Космос как чувство
Картины Сергея Сюхина
Сергей Сюхин — художник, если можно так выразиться, «широкого профиля». Он и портретист, и график, и скульптор, и книжный иллюстратор, причем в каждом из этих жанров — мастер. Однако мастерство — это не только совокупность приемов и навыков.
«Только на навыки и технологии опираются лишь ремесленники, и это находит отражение в их “изделиях”: такие не трогают и не греют. Мастерство же оценивают не по форме, а по содержанию, по тому, как произведенное художником ляжет на душу зрителю. Я, принимаясь за работу, всегда настраиваю свою душу на гармонию с замыслом», — объяснил сам художник в одном из своих интервью.
Его путь в профессию был, с одной стороны, достаточно традиционным. Родился в 1952 году в деревне Пичуга Архангельской области, в 1973 году окончил скульптурное отделение Абрамцевского училища им. М. Васнецова, а в 1986 году — кафедру книжной графики Львовского полиграфического института им. Ивана Федорова. Будучи еще молодым человеком, начал сотрудничать с издательством «Детская литература», где познакомился с художником Борисом Диодоровым, который стал ему старшим другом и учителем. «Пластический язык Сергея Сюхина своеобразен и точен, в его работах сочетаются изящество и широта. Разглядывая листы, часто хочется спросить: “А как это сделано?” Несмотря на множество выразительных деталей, мелочей, его работы монументальны», — говорит о своем ученике Диодоров.
С другой стороны, не сразу и не легко Сюхин нашел основные свои темы, а главное, мировоззренческий стержень творчества. «В поэтике С. Сюхина отчетливо проступают космизм художника, его космическое мироощущение, глубоко укорененное в менталитете русского человека, стремящегося постичь мир в его целостности и живом органическом всеединстве», — говорит о его картинах философ Николай Теребихин. Сам же художник поясняет свое творческое и жизненное кредо так: «Если художник полагается только на себя, если им руководит гордыня, мол, талант вытянет, оригинальность решит проблему зрительской признательности, то зачастую идет по ложному пути; городит невесть что, высасывая из пальца… А результат — лишь вспышка интереса, мимолетный успех, неглубокий и беспамятный. У нас только два начала — добро и зло, поэтому можно творить либо во славу Господа, либо — в пустоту».
Если же все-таки говорить о тематике, то это — русская деревня, русская история (многие работы художника посвящены героям Великой Отечественной войны), это дети. Как книжный иллюстратор Сюхин в основном работает с детскими книжками, а в своих картинах нередко выражает значимые для него идеи через образ ребенка (взять хотя бы программную его картину «Моя деревня»). А кроме того в своей родной деревне Пучуге он в 1995 году открыл детскую художественную школу.
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