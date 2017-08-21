В храме 900-летней пинежской деревни впервые за 80 лет совершили Литургию
Богослужение, в котором приняли участие 15 местных жителей, возглавил благочинный Артемиево-Веркольского монастыря иеромонах Венедикт (Меньшиков), сообщает сайт Архангельской епархии.
После Литургии верующие прошли вокруг церкви крестным ходом.
— Чтобы попасть в Немнюгу, отцу Венедикту пришлось трижды переплыть реки — сначала из монастыря на другой берег Пинеги, проехать 60 километров и снова перебраться на другой берег, и, наконец, через речку Немнюгу, — рассказала пресс-секретарь Пинежского благочиния Людмила Соснина.
По ее словам, это была первая за 80 лет Литургия в местном храме, а самому селению около 900 лет.
— Этой церкви тоже не одно столетие. Храм построили в 1892 году (перебрали церковь 1729 года), а закрыли — в 1936 году. Сохранился старинный требник, в котором лежала записка, что последним священником в 1936 году был Александр Посник, — добавила Людмила Соснина.
Пресс-секретарь сообщила, что «первая Литургия стала для немнюжцев большой радостью».
— Как сказала прихожанка Елена Томилова, они как-то сразу ожили и теперь надеются, что батюшки будут приезжать к ним чаще, — сказала Людмила Соснина.
В годы советской власти в церкви работала школа, потом в ней сделали клуб, а позднее и вообще забросили. После того, как 5 лет назад храм вернули Церкви, местные жители разобрали печи, отремонтировали крышу, убрали перегородки и изготовили престол и жертвенник.
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Фото Людмилы Сосниной/arh-eparhia.ru
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