Подруга на меня колдует, что делать?
Здравствуйте! У меня такой вопрос… Дело в том, что между мной и моей очень близкой подругой вышел серьезный конфликт. Я узнала о том, что она делала пакости за моей спиной. Когда я узнала обо всем, то очень переживала, сильно в ней разочаровалась. Решила больше с ней не общаться, т.к. не могу ей больше доверять, узнала, как на самом деле она относится ко мне. А недавно узнала, что эта моя подруга пытается мне с помощью магии испортить жизнь, желает зла. Я же зла ей не желаю, тем более, что ее дочери я являюсь крестной. Меня расстраивает поведение моей подруги. Я пошла в храм, заказала ей сорокоуст за здравие, ставлю свечки и каждый день читаю молитвы за нее, Евангелие за нее, желаю ей только добра и стараюсь на нее не злиться. Что еще можно сделать, чтоб она не причиняла мне вред и моей крестнице, ведь мы связаны духовно…
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Христос воскресе! Вы поступили абсолютно правильно! Продолжайте заказывать о ней поминовение в храме, о ней и о Вашей крестнице, регулярно сами участвуйте в Таинствах церковных — и никакая магия не сможет Вам повредить. А с подругой попробуйте поговорить, хотя бы сказать ей, что Вы в курсе того, что она делает, и что лучше ей остановиться, чтобы не причинять зла себе и ребенку.
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