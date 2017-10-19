Франт, Султан и дьячок Мордан: что известно о прозвищах и жизни «одноклассников» Пушкина
В день лицеиста «Фома» рассказывает о 10 ярких выпускниках этого знаменитого учебного заведения.
1. Антон Дельвиг, или «Султан»
«Сын лени вдохновенный» – в лицее Антон Дельвиг (1798—1831) слыл главным ленивцем и был самым худшим учеником. Товарищи дали ему прозвище «Султан», так как султан, по мнению лицеистов, был олицетворением лени. Однако плохая успеваемость не помешала Дельвигу стать известным издателем, литературным критиком и поэтом. Он издавал литературные альманахи «Северные цветы» и «Литературную газету». Писал стихотворения в духе античной лирики и русских народных песен.
Не часто к нам слетает вдохновенье,
И краткий миг в душе оно горит;
Но этот миг любимец муз ценит,
Как мученик с землею разлученье.
Антон Дельвиг, «Вдохновение»
2. Модест Корф, или «Дьячок Мордан»
В лицее Корфа прозвали «дьячком» за то, что на обязательных для лицеистов вечерних и утренних молитвах он молился усерднее всех своих товарищей.
Модест Корф (1800-1876) стал историком, известным государственным деятелем, членом Петербургской Академии наук. Он был директором Императорской публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (1849—1861). Барон Корф обновил и усовершенствовал библиотеку, облегчил доступ в нее и привлёк большое количество читателей. Автор книг «Историческое описание 14-го декабря и предшедших ему событий» и «Жизнь графа Сперанского».
3. Федор Матюшкин, или «Плыть хочется»
Федор Федорович Матюшкин (1799 – 1872) в лицее получил прозвище «Плыть хочется» за свою страстную любовь к географии. Специально для Матюшкина в лицее выписывались книги по географии и мореплаванию. Впоследствии Матюшкин участвовал в кругосветных экспедициях, стал адмиралом российского флота и известным полярным исследователем. Именем Матюшкина назван мыс на Чукотке. Пушкин вспоминает о нём в стихотворении «19 октября» 1825 г.:
Счастливый путь! С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О, волн и бурь любимое дитя!
4. Михаил Яковлев, или «Паяс 200 номеров»
Михаил Яковлев (1798-1868) был главным лицейским шутом, который любил пародировать своих товарищей, их родителей, преподавателей, подражал явлениям природы и музыкальным инструментам, за что и получил прозвища «Паяс 200 номеров» и «Комедиант». В лицейском фольклоре сохранилась эпиграмма в адрес Яковлева: «Мишук не устает смешить, / Что день, то новое проказит. / Теперь затеял умным быть…/ Не правда ль, мастерски паясит?»
Впоследствии Михаил Лукьянович Яковлев стал композитором и певцом. Он писал романсы и стилизации под народные песни на слова поэтов-современников. Из произведений Яковлева наиболее известен романс «Зимний вечер» («Буря мглою небо кроет…») на слова Пушкина.
5. Владимир Вольховский, или «Разумница»
В лицее у Вольховского (1798—1841) было прозвище «Sapientia» (от лат. мудрость) – он всегда разрешал конфликты своих запальчивых товарищей. Второе свое прозвище — «Суворчик» — он получил за то, что, будучи невысоким и хрупким юношей, обладал сильным и волевым характером, чем напоминал Суворова. Вольховский был выпущен из лицея с первой золотой медалью.
Владимир Вольховский стал видным государственным и военным деятелем, членом декабристских организаций. После восстания 1825 года содействовал облегчению участи сосланных на Кавказ декабристов.
6. Иван Пущин, или «Иван Великий»
Именно Пущина в 1826 году Александр Пушкин назовет «Мой первый друг, мой друг бесценный!»
Иван Иванович Пущин (1798-1859), или «Большой Жанно» («Иван Великий), как его прозвали в лицее за высокий рост, стал декабристом, участником восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге и был осужден на каторгу. Но через 30 лет, в 1856 году, Пущин был возвращен из ссылки и посвятил себя написанию воспоминаний, в том числе, знаменитых «Записок о Пушкине».
7. Константин Данзас, или «Медведь»
Константин Карлович Данзас (1801-1870) получил в кругу товарищей кличку «Медведь» из-за своего угрюмого, сердитого вида и не слишком примерного поведения. Данзас выбрал военную стезю: стал офицером русской императорской армии, доблестно проявил себя в главных сражениях Русско-Турецкой войны 1828-1829 гг. и дослужился до чина генерал-майора. Именно Данзас был секундантом Александра Пушкина на дуэли против Жоржа Дантеса под Петербургом.
8. Вильгельм Кюхельбекер, или «Кюхля»
«Кюхлю» или «Бекеркюхеля» Пушкин называл «родным братом по музе, по судьбам». Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797-1846) тоже выбрал литературное поприще и продолжал писать стихотворения даже находясь в Петропавловской крепости за участие в востании декабристов. До этого он был талантливым преподавателем и читал публичные лекции о русском языке и литературе за границей.
Пусть другие громогласно
Славят радости вина:
Не вину хвала нужна!..
Жар, восторг и вдохновенье
Грудь исполнили мою –
Кофе, я тебя пою;
Вдаль мое промчится пенье,
И узнает целый свет,
Как любил тебя поэт.
Вильгельм Кюхельбекер «Кофе»
9. Александр Горчаков, или «Франт»
Князь Александр Михайлович Горчаков (1798—1883) был одним из самых талантливых лицеистов и, как отмечали преподаватели, «с некоторыми чертами гения». За его чересчур представительный вид и благородные манеры однокашники прозвали его «Франтом». Судьба «Франта» сложилась успешно. Он построил серьезную дипломатическую карьеру – был министром иностранных дел при Александре II и канцлером Российской империи. Горчаков пережил всех лицеистов первого выпуска, умерев в возрасте 85 лет.
10. Сергей Комовский, или «Лиса»
Сергей Комовский (1798-1880) по своему характеру был чересчур проворным и слишком любопытным, за это лицеисты и прозвали его «Лисой». Интересно, что на гербе дворянского рода Комовских также была изображена рыжая лисица. Комовский стал действительным статским советником, отслужив в департаменте народного просвещения и Государственном совете.
Познакомились с одноклассниками Александра Пушкина? А теперь пройдите нашу викторину и проверьте, как бы вы закончили Царскосельский лицей!
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