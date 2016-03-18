Какого числа Страстная Пятница в 2017 году?
Ее еще называют Великой пятницей.
В этот день Церковь вспоминает страшные страдания, смерть на кресте и погребение Господа нашего Иисуса Христа.
События Страстной пятницы – самые страшные события в истории человечества для верующих людей. В этот день на кресте был распят Господь. Он пришел в мир, чтобы своей смертью искупить наши грехи. Так, посредством самой позорной казни, совершилось спасение всего человеческого рода.
Особенности богослужения Великой пятницы
Воспоминания о страстях (страданиях) Христовых содержатся у всех четырех евангелистов, поэтому богослужения Страстной пятницы наполнены чтением этих отрыков Священного Писания во время службы.
В знак скорби в Великую пятницу не совершается самое торжественное богослужение – Литургия, ведь сам Господь принес себя в жертву на Голгофе за всех нас.
В третьем часу дня – час смерти Христа — в воспоминание о снятии его тела с креста служится вечерняя с вынесом Плащаницы (полотнище, с изображением лежащего во гробе Иисуса Христа).
Затем совершается чин Погребения. По сути, это отпевание Христа: во время службы верующие стоят с заженными свечами, поются погребальные тропари.
В память о страшных мучениях Господа, в этот день церковный устав рекомендует христианину придерживаться максимально строгого поста.
На заставке фрагмент фото Flickr.com/ancientsword
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