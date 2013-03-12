Масленица в Литве
Литовские традиции празднования Масленицы
Масленица в Литве — это Прощеный вторник. Она празднуется за 7 недель до Пасхи (Velykas).
В этот день устраивают маскарад, пекут блины (жемайчу). У литовской Масленицы есть два традиционных персонажа. Худой Канапинис — символ поста, жирный Лашининис — символ допостного времени. В старину ряженые катали чучела на санях от одной усадьбы к другой и получали за это угощение — блины. В Вильнюсе, столице Литвы, Масленицу празднуют в скверах и двориках Старого города, в парке Сярейкишкю.
Рекомендовано для использования на уроках ОПК.
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