Выдан сертификат о внесении Успенского собора и монастыря Свияжска в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Решение о внесении этих памятников в международный список было принято в июле 2017 года в польском Кракове на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сертификат Президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову вручила Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, сообщает сайт Татарстанской митрополии.
По словам главы республики, включение Успенского собора и монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО «подтверждает исключительную мировую ценность собора и монастыря, которые подлежат сохранению».
Рустам Минниханов отметил, что включение памятников в престижный список стало результатом «тщательной и плодотворной работы татарстанских, российских и международных специалистов в области археологии, градостроительства, архитектуры, охраны культурного наследия, реставрации и консервации памятников».
— Значение Свияжска для Татарстана, для России — и с точки зрения ЮНЕСКО для всего человечества — гораздо больше, чем просто красота его камней и зданий. Речь идет о толерантности и, прежде всего, религиозной толерантности, диалоге между культурами, ценностях, в которых мы так сегодня нуждаемся, — сказала, в свою очередь, Ирина Бокова.
Со своей стороны, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан добавил, что «это та толерантность, которая одухотворена взаимопроникновением культурных и иных ценностей».
На вручении сертификата было отмечено, что Успенский монастырь с собором острова-града Свияжска стал 29-м объектом России в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Успенский собор входит в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков. Построен он был в 1556-1560 годах псковскими мастерами под руководством архитектора Постника Яковлева. В убранстве собора сохранился полный цикл настенной фресковой росписи второй половины XVI — начала XVII века площадью 1080 кв. м, иконостас с иконами XVI-XVII веков.
Фото с сайта tatarstan-mitropolia.ru
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