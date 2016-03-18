18 марта 2016
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Какого числа Страстная Пятница в 2017 году?

Страстная Пятница в 2017 году выпадает на 14 апреля.

Ее еще называют Великой пятницей.

В этот день Церковь вспоминает страшные страдания, смерть на кресте и погребение Господа нашего Иисуса Христа.

События Страстной пятницы – самые страшные события в истории человечества для верующих людей. В этот день на кресте был распят Господь. Он пришел в мир, чтобы своей смертью искупить наши грехи. Так, посредством самой позорной казни, совершилось спасение всего человеческого рода.

Особенности богослужения Великой пятницы

Воспоминания о страстях (страданиях) Христовых содержатся у всех четырех евангелистов, поэтому богослужения Страстной пятницы наполнены чтением этих отрыков Священного Писания во время службы.

В знак скорби в Великую пятницу не совершается самое торжественное богослужение – Литургия, ведь сам Господь принес себя в жертву на Голгофе за всех нас.

В третьем часу дня – час смерти Христа — в воспоминание о снятии его тела с креста служится вечерняя с вынесом Плащаницы (полотнище, с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа).

Затем совершается чин Погребения. По сути, это отпевание Христа: во время службы верующие стоят с заженными свечами, поются погребальные тропари.

В память о страшных мучениях Господа, в этот день церковный устав рекомендует христианину придерживаться максимально строгого поста.

На заставке фрагмент фото Flickr.com/ancientsword

 

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#Великий Пост #Страстная неделя
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