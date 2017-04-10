В крупнейшем торговом центре Москвы спели о наступающей Пасхе
Участники акции спели хором молитву — великий прокимен «Кто Бог Велий». Солировал заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Тарадзе, сообщает пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
— В периоды возрастания напряжения в обществе особенно полезно радовать ближних, делая то, что умеешь: если, к примеру, хор может красиво петь — значит, пусть его голос прозвучит вдохновляюще и ободряюще для людей, — прокомментировал акцию руководитель коллектива.
Ранее, 27 ноября 2016 года, с этой же целью движение «Сорок Сороков» организовало флешмоб на Киевском вокзале с песней «Распрягайте, хлопцы, кони». Он стал продолжением акции по исполнению народных песен, охватившей Россию, Украину, Молдавию.
— Хотелось бы, чтобы на Пасху православные музыкальные коллективы устроили свои маленькие общественные акции повсеместно, прославляя воскресшего Христа, — поделился своими соображениями координатор движения Андрей Кормухин.
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Изображение с сайта youtube.com
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