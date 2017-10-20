Героям Астраханской земли посвятили Аллею Славы
Вместе с Триумфальной аркой, также открытой в этот день, Аллея Славы составила единый архитектурный комплекс, сообщает пресс-служба Российского военно-исторического общества.
Среди выдающихся соотечественников, чьи бюсты вошли в Аллею Славы, выделяются: генералиссимус Александр Суворов, герой Отечественной войны 1812 года генерал Алексей Ермолов, первый академик России Василий Тредиаковский, художник Борис Кустодиев, поэт Велимир Хлебников.
Открывает вход на центральный проспект имени Анатолия Гужвина, где теперь расположена Аллея Славы Героев Земли Астраханской, Триумфальная арка из гранита и мрамора.
– В Астрахани уже возводили Триумфальную арку, в 1871 году ее построили к приезду императора Александра II. Но она была деревянной и была разрушена. Поэтому, когда решался вопрос о ее восстановлении, предпочтение отдали граниту и мрамору. При этом астраханские мастера не просто скопировали чертежи своих предшественников, а творчески подошли к проекту, – сказал на церемонии губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
На фризе арки изображены знаковые для региона события, в том числе присоединение Астраханского края к России, основание губернии. Рядом расположен фонтан с подсветкой, выполненный в виде часов, где вместо цифр – гербы районов области.
Планируется, что Триумфальная арка и Аллея Славы станут популярным местом туристических маршрутов и «Живых уроков» истории для школьников.
Фото: Сергей Иванов, ИА «Каспийская столица России»/rvio.histrf.ru
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