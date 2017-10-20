20 октября 2017
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Башмачок Спиридона Тримифунтского принесли в Исаакиевский собор

С четверга 19 октября в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга пребывает ковчег с башмачком святителя Спиридона Тримифунтского, ранее доставленный в северную столицу с греческого острова Корфу.

С 16 по 18 октября святыня находилась в храме при Адмиралтействе, посвященном святителю Спиридону, теперь же ее перенесли в Исаакий, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

В Исаакиевском соборе ковчег с башмачком будет пребывать до 21 октября, все это время перед ним будут совершаться молебны с акафистом святителю.

Доступ верующих для  поклонения святыне открыт с 9:00 до 18:00, вход со стороны Адмиралтейской набережной.

По завершении пребывания в петербургских храмах ковчег передадут на постоянное хранение в Валаамский монастырь для Андреевского скита.

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского покоятся на острове Корфу в церкви, освященной в его честь. Они обуты в вышитые золотой нитью бархатные тапочки, которые, по греческой традиции, меняют два раза в год (перед Пасхой и накануне дня памяти святого).

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Фото: Андрей Петров/mitropolia.spb.ru

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