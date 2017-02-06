«Школа общественного действия» объединит активную православную молодежь
— Открывая «Школу общественного действия» в Донском монастыре, мы, прежде всего, пытаемся сделать так, чтобы молодые православные миряне стали более мотивированными и оспособлеными для социальной активности.
Во-первых, в течение года мы предложим собственную многогранную образовательную программу. Во-вторых, должно произойти качественное развитие и тех идей и проектов, с которыми к нам придут сами люди, как правило, либо уже задействованные в каких-то начинаниях, либо только планирующие их делать. И третье, собственно, главное, — «Школа» в Донском монастыре – это своеобразная мини социальная сеть. Это место, где будут встречаться, знакомиться, объединятся и сотрудничать социально активные люди.
По своему устройству «Школа общественного действия» — это целый ряд мастерских, у каждой из которых есть своей ведущий. В течение года у нас будет множество таких мастерских по разным направлениям во главе со специалистами. Уже в феврале состоятся встречи с журналистами Дмитрием Соколовым-Митричем и Татьяной Романенко (Туттой Ларсен), психологом Светланой Блиновой, историком Николаем Могилевским. Таким образом, весь год распределен на тематические блоки, в каждом из которых будут свои истории и свои эксперты.
Принять участие в работе «Школы» могут все в возрасте от 18 до 35 лет и, причем бесплатно. Но, в тоже время, нам важно, чтобы человек стал не просто потребителем информации, а чтобы у него либо уже было дело, в которое он включен, либо было намерение такое дело начать.
Вцелом наша задача как организаторов показать реальные социальные практики православной молодежи и, в том числе тем, кто отвечает за работу с молодежью на приходах.
Справка
«Школа общественного действия» откроется молебном у мощей святителя Тихона в Большом соборе Донского монастыря 8 февраля в 18.45.
Расписание занятий в «Школе общественного действия в Донском монастыре» на февраль: (возможны дополнения и уточнения).
Блок первый: «От самоопределения к самоорганизации»
8 февраля, 19.00 – 22.00
Открытие Школы:
участвуют:
Наместник Донского монастыря, епископ Бронницкий Парамон
Директор Фонда Андрея Первозванного Владимир Бушуев
Руководитель молодежного отдела Московской городской епархии Михаил Куксов
Руководитель молодежного отдела Московской городской епархии Михаил Куксов
Как работает «Школа общественного действия»?
Мастерская Павла Федосова, руководителя молодежных программ Фонда Андрея Первозванного, руководителя проекта «Школа общественного действия».
Система компетенций современного общественного деятеля
Мастерская Александра Гезалова, члена совета по вопросам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Минобразования России, помощника по социальным вопросам наместника Донского монастыря.
Знакомство участников.
15 февраля, 19.00.-22.00
Как понять, сделать и написать свою историю?
Мастерская Дмитрия Соколова-Митрича, журналиста, предпринимателя, генерального продюсера Лаборатории «Однажды».
Как перейти от замысла к его реализации? Практики самоорганизации
Мастерская Светланы Блиновой, детского и семейного психолога.
Презентация и обсуждение проектного опыта участников.
22 февраля, 19.00.-22.00
Общественное призрение и милосердие в России. История, переходящая в современность.
Мастерская Николая Могилевского, кандидата исторических наук, преподавателя МГИМО.
Презентация и обсуждение проектного опыта участников.
Встреча с Татьяной Романенко (Тутта Ларсен), журналистом радио «Вера», учредителем, автором и ведущим «TUTTA.TV».
Фото с сайта veraidelo.org
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