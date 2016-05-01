Христос Воскресе!
Тропарь праздника Пасхи
Текст:
Христос воскресе из мертвых, / смертию смерть поправ / и сущим во гробех живот даровав.
Перевод:
Христос воскрес из мертвых, победив смертью смерть и дав жизнь находящимся в гробах, т.е. мертвым.
Воскресе — воскрес, ожил; поправ — победив; сущим во гробех — находящимся в гробах, умершим людям; живот даровав — жизнь дав.
Главное песнопение Пасхальной службы, которое звучит практически постоянно. До Вознесения тропарь поётся вместо некоторых церковных песнопений («Видихом свет истинный», «Приидите, поклонимся» и т.д.), на утренних и вечерних молитвах читается вместо «Царю небесный».
Это радостный возглас, утверждение истины воскресения Христова, как пишет преподобный Ефрем Сирин: «Все горние и дольние поклоняются Тебе, Спаситель наш, потому что воскресением Своим избавил Ты нас от рабства греху» (прп. Ефрем Сирин, 33, 524).
Смерть Спасителя разрушила иную смерть: «<Господь> Своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть, смерть греха и смерть плоти» (свт. Иоанн Златоуст, 44, 739).
Музыка:
Обиходный распев, исполняет хор Кафедрального собора св. апостолов Петра и Павла города Минска:
Этот вариант тропаря был использован С. В. Рахманиновым в сюите для двух фортепиано, в номере «Светлый праздник». Исполняют Владимир Ашкенази и Андре Превин:
А. Д. Кастальский — тропарь Пасхи.
Композитор принадлежит к числу так называемой «Новомосковской школы» (конец 19 — начало 20 века) — время рассвета Русской духовной музыки, возвращения к древним распевам. Так, в тропаре Пасхи Кастальского использован и обработан киевский распев. Исполняет знаменитый коллектив под руководством Николая Матвеева хор московского храма Всех Скорбящих Радосте:
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