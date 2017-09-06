Имя Петр
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Значение имени Петр:
Петр: мужское имя древнегреческого происхождения.
Переводится как «скала», «камень» (Πέτρος — камень)
Именины Петра:
6 сентября — перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца
18 октября — память святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена, Московских и всея России чудотворцев.
3 января — день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца.
Святитель Петр, митрополит Московский и всея России чудотворец (вторая половина XIII в. — 1326)
Святитель Петр — первый московский митрополит, с чьим именем многие историки связывают начало объединения русских княжеств вокруг Москвы и скрепление их в единое государство. Он родился в благочестивой христианской семье в Галицко-Волынской земле.
В семь лет он отправился учиться в монастырскую школу, но грамота ему поначалу не давалась. Мальчик очень тяжело это переживал, много молился Богу. Согласно житию, через некоторое время во сне ему явился человек в облачениях епископа. Он прикоснулся к его языку, после чего мальчик почувствовал во рту невероятную сладость. После чудесного сновидения Петр быстро нагнал сверстников — столь легко ему стала даваться грамота.
После окончания школы он решил удалиться в монастырь. Пройдя все полагающиеся иноку испытания, он был рукоположен в сан иеромонаха. Известно, что в обители святитель особенно полюбил искусство иконописания — он многого добился на этой стезе. Чувствуя потребность в уединении, Петр многие годы спустя взял благословение игумена и покинул монастырь. Он стал вести отшельнический образ жизни. На берегу реки Раты построил себе маленькую келью. Постепенно вокруг неё образовался монастырь, где Петр был избран игуменом.
После кончины митрополита Киевского Максима Русскую Церковь возглавил святитель Петр.
В то время Киев, считавшийся когда-то первым среди всех русских городов, все более пустел. Город перестал восприниматься как главный политический центр. На смену ему пришли сразу два соперничавших между собой княжества, Тверское и Московское. Кроме того, после нашествия Батыя на Русь (1237–1240) практически все князья оказались в положении вассалов Золотой Орды. Тот феодал, который обладал наибольшей экономической и политической мощью, должен был еще и «понравиться» монгольскому владыке, чтобы получить от него специальный документ, «золотой ярлык», подтверждающий его главенствующий статус. Нередко это провоцировало тяжелые столкновения между князьми: на пути к власти в ход шли любые средства — от коррупции и клеветы до прямой военной агрессии. И в Золотой Орде пользовались этим —ловко сталкивали русских князей лбами.
Только Церковь выступала в качестве примирителя. Святитель Петр, став митрополитом, постоянно путешествовал по Руси, призывая князей к сплоченности, выступая дипломатом в сложных переговорах.
Московское княжество в то время было наиболее безопасным местом. Сам святитель, нуждаясь в месте для уединенной молитвы, устроил в селе Высокое, на берегу реки Неглинной, монастырь в честь апостолов Петра и Павла. Так началась многовековая история Высоко-Петровского монастыря.
В 1326 году святитель Петр решил перенести в Москву митрополичью кафедру. С этого момента Московское княжество не только обрело политический перевес над Тверью, но и стало главным духовным центром русских земель.
По воле святителя Иван Калита начал строительство каменной церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы. Позднее храм стал усыпальницей Предстоятелей Русской Церкви. Первым среди них в нем был похоронен сам святитель Петр. Уже через 13 лет после смерти он был причислен к лику святых. Впоследствии святитель Петр был настолько почитаем, что у его гробницы избирались московские Первосвятители, его призывали в свидетели при составлении важнейших государственных договоров.
Известные люди и святые с именем Петр
Святые с именем Петр:
Апостол Петр (I век)
До своего призвания носил имя Симон и занимался рыбным промыслом. Первым исповедал Господа как Мессию (которого ожидали ветхозаветные праведники), за что Спаситель назвал его Кифой (по-арамейски это означает «камень», а по-гречески «камень» — «петрос»): на «камне» его веры Христос обещал создать Свою Церковь. После Сошествия Святого Духа на апостолов он много путешествовал по Римской империи, всюду проповедуя Евангелие, создавая первые христианские общины. Апостол Петр был казнен в Риме в период царствования императора Нерона.
Священномученик Петр (Полянский), митрополит Крутицкий (1862–1937) —
верный сподвижник Патриарха Тихона. Был утвержден Местоблюстителем Патриаршего престола после кончины святителя. Митрополит Петр продолжил бескомпромиссное противодействие обновленческому расколу, за что был арестован. Начались постоянные допросы, тюрьмы, ссылки. Тяжелейшие условия ссылок вскоре спровоцировали у святого астму, а позднее — частичный паралич. В 1937 году был приговорен к смерти и расстрелян.
Известные люди с именем Петр:
Пьер Абеляр (1079–1142) —
средневековый философ-схоласт и поэт. Написал один из главных схоластических трактатов «Sic et Non» («Да и нет»), занимался литературным и музыкальным творчеством. Трагическая история любви к прекрасной девушке Элоизе разрушила его научную карьеру. Как простой монах он был вынужден удалиться в один из монастырей, где до конца жизни занимался редакцией своих сочинений.
Петр Мамонов (род. в 1951) —
актер, поэт и музыкант, основатель группы «Звуки Му», долгое время работал наборщиком в типографии, корректором и заведующим отделом писем в журнале «Пионер». В 1990-е годы Мамонов начал увлекаться актерским искусством. Первую важную роль он получил в фильме Павла Лунгина «Такси-блюз». В начале 2000-х принял православие, а в 2006 году сыграл главную роль в знаменитом фильме «Остров».
Интересные факты:
1. Петровка — одна из основных и самых старых улиц в Москве. Она проходит от Театральной площади до Среднего Каретного переулка. Свое название Петровка получила по Высоко-Петровскому монастырю, к которому и вела.
2. Петров пост — один из четырех особых периодов в Православной Церкви, когда верующие воздерживаются от употребления в пищу молочной и мясной продукции. Пост назначен в честь апостолов Петра и Павла, которые сами, по преданию, наложили на себя подобное ограничение в пище, когда готовились к проповеди Евангелия.
3. Имя Петр одно из самых распространенных в мире. Английский эквивалент этого имени — Питер, немецкий — Петер, французский — Пьер, испанский — Педро, итальянский — Пьетро, Пьеро.
4. Петровская икона Божией Матери — согласно житию была написана святителем Петром. Считается первой чудотворной московской иконой. Празднование иконе совершается 6 сентября.
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