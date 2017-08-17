17 августа 2017
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Создан Всероссийский совет православных объединений в защиту жизни

В связи с активизацией общественного движения против абортов создан Всероссийский совет православных объединений в защиту жизни.

Презентация Совета прошла в Москве с 15 по 17 августа в рамках VIII Международного фестиваля социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь», сообщает сайт «Патриархия.ru».

По мнению создателей Совета, он призван «укрепить христианские основы» общественного движения в защиту жизни детей на внутриутробной стадии развития.

Организаторы отметили, что он включил в себя известные московские и региональные объединения в области защиты жизни и стал преемником первопроходцев российского движения за жизнь, начавших свою общественную работу в 1992 году.

Члены Совета уже заявили о своей поддержке официальной позиции Русской Православной Церкви в отношении инициативы по выводу абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Среди задач Совета — создание эффективной системы координации между православными объединениями и постоянный методический обмен опытом в области средств и методов работы по защите жизни.

Также задачей Совета является всесторонняя поддержка христианских основ движения в защиту жизни.

Кроме того, Совет будет содействовать своим членам в юридической практике, как на общефедеральном, так и на местном уровнях, а также оказывать помощь во взаимодействии с органами власти и СМИ.

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Фото с сайта veraidelo.org

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#Аборт #Церковь и общество #Православие #аборты #государство #жизнь
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