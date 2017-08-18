Преображение: обещал ли Христос скоро вернуться на землю?
Но вместо того, чтобы свергать римских оккупантов, Иисус смиренно отдал им Себя на поругание и распятие.
Тогда, быть может, Он имел ввиду Свое славное Второе Пришествие: Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими; и тогда воздаст каждому по делам его (Мф 16:27)? Этот вариант объяснения тоже не подходит. Сегодня мы знаем, что уже почти два тысячелетия прошло с Евангельских времен. Все слушавшие тогда Иисуса давно уже закончили свой земной путь и вкусили смерть. А мы все еще ждем со страхом и надеждой Второго Пришествия.
Правда, существует благочестивое предание, что один из апостолов — Иоанн Богослов — был взят на небо живым, чтобы уже в дни царствования антихриста вернуться на землю. В эти страшные времена он будет свидетельствовать о Христе и примет за Него мученическую смерть. Но даже если упомянутые выше слова Иисуса были обращены к Иоанну, то все равно, согласно преданию, он вкусит смерть раньше, чем Сын Человеческий явится во славе судить мир.
Так что же, неужели Господь не исполнил Своего обещания?
Но из Библии мы знаем, что Бог верен Своему слову и всегда совершает то, что обещал совершить. И в этом случае тоже все случилось в точности по обетованию Божьему. Просто для того чтобы это увидеть, нужно перевести свой взгляд с грядущих времен Второго Пришествия на удивительное событие, случившееся на горе Фавор за сорок дней до Крестной казни Спасителя.
Вот как описывает его святой евангелист Матфей:
По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых (Матф 17: 1-9).
Апостолы надеялись увидеть Царство как осуществление политической власти. Но царство – это еще и слава царя, это благородство его и величие даже там, где враги взяли над ним власть. Пройдет сорок дней и Иисус покажет эту царственность в разговоре с Пилатом, когда всемогущий правитель Иудеи, словно растерянный мальчишка, будет бегать между арестованным Иисусом и озверевшей толпой, раз за разом спрашивая «Ты Царь?»
Но это будет позже. А пока, чтобы укрепить веру учеников перед грядущими испытаниями, Иисус ведет их на гору и показывает им то, чего никто еще не видел на земле, кроме пророка Моисея – Свое Царство, явленное в силе и безграничной власти Божества.
Власти над материей, которая пронизанная нетварным светом, стала сиять подобно солнцу. Власти над смертью, которая не могла удержать давно умершего пророка Моисея, призванного Им для разговора перед учениками. Власти над небом, с которого на гору спустился пророк Илия. Такой полноты Царства ни один из земных царей не мог себе представить даже в самых смелых и честолюбивых фантазиях.
Как и было сказано Иисусом, Царство Его явило себя в невероятной силе. Однако сила эта оказалась не грозной, а исполненной мира и любви. Сверхъестественные явления обычно пугают людей. На священника Захарию – отца Иоанна Крестителя напал страх, когда он увидел ангела, стоящего рядом с жертвенником в храме. Деве Марии явившийся ей архангел Гавриил говорит: «Не бойся». Туча над Синаем, в которой Моисей говорил с Богом, вызвала ужас и трепет у всего народа Израиля громом, молниями и трубным гласом. Но осиянные божественным светом преображенного Иисуса, ученики испытывали такую радость и полноту бытия, что готовы были навсегда остаться в этом месте. «Господи, хорошо нам здесь быть!».
Святитель Григорий Палама объясняет эту удивительную радость апостолов тем, что не только одежды Спасителя были преображены сиянием Его божества. Само человеческое естество апостолов оказалось на краткий срок изменено благодатью таким образом, что они смогли увидеть все, что увидели, и пережить все, что пережили. И только глас с неба вернул тайновидцев в их обычное состояние.
То, что всем нам еще лишь предстоит пережить в славном Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа, трое избранных Им апостолов удостоились видеть еще до того, как вкусили смерть.
Как пишет об этом блаженный Феофилакт Болгарский:
«Сказал, что придет Сын Человеческий во славе Своей, и чтобы они поверили, говорит, что некоторые из стоящих здесь увидят, насколько это возможно для них, в преображении славу второго пришествия. …Разумеет здесь Петра, Иакова и Иоанна, которых Он взял на гору и показал им царство Свое, то есть грядущее состояние, когда и Он придет, и праведники просветятся. Поэтому говорит: некоторые из стоящих здесь не умрут до тех пор, пока не увидят Меня преобразившимся».
Это не единственный случай в Евангелии, когда слова Господа, сказанные Им о вполне конкретном историческом событии одновременно выходят за грань истории, описывая также и некую реальность, которой еще лишь предстоит сбыться. Так, например, Иисус говорил ученикам о грядущем разрушении Иерусалимского храма, перемежая этот горький рассказ словами о бедствиях, которые будут сопровождать человечество в последние дни существования этого мира. Иерусалимский храм был разрушен римскими войсками в 70 году. Финал земной истории человечества нам еще предстоит пережить. И это будет очень не простой финал. Но все же не обугленные руины киношного постапокалипсиса ожидают нас в итоге, а – полное преображение этого мира и нас самих всепроникающим светом Царства Небесного, явленного в силе. Тем самым нетварным светом, которым Господь две тысячи лет назад на краткий срок преобразил мир перед тремя учениками, показывая им грядущую славу Своего Царства.
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На заставке фрагмент фото: гора Фавор (Тавор), vad_levin
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