15 августа 2017
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Церковь чтит память Василия Блаженного

Во вторник 15 августа 2017 года Русская Православная Церковь вспоминает одного из самых известных московских святых – Василия Блаженного, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.

По Преданию, Василий родился около 1464 года в подмосковном селе Елохово. Отца его звали Иаковом, а мать – Анной. Уже в детстве мальчик обратил на себя внимание даром прозорливости, который в нем открылся по воле Божией.

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Василий Блаженный

Василий Блаженный дожил до глубокой старости. Он скончался в 1557 году, 15 августа. Иван Грозный с боярами несли его гроб, а погребение у стен только что построенного храма Покрова на Рву совершал митрополит Макарий. Сегодня этот храм известен всему миру как собор Василия Блаженного.

В шестнадцать лет Василий покинул дом своих родителей и начал скитаться. Юноша не имел никакого постоянного пристанища, жил на улицах и лишь иногда ночевал у одной боярской вдовы. Дополнительным испытанием для него было то, что какая бы не стояла погода, он всегда был наг, от этого в народе его еще прозвали Нагим. В это время Василий принял на себя подвиг юродства Христа ради.

Живя на улицах, часто находясь среди множества людей, блаженный Василий постоянно совершал неординарные, с точки зрения обычного человека, поступки, т.е. юродствовал. Однако за этими его деяниями скрывалась глубинная христианская правда, внешне прикрытая несуразностью, нелогичностью и кажущимся абсурдом.

Так, например, он разорял на рынке лотки с различными товарами, хлебом, квасом и прочим. Как выяснялось позже, все это принадлежало недобросовестным продавцам. Блаженный кидал камни в дома добропорядочных жителей и целовал углы домов, где жили явные грешники. Как оказалось, святой видел, что на домах праведных снаружи висели бесы, не имевшие сил войти внутрь, а у стен домов, где жили грешники, плакали ангелы. Таким образом, блаженный Василий кидал камни в бесов и целовал ангелов.

Однажды, Василий Блаженный вылил в окно питие, которое подал ему царь, тем самым он потушил пожар, который в тот момент охватил далекий Великий Новгород.

Также Василий Блаженный был известен как милосердный человек.

Подвиг юродства Василий Блаженный нес на протяжении 70 лет. Известно, что святого очень почитал и уважал его современник, митрополит Московский Макарий.

Из Жития Василия Блаженного, а также различных преданий, известно, что святой в основном обличал Ивана Грозного за его различные пороки.

Так, однажды, во время Божественной литургии в храме, святой укорил царя за то, что мысленно тот был не на богослужении, а на Воробьевых горах, где в то время строился государев дворец. По окончании службы Василий сказал царю, что «за литургией никого не было, но токмо трое: первый — митрополит, вторая —  благоверная царица, и третий он, грешный Василий».

Незадолго до смерти Василия Иван Грозный вместе со своей женой царицей Анастасией посетил блаженного. Как свидетельствует Житие, святой благословил царя, у которого впоследствии родился сын Федор.

Василий Блаженный скончался 2 августа около 1552 года (по другой версии, в 1557 году), на 88-м году жизни. Отпевал его сам Московский святитель Макарий в присутствии царя. Вместе с боярами Иван Грозный нес гроб с Василием до места его погребения – рядом с церковью Святой Троицы, «что на рву». Позднее на этом месте был возведен каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы (храм Василия Блаженного).

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Икона Василия Блаженного, к. XVI — нач. XVII вв. (фрагмент)/pravoslavie.ru

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