10 апреля 2017
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В крупнейшем торговом центре Москвы спели о наступающей Пасхе

В столичном торгово-развлекательном центре «Авиапарк» 4 апреля прошел пасхальный флешмоб, организованный общественным движением «Сорок Сороков».

Участники акции спели хором молитву — великий прокимен «Кто Бог Велий». Солировал заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Тарадзе, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

— В периоды возрастания напряжения в обществе особенно полезно радовать ближних, делая то, что умеешь: если, к примеру, хор может красиво петь — значит, пусть его голос прозвучит вдохновляюще и ободряюще для людей, — прокомментировал акцию руководитель коллектива.

Ранее, 27 ноября 2016 года, с этой же целью движение «Сорок Сороков» организовало флешмоб на Киевском вокзале с песней «Распрягайте, хлопцы, кони». Он стал продолжением акции по исполнению народных песен, охватившей Россию, Украину, Молдавию.

— Хотелось бы, чтобы на Пасху православные музыкальные коллективы устроили свои маленькие общественные акции повсеместно, прославляя воскресшего Христа, — поделился своими соображениями координатор движения Андрей Кормухин.

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Изображение с сайта youtube.com

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#Праздники #Церковь и общество #музыка #Православие
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