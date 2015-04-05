Богослужения Страстной седмицы
За всю свою многовековую историю Церковь составила замечательные молитвы, гимны и целые службы, в которых обыгрываются все грани тех трагических и судьбоносных минут. В нашем цикле мы кратко расскажем о том, как совершаются богослужения на протяжении всего отрезка времени – с Великого понедельника по Великую субботу.
Первые три дня Страстной седмицы Церковь вспоминает последние притчи и поучения, произнесенные Спасителем при Его земной жизни. Вообще, притчи занимают особое место в Евангелии и регулярно читаются на протяжении всего года, однако понедельничные, вторничные и средовые отрывки – особые, в них сосредоточена вся суть христианского вероучения.
В эти дни прочитывается вся Псалтирь и все Евангелие (за исключением страстных отрывков, которые читаются особо, в четверг вечером, накануне Великой пятницы). Также в эти дни три раза совершается Литургия Преждеосвященных даров.
А еще у понедельника, вторника и среды – общий тропарь. В церковной традиции так называют небольшой гимн, в котором отражен главный смысл того или иного праздника. Тропарь первых трех дней Страстной седмицы – «Се Жених грядет в полунощи». В нем обыгран сюжет притчи о десяти девах, которые по-разному встретили жениха. Он учит нас быть всегда трезвыми, бодрыми и готовыми к встрече с Христом.
Пост в первой половине Страстной седмице предписан строжайший. Естественно, в наше время любые подвиги нужно оговаривать с духовником, смотря по силам и состоянию здоровья. А в древности в понедельник, вторник и среду не ели ничего. Не кушали также и в пятницу. Зато в четверг и в субботу допускалось послабление – горячая пища с маслом.
Итак, что собою представляют богослужения каждого дня недели перед Пасхой? Рассмотрим их кратко.
Великий Понедельник
УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров.
ВЕЧЕРОМ: Утреня. 1-й час.
Главный мотив всех богослужебных текстов этого дня – личная встреча Христа и человека, а также готовность последнего к ней. В понедельник Церковь вспоминает о ветхозаветном патриархе Иосиф, которого жадные братья продали в рабство и который издревле считали прообразом страдающего Иисуса.
В храме также читается евангельское повествование о проклятии Господом бесплодной смоковницы. Засохшее дерево символизирует душу, не приносящую духовных плодов – истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел. Из притч Спасителя особо вспоминаются истории о двух сыновьях и о злых виноградарях. В последнем отрывке злые виноградари – это фарисеи и книжники, которые в итоге убили Сына Хозяина виноградника.
На Литургии особое место занимает чтения Евангелия, в котором приводятся слова Христа о будущем всего мира и о Его втором пришествии. Кроме Евангелия также читаются отрывки из Ветхого Завета. Главное место занимает начало книги Иова. Цитаты из этого древнего священного текста слышатся в храме почти всю Страстную седмицу, и это неслучайно. Иов считается самым совершенным праведником дохристианской эпохи, примером смирения и любви к Богу. А еще перенесенные им страдания во многом являются прообразом страданий Господа.
Великий вторник
УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров
ВЕЧЕРОМ: Утреня. 1-й час.
Общая схема служб Великого вторника – такая же, как и в понедельник. Тексты вторника посвящены поучениям Спасителя, которые он произнес в Храме на второй день после Своего триумфального входа в Иерусалим. Главное место занимает тема обличения фарисеев и книжников, которые после этого уже окончательно идут на разрыв с Христом и принимают решение убить Его. Особое внимание привлекают притчи о десяти девах и о талантах. Они предупреждают христиан об огромной ответственности за каждый жизненный поступок и о причинно следственной связи в жизни человека.
Ветхозаветные тексты продолжают рассказывать о страданиях еврейского народа в египетском плену и о праведнике Иове. Все они говорят, что скорбь не напрасна, и готовят верующих к достойному соучастию в Страстях Господних.
Великая Среда
УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Преждеосвященных Даров
ВЕЧЕРОМ: Утреня. 1-й час.
Третий страстной день посвящен двум событиям – обеду в доме фарисея Симона и предательству Иуды. Богослужебные тексты противопоставляют блудницу, которая помазала ноги Христу благовонным миром, и ученика, соблазнившегося деньгами и выдавшего Учителя врагам.
Ветхозаветный блок продолжает рассказывать о тяжкой судьбе еврейского народа и о судьбе Иова, который на сей раз по воле Божьей заболел проказой, но при этом остался до конца верным Богу, без ропота перенося трудности.
В этот день последний раз в году совершается Литургия Преждеосвященных Даров.
Великий Четверг
УТРОМ: Часы. Вечерня. Литургия Василия Великого
ВЕЧЕРОМ: Чтение 12-ти Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса Христа
Утреня Великого Пятка
Этот день начинает собою собственно страстной цикл. В четверг вечером Христос установил Таинство Евхаристии, в котором вот уже две тысячи лет верующие могут максимально возможным для человека образом соединиться со Христом.
В четверг служится полная Литургия Василия Великого. Она является продолжением вечерни. В принципе, и служиться она должна вечером, однако в современной практике ее перенесли на утро. Наиболее важные тексты этого дня – тропарь «Егда славнии ученицы» и гимн «Вечери Твоея Тайныя днесь». В этих удивительных по своей красоте молитвах христиане исповедают Христа Богом и просят сделать их достойными единения с Ним в Таинстве Евхаристии.
В соборах и храмах, где служит архиерей, после Литургии совершается особый чин – омовение ног. По примеру Христа, который после Вечери умыл ноги ученикам, архиерей моет ноги своим братьям-сослужителям.
В четверг уже не читается Псалтирь (вплоть до воскресенья Фоминого) и не кладутся земные поклоны (их совершают только перед Плащаницей).
В этот же день Патриарх совершает освящение мира – особого ароматического состава, который используют в Таинстве Миропомазания. Оно совершается один раз в жизни – сразу после Крещения.
Вечером четверга, накануне Великой пятницы, совершается неповторимая по своей красоте служба – чтение двенадцати страстных Евангелий. В этих отрывках от начала до конца описан путь страданий, которым прошел Христос. По Уставу, Евангелия должны читаться поздно ночью, ближе к полуночи. Но в современных условиях эту службу совершают раньше – вечером. Во время чтения верующие стоят в храме с зажженными свечами. Существует традиция сохранять после окончания службы огонь этих свеч и относить его домой.
Великая Пятница, Страсти Господни
УТРОМ: Царские часы
ДНЕМ: Вечерня. Вынос Плащаницы
ВЕЧЕРОМ: Утреня Великой Субботы с чином Погребения Плащаницы
В пятницу Страстная неделя достигает своей кульминации. Этот день посвящен вспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста Его тела и погребения. Поскольку Литургия считается самым торжественным богослужением, она не совершается в день смерти Спасителя в знак глубочайшего траура. Утром читаются только Царские Часы. Они названы так потому, что на каждом Часе положено свое Апостольское и Евангельское чтения. Мы вновь и вновь молитвенно переживаем все перипетии Суда над Иисусом. Пятница – это день совершения особой службы, в конце которой из алтаря выносится на середину храма Плащаница – больших размеров полотнище с вышитым на нем изображением умершего Христа.
Вечером совершается Утреня Субботы с чином Погребения Плащаницы.
Все тексты молитв и Священного Писания пропитаны идеей соумирания твари своему Творцу, соучастия в Страстях. Особенно примечательны ветхозаветные чтения этого дня – отрывки книг пророка Исайи, который за 500 лет до рождения Спасителя описал Его страдания.
Утреня – по сути – отпевание Христа. Перед Плащаницей совершается пение 118 псалма, стихи которого перемежевываются с особыми припевами, оплакивающими Спасителя. Припевы эти звучат от имени Пресвятой Богородицы и являются величайшим шедевром церковной поэзии.
По окончании чина оплакивания Христа Плащаницу крестным ходом обносят вокруг храма с пением погребальной молитвы Святый Боже. После обнесения Св. Плащаницу вносят в храм и подносят к царским вратам — в знак того, что Господь Иисус Христос и по Своей смерти, пребывая телом во гробе, по Божеству Своему неразлучно был «на престоле со Отцем и Святым Духом».
В конце богослужения находящиеся в храме люди подходят приложиться к Плащанице при пении стихиры Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго. В этом песнопении вспоминается тайный ученик Христа Иосиф Аримофейский, который после смерти Спасителя пошел к Пилату и попросил у него Тело Господа, которое затем предал погребению вместе с праведным Никодимом, тоже тайным го учеником. Они сняли с Креста Тело Спасителя, обернули плащаницей и положили в новом гробе, в котором никто ранее не был погребен (этот гроб святой Иосиф приготовил заранее для себя) в Гефсиманском саду, в присутствии Богоматери и святых жен-мироносиц.
Великая Суббота, Суббота Преблагословенная, Тихая Суббота
УТРОМ: Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия свт. Василия Великого
Наверное, нет другого богослужения (кроме пасхального), которое сравнилось бы по красоте со службой Великой субботы. Великая Суббота — канун Светлого Воскресения, в богослужении Великой Субботы прослеживаются как траурные, так и праздничные воскресные черты.
После Часов и Изобразителен совершается вечерня с Литургией Василия Великого – последней в году. Ее визитной карточкой являются паремии – сборник 15 ветхозаветных отрывков, в которых заключаются прообразы страданий, смерти и воскресения Христа и пророчества о наступлении Царства Господа и Новозаветной Церкви. Особое место среди этих текстов занимают две огромные хвалебные песни. Одна принадлежит Мириам – сестре Моисея, которая воспела ее сразу поле перехода израильтян через Красное море. Другая песнь была воспета тремя еврейскими юношами, чудесно спасенными Господом в печи, которую приказал растопить вавилонский царь Навуходоносор. Оба образа символизируют Христа, который сошел в ад, победил дьявола и вывел из преисподней всех, кто захотел пойти с Ним.
На литургии, во время Великого вместо Херувимской песни поется удивительный гимн: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».
Слушая этот гимн мы вспоминаем, что согласно учению Православной Церкви, Великая суббота — это день, когда Господь сошел душою во ад, проповедовал там весть о Царстве Божием и вывел души праведников на свободу, в рай, где до того пребывали только взятые живыми на небо пророки Илия и Енох, а также благоразумный разбойник, на кресте исповедавший Христа.
Перед Литургией все облачения в храме заменяются с черных на белые. Суббота – окончание Страстной седмицы. Обычно после утренней службы в течение дня совершают освящение куличей, яиц и пасох. Затем люди идут домой, чтобы ночью собраться вместе и прославить Воскресшего Спасителя.
В Иерусалиме в этот день каждый год происходит уникальное событие – схождение Благодатного огня.
Хорошая и полезная информация, но к сожалению много ошибок в написании слов, особенно в молитвах и псалмах, из-чего возникают сложности и в понимании, ведь тексты-то церковнославянские… Хотелось бы увидеть отредактированный вариант