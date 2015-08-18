Яблочный Спас
Иван Шмелев «Лето Господне»
Второй Спас в череде августовских праздников, посвященных Спасителю, после Медового, – Яблочный Спас.
Какого числа Яблочный Спас?
Яблочный спас в 2017 году, как и каждый год, – 19 августа. В этот день Церковь отмечает двунадесятый праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. О Преображении Господнем сообщают трое евангелистов – Марк, Матфей и Лука.
«И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем; и беседовали с Иисусом» (Евангелие от Марка, 9:2-13).
В православной церкви Преображение Господне (Яблочный Спас) празднуется 19 августа (это непреходящий праздник), а не в феврале или марте, за 40 дней до Пасхи, как описано в Евангелии. Связано это с тем, что в таком случае праздник совпадал бы со временем Великого поста. При этом Преображение в церковном календаре стоит за 40 дней до празднуемого 14 сентября Воздвижения Креста Господня, когда Церковь вновь вспоминает Христовы страсти и Его страдание на кресте. «До своего оформления в отдельный праздник воспоминание Преображения, несомненно, было связано с пасхальным циклом, на что еще и сейчас указывают тропарь и кондак этого дня: “…да егда Тя узрят распинаема”» (протоиерей Александр Шмеман).
Почему Спас Яблочный?
«…Второй Спас, завтра который вот, — яблошный, Спас-Преображение, яблоки кропят. А почему? А вот. Адам-Ева согрешили, змей их яблоком обманул, а не ведено было, от греха! А Христос возшел на гору и освятил. С того и стали остерегаться. А который до окропенья поест, у того в животе червь заведется, и холера бывает. А как окроплено, то безо вреда…» (Иван Шмелев «Лето Господне»). Конечно, это народоверие, которое не имеет никакого богословского толкования, и уж, тем более не связано с грехопадением. Народная традиция освящать в этот день яблоки на Руси появилась вместе с внедрением греческого календаря празднеств. В день Преображения Господня греки благословляли «плоды лозные новые», т.е. виноград, который поспевал к этому времени. Поскольку в наших широтах виноград – редкий гость на столе, его заменили яблоками. И строго соблюдали правило – до Яблочного Спаса яблоки и блюда из них в пищу не употреблять.
Можно ли есть яблоки до Яблочного Спаса?
Традиция воздержания от употребления яблок в пищу до праздника Преображения (Яблочного спаса) имеет свою длинную историю. Корнями она уходит еще в Ветхий Завет. Люди того времени благодарили Бога за все его дары человеку, будь то земледельческий урожай, улов рыбы или поголовье скота и приносили часть их в жертву. При этом в этом не было языческого символизма, желания умилостивить Бога. Жертва Богу была выражением благодарности человека.
Позже, в раннехристианские времена, когда образ жизни человека был в основном земледельческий, существовали различные чины освящения. Сейчас они в большинстве своем забыта. В наше время Церковью торжественно освящается лишь мед и виноград (яблоки).
Стоит ли сейчас соблюдать это правило (конечно не из суеверных предтавлений), – вопрос открытый. Но, действительно, в Типиконе есть указание на «воздержание от вкушения плодов до их освящения» для монахов. Это правило можно назвать реализация неписаного принципа: «сначала – Богу, потом – нам»
С Яблочным Спасом связаны и другие традиции — после праздника люди щедро делились урожаем: раздавали больным, сиротам и нищим, угощали родных и соседей – и только в последнюю очередь ели сами.
Стихи о Яблочном спасе
Борис Пастернак «Август»
АВГУСТ
Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.
Оно покрыло жаркой охрою
Соседний лес, дома поселка,
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.
Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на проводы
Шли по лесу вы друг за дружкой.
Вы шли толпою, врозь и парами,
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому,
Преображение Господне.
Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора,
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.
И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Нагой, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.
С притихшими его вершинами
Соседствовало небо важно,
И голосами петушиными
Перекликалась даль протяжно.
В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.
Был всеми ощутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:
«Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.
Прощайте, годы безвременщины.
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.
Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».
Александр Блок «Преображение»
В светлый день Преображенья
Дух безумца поражен:
Из неволи, из смятенья
Голос Твой услышал он.
Ныне скорбный, ныне бедный,
В лоне Вечного Отца,
Близ Тебя, в лазури бледной
Жаждет нового конца…
Сергей Есенин «Преображение»
Зреет час Преображенья,
Он сойдет, наш Светлый Гость,
Из распятого терпенья
Вынуть выржавленный гвоздь.
От утра и от полудня
Под поющий в небе гром,
Словно ведра, наши будни
Он наполнит молоком.
Яблочный спас: картины
Яблочный спас. Фото
Поделки из яблок к Яблочному спасу
Поделки из яблок и из бумаги для детей к Яблочному Спасу
Для изготовления бумажного яблока вам понадобится картонный рулончик от туалетной бумаги.
Яблочко из бумаги
- Наше яблочко будет из бумаги, потому нам пригодится цветная бумага, клей, ножницы.
- Красноватую цветную бумагу порезать на длинноватые полосы шириной 2 см.1-ые 2 полосы сложить крестиком и склеить в центре. Последующие полосы приклеивать к ним, также фиксируя их в центре.
- Концы полосок поднять и склеить меж собой. Яблоко готово.
- Сейчас необходимо сделать листок. Сложим гармошкой наискосок маленький прямоугольник из зеленоватой бумаги.
- Ножницами «закруглим» концы гармошки. Развернем — вышел гофрированный листик. Из коричневой бумаги вырежем черенок.
- Приклеим листик и черенок к яблоку. Из зеленоватой бумаги вырежем гусеницу и вставим ее меж красноватыми полосами. Нитяную петельку проденем в черенок яблочка.
Яблочный спас: постные рецепты
Праздник Преображения Господня отмечается во время Успенского поста, поэтому предлагаем вам приготовить вкусные постные блюда из яблок на Яблочный Спас, в первую очередь – десерты.
Лещ вареный с яблоками и хреном
Ингредиенты:
1 кг лещей
корень петрушки 1 шт.
корень сельдерея 1 шт.
лук-порей 1 шт.
лук 2 шт.
лимон 1 шт.
тертый хрен 2-3 ст. л.
кислые яблоки 2-3 шт.
соль
уксус 3%
сахар, специи
Приготовление:
Лещей промывают, очищают, нарезают на куски, солят, заливают на 5-7 мин. горячим уксусом, а затем, вынув рыбу из уксуса, варят ее до готовности в отваре из овощей и кореньев. Куски отварной рыбы выкладывают на красивое блюдо, украшают полуломтиками лимона, а сбоку кладут тертый хрен, смешанный с натертыми яблоками, и заправленный также уксусом, сахаром, солью и рыбным бульоном.
Вареники с яблоками
Ингредиенты:
мука – 3 стакана, 1 ч.л. соли, 1 стакан воды, яблоки – 600 г, сахар – 70 г, мед – 50 г.
Приготовление:
охладите воду и растворите в ней соль. Муку просейте в миску, сделайте в ней углубление и понемногу вливайте в него воду. Вымесите некрутое тесто. Продолжайте интенсивно в течение 15-20 минут вымешивать тесто на поверхности, пока оно не станет гладким и не вберет в себя всю муку. Накройте тесто салфеткой и оставьте на 20 минут, чтобы оно набухло. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину, нарежьте их соломкой, посыпьте сахаром и дайте постоять 15-20 минут. Раскатывайте тесто, вырезайте из него стаканом круги и выкладывайте на них начинку. Защипните края и забросьте вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, проварите их еще в течение 3-5 минут. Подавайте готовые вареники с медом.
Яблочный джем
Ингредиенты:
1 кг яблок,
750 гр. сахара,
½ ст. воды.
Приготовление:
Яблоки вымойте, очистите от кожуры и натрите на средней терке. В это же время смешайте воду и сахар и поставьте кастрюлю на огонь. Как только сироп закипит, добавьте в него тертые яблоки и варите около часа на среднем огне, периодически помешивая. За это время джем станет густым. После варки остудите джем, выложите в банку и храните в холодильнике.
Варенье из яблок с ванилью и корицей
Ингредиенты:
3 кг яблок,
1 кг сахара,
1 упаковка ванильного сахара,
1 ч.л. корицы,
лимонный сок.
Приготовление:
Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян и нарежьте ломтиками. В кастрюлю выложите половину яблок и засыпьте их половиной сахара, сверху снова яблоки и сахар. Оставьте стоять на пару часов. Затем поставьте на огонь и варите в течение 20 минут. Остудите варенье и еще 2 раза повторите процедуру варки. В конце последней варки добавьте лимонный сок, корицу и ваниль. Горячее варенье разлейте по банкам и закатайте крышкой.
Постные оладьи с яблоками
Ингредиенты:
яблоки – 5 шт, 1 стакан пшеничной муки, дрожжи прессованные – 10 ст.л, растительное масло, сахар – 3 ст.л, соль – по вкусу.
Приготовление: испеките яблоки в духовке, протрите их через сито. В полученную массу добавьте муку, дрожжи, сахар, соль и 2 ст.л. растительного масла. Замесите тесто и отправьте его в теплое место на 30-40 минут, чтобы оно подошло. Когда тесто поднимется, жарьте оладьи на раскаленном растительном масле. При подаче полейте оладьи медом.
Компот из яблок
Ингредиенты:
1,5 кг яблок,
1 лимон,
1,5 л. воды,
2-3 бутона гвоздики,
250 гр. сахара.
Приготовление:
Яблоки вымойте, очистите от кожуры, разрежьте на 4 части и удалите сердцевину. Выложите яблоки в миску и полейте соком, выжатым из 1 лимона, перемешайте и накройте крышкой. Кожуру от яблок выложите в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения, затем добавьте сахар, перемешайте и варите 5 минут. Снимите кастрюлю с огня, процедите содержимое через сито. Яблоки выложите в чистую сухую банку, добавьте к ним сироп, накройте крышкой и остудите. Аккуратно перелейте сироп в сотейник и прокипятите его. Гвоздику обдайте кипятком и положите к яблокам. Залейте яблоки кипящим сиропом так, чтобы до верха банки оставалось около 2 см. поставьте банку в кастрюлю с кипящей водой на 20 минут, после чего герметично закройте крышкой, переверните банку вверх дном и в таком состоянии остудите до комнатной температуры. Храните компот в темном прохладном месте.
Постный десерт из яблок
Ингредиенты:
Яблоки — 4
Чернослив или изюм — 50 г
Орехи — 30 -50 г
Мармелад — 30-50
Приготовление: Яблоки помыть и аккуратно очистить от сердцевины, оставляя целостность фрукта.
Орехи, чернослив и мармелад измельчить ножом до небольших кубиков.
Изюм залить кипятком на несколько минут, затем вынуть из воды и обсушить.
Смешать сухофрукты, орехи и мармелад, затем наполнить этой начинкой каждое яблоко.
Яблоки выложить в форму, аккуратно в нескольких местах проколоть кожицу каждого плода, налить на дно формы немного воды и поставить в разогретую до 150 градусов духовку на 20 минут.
Готовые яблоки вынуть из духовки, украсить несколькими дольками мармелада и подать к столу.
На анонсе фрагмент картины Джованни Беллини.
Преображение Господне. 1480 г.
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