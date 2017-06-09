Муж живет отдельной жизнью. Как быть?
Здравствуйте. Муж живёт отдельной от нас жизнью. Меня и двоих маленьких детей. Сыну 3, а дочке год… Наш папа не нагулялся, а мы ему как балласт… Если молчу и ничего не требую, то мир в доме… Как только напоминаю, что с сыном надо проводить время, что я уже не могу одна с двумя, то сразу скандал… Как мне себя вести в этой ситуации..? Мы зависим от него финансово и жилплощадь не наша….
Валя
Ответ психолога:
На вопрос отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья Валерьевна
Валентина, здравствуйте!
Думаю, не ошибусь, если предположу, что Вы уже крайне измотаны и напряжены настолько, что « валитесь с ног». И это не только физическая усталость от того, что ухаживаете за своими детками. Это ещё и морально очень тяжело, когда приходиться одной нести ответственность за то, чтобы дети получали внимание, тепло и любовь. Потребность в этом у человека, тем более маленького, очень высока. Часто даже выше, чем потребность в еде и одежде. Совершенно согласна с Вами в том, что пытаться донести до мужа мысль о необходимости его внимания для детей. Ведь не просто так ребенку даются два родителя — папа и мама. В воспитании ребенка мама несет женское начало, папа — мужское. Ребенок только тогда и развивается полноценно, когда чувствует принятие от обоих родителей, впитывая и научаясь от них. Только гармоничное сочетание этих двух начал позволяет ребенку вырасти психологически крепким, радующимся жизни и щедро дарящим эту радость другим. Причем здесь имеет огромное значение не только само наличие общения, но и качество. Принять ребенка, учитывая его возраст и особенности характера. Нам самим тоже важно быть зрелыми для этого. Пожалуй, в нашем обществе можно найти совсем немного людей, которые совершенно полноценно готовы стать зрелыми родителями. Мало у кого было собственное идеально здоровое детство. Ещё меньше тех, кто сознательно готовится к родительству, например, посещает курсы будущих мам и пап. Как правило, мы выносим модель из своей кровной семьи, где очень часто всё не совсем гладко.
Вы пишете, что муж „не нагулялся”, недостаточно созрел не только для отцовства, но и вообще для того, чтобы разделять семейную ответственность на двоих. Получается, что теперь ему необходимо дозревать ускоренными темпами. Ведь это он женился, а не кто-то другой. Значит, брал всё же ответственность на себя. А теперь, при помощи скандала, сбрасывает её на Вас. И вот в этом моменте от Вашей реакции многое зависит. Что с Вами происходит, когда Вы, совершенно логично пытаетесь донести мужу о его ответственности, а в ответ начинается скандал? Если Вы зажимаетесь от критики, от повышенных тонов, Вас накрывает волна обиды или вины, то, конечно, стоит обратить на это внимание. Может, степень Вашей эмоциональной реакции настолько велика, что нет уже ни сил, ни аргументов, чтобы донести до мужа то, что хотели. В таком случае, прежде всего, стоит разобраться со своими реакциями, особенно с их степенью. Если же в ответ на реакцию мужа эмоции Вас не перекрывают, и Вы остаётесь готовой к дальнейшему обоюдному разговору, то прислушайтесь к словам мужа. Если они о том, что ему тяжело, что он не знает как эту ответственность нести, то это шанс вступить с ним в очень важный откровенный диалог. Можно предложить ему помощь. Например, поделиться опытом, предложить хорошую книгу о возрастных потребностях детей, о семейных кризисах и т.д. Можно прочитать статью психолога и многодетного отца Александра Такаченко «Трудно быть папой».
Бывает другой вариант. Супруг, начиная скандал, „уходит» от темы. В ответ на конкретные просьбы начинает говорить о чем-то другом, например о том, что „ Вы меня достали”, „Вам бы мои проблемы”,„ Я даю деньги, чего ещё надо” и т.д. В таком случае, конечно, необходимо постараться держать линию логики. Спокойно, но твердо напоминать, что Вы говорите сейчас именно о ребенке, и хотите решить сейчас именно этот, самый актуальный, вопрос, а к решению других готовы подойти позже. И то же самое с делегированием ответственности мужу его обязанностей по отношению к несению совместного хозяйства. Напомню, очень важно держаться линии логики, не дать сбить себя с толку, даже если это повышенные тона. Часто сделать это совсем непросто, ведь снизить или пресечь повышенный тон другого человека, а затем держаться заданной темы, по силам психологически крепкому человеку. Если почувствуете, что не справляетесь со своими эмоциями, то, повторюсь, прежде всего, следует обратить на это внимание. Самому разобраться с этим совсем непросто. В таком случае можно обратиться за помощью к хорошему психологу. А далее, укрепившись эмоционально, можно приступать к успешному решению семейных вопросов. Смею уверить что, даже из такой непростой ситуации, как Ваша, можно найти наилучший выход. Хочется пожелать Вам силы духа, чтобы к нему идти!
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На заставке фрагмент фото garryknight
Ничего Вы со своим мужем сделать не сможете! Просто он такой от природы! И психолог Вам не особо поможет. У меня такая же ситуация. Я терпела пока сын был маленький, а когда он вырос, то и я «выросла». Вы разошлись де-факто и мне так подходит. Если он захочет развестись официально, то я против не буду. Мы живет в одной квартире, но в разных комнатах. Мне сейчас очень хорошо и спокойно, т.к. муж меня не интересует. Конечно, если он заболеет, то я его не брошу, но в настоящий момент он мне просто сосед. Сначала были скандалы, а теперь и он уже привык жить так. Я замужем уже очень давно, но не могу вспомнить ни одно момента, где я была бы счастливой. Нет, есть один — это рождение сына! Больше хороших моментов в моей семейной жизни не было. Сейчас муж и сын в хороших отношениях, хотя когда ребенок был маленький, то его отец с ним не занимался. Он даже на родительские собрания не ходит….. или один раз только. Сейчас у нас внучка, ей 18 лет и ее дедушка (мой муж) внимания ей не уделяет. Это уже пожизненно, т.к. он таковым родился….. эгоизм в этой жизни еще никто не отменял. Если бы у него появилась другая женщина, то результат, очень возможно, был бы еще хуже, т.к. я думающий человек и никогда не позволила себе кричать, оскорблять, винить его и т.д. и т.п. А так далеко не каждая женщина сможет….. она или кричит и плачет, или уходит. Я не хотела оставлять своего ребенка без отца и терпела. А если у Вас сил терпеть нет, но надо этот вопрос решать, т.к. на нервной почве можно заработать себе целый букет болезней. Я — оптимистка и все воспринимала более-менее спокойно. Кстати, ко всему тому, что я перечислила, мой муж еще и алкоголик. 13 лет он беспробудно пил и был очень агрессивным. Мне приходилось из дома убегать. Ночевала у родственников, подруг, просто гуляла по улице, даже ночью. А что делать? Сейчас муж пьет намного меньше и агрессивность прошла. Мне сейчас очень комфортно! Очень хочу, чтобы у Вас все наладилось, но если жить без Бога, то Он помогать не будет. Просите Его о помощи и Он обязательно поможет. По своему опыту знаю. Удачи и здоровья Вам и Вашим детям!