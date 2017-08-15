Церковь чтит память Василия Блаженного
По Преданию, Василий родился около 1464 года в подмосковном селе Елохово. Отца его звали Иаковом, а мать – Анной. Уже в детстве мальчик обратил на себя внимание даром прозорливости, который в нем открылся по воле Божией.
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Василий Блаженный
Василий Блаженный дожил до глубокой старости. Он скончался в 1557 году, 15 августа. Иван Грозный с боярами несли его гроб, а погребение у стен только что построенного храма Покрова на Рву совершал митрополит Макарий. Сегодня этот храм известен всему миру как собор Василия Блаженного.
Живя на улицах, часто находясь среди множества людей, блаженный Василий постоянно совершал неординарные, с точки зрения обычного человека, поступки, т.е. юродствовал. Однако за этими его деяниями скрывалась глубинная христианская правда, внешне прикрытая несуразностью, нелогичностью и кажущимся абсурдом.
Так, например, он разорял на рынке лотки с различными товарами, хлебом, квасом и прочим. Как выяснялось позже, все это принадлежало недобросовестным продавцам. Блаженный кидал камни в дома добропорядочных жителей и целовал углы домов, где жили явные грешники. Как оказалось, святой видел, что на домах праведных снаружи висели бесы, не имевшие сил войти внутрь, а у стен домов, где жили грешники, плакали ангелы. Таким образом, блаженный Василий кидал камни в бесов и целовал ангелов.
Однажды, Василий Блаженный вылил в окно питие, которое подал ему царь, тем самым он потушил пожар, который в тот момент охватил далекий Великий Новгород.
Также Василий Блаженный был известен как милосердный человек.
Подвиг юродства Василий Блаженный нес на протяжении 70 лет. Известно, что святого очень почитал и уважал его современник, митрополит Московский Макарий.
Из Жития Василия Блаженного, а также различных преданий, известно, что святой в основном обличал Ивана Грозного за его различные пороки.
Так, однажды, во время Божественной литургии в храме, святой укорил царя за то, что мысленно тот был не на богослужении, а на Воробьевых горах, где в то время строился государев дворец. По окончании службы Василий сказал царю, что «за литургией никого не было, но токмо трое: первый — митрополит, вторая — благоверная царица, и третий он, грешный Василий».
Незадолго до смерти Василия Иван Грозный вместе со своей женой царицей Анастасией посетил блаженного. Как свидетельствует Житие, святой благословил царя, у которого впоследствии родился сын Федор.
Василий Блаженный скончался 2 августа около 1552 года (по другой версии, в 1557 году), на 88-м году жизни. Отпевал его сам Московский святитель Макарий в присутствии царя. Вместе с боярами Иван Грозный нес гроб с Василием до места его погребения – рядом с церковью Святой Троицы, «что на рву». Позднее на этом месте был возведен каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия Блаженного).
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