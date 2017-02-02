День сурка
Дело в том, что этот фильм – о самом главном предназначении человека.
О том, как быть богом.
Герой Билла Мюррея сам говорит об этом вполне определенно: « — Ты знаешь, я – бог. Ну, не Господь Вседержитель, конечно. Но – бог!»
И действительно, герой, застрявший на долгие месяцы в одном и том же опостылевшем дне, и потому знающий посекундно все события этого дня, становится почти всемогущим.
А когда человек может все, он начинает реализовывать свои самые заветные желания. И мы видим, как из вполне респектабельного, хотя и циничного персонажа, начинает лезть наружу откровенная дрянь. Он грабит инкассаторов, пристает к девушкам, пьянствует, устраивает безумные автогонки по рельсам железной дороги навстречу поезду. «Прощупывая» новую реальность, он пытается осознать ее, понять свое место в этом странном мире одного бесконечного дня. Но начинает почему-то именно с безобразий и пакостей, которые, впрочем, не приносят ему радости. Быть злым и шкодливым богом герою не понравилось, а других желаний он в себе не увидел. Отчаявшись, он пытается покончить с собой. Но оказалось, что это невозможно: бог умереть не может.
И тогда, постепенно, шаг за шагом, он начинает учиться быть добрым богом – спасает, хранит, защищает жителей городка от всевозможных бед и невзгод. Бесконечный «День сурка» заканчивается лишь после того, как герой полюбил творить добро, и, по сути, стал другим человеком.
Таков, вкратце сюжет фильма.
И мне подумалось вдруг, что это кино про нас всех. Про каждого из нас. Мы ведь тоже – боги. Не всемогущие, да. И все-таки могущие очень многое. Способные сами выстраивать свою жизнь, менять ее обстоятельства, ставить перед собой задачи, решать их, определять цели и стремиться к ним. Так мы задуманы нашим Создателем, вложившим в нас Свой образ при сотворении. О каждом из нас у Него есть свой замысел, следуя которому, мы могли бы стать теми, кем Он хотел бы нас видеть – богами по благодати. Но увы…
Даже среди тех, кто ежедневно повторяет в молитве «…да будет воля Твоя на земле, как и на Небе», часто бывает недопонимание этих слов. Как будто эта воля сама по себе должна каким-то чудесным образом сойти с Небес, и тогда вокруг нас сразу же расцветут удивительные сады, а мы будем ходить среди прекрасных деревьев и наслаждаться их красотой и благоуханием. Только садов вокруг почему-то все нет и нет. И благоухания тоже. Хотя мы, вроде бы, исправно молимся и терпеливо ждем…
А ведь тут все очень просто: не ждать следует, а самим учиться видеть и исполнять волю Бога. Потому что кроме нас эти сады на земле сажать больше некому. Нам, людям, а не кому-то еще Бог поручил быть здесь творцами Его воли. И если мы не выполним этого поручения, то и не будет ее в нашем мире, сколько бы мы об этом ни молились. А вместо нее будет наша собственная воля. От которой ни нам, ни окружающим нас людям радости, прямо скажем, немного.
Святитель Григорий Нисский сравнивал жизнь человека вне Бога с жизнью несчастного ослика, вращающего жернова мельницы: «С завязанными глазами мы ходим вкруг мельницы жизни, совершая один и тот же путь и возвращаясь на то же самое место. Позвольте мне разъяснить этот круговой путь: голод — насыщение, сон — бодрствование, скудость — изобилие. От одного мы переходим ко второму, затем опять к первому, затем опять ко второму, никогда не прекращая кругового движения».
Удивительное дело – написаны эти слова более полутора тысяч лет назад. А образы практически те же, что и в фильме: «…один и тот же путь… возвращаясь на то же самое место».
Наверное, потому что вся жизнь наша, в сущности – один большой многолетний «День сурка». И неважно, что наши календарные дни, в отличие от фильма, бегут, сменяя друг друга. Если мы при этом не меняем свое сердце, если не начинаем искать воли Божьей о себе, тогда – добро пожаловать в «День сурка». Мы точно так же застрянем в замкнутом круге собственных желаний, и словно ослики будем ходить по нему до тех пор, пока такая жизнь не опротивеет нам самим до смерти.
А выход из такой дурной бесконечности прост и очевиден даже на примере этого замечательного фильма – начни жить для других. Учись ценить каждого встреченного тобою человека, учись видеть – зачем Бог свел тебя с ним здесь и сейчас. И пусть, в отличие от фильма, это будут разные дни, разные ситуации, разные люди – неважно. Каждый новый день это шанс изменить себя, научиться делать добро, полюбить его, сделать это добро необходимой частью своей жизни. Конечно, получаться на этом пути будет не все и не сразу (собственно, как и у героя фильма). Но если, подобно ему, искать волю Божью о себе упорно и каждый день, то рано или поздно она начнет раскрываться перед тобой даже в повседневных мелочах твоей жизни. И ты, наконец, начнешь выполнять свое главное предназначение – быть добрым богом, творящим на земле благую волю своего Творца.
На заставке кадр из фильма «День сурка». Источник Kinopoisk.ru
Не задумывалась раньше, почему так люблю этот фильм!
а всё так очевидно оказалось!
спасибо
У меня умерла мама. На Крещение мы её похоронили. Она не залежалась. Умерла на 17-й день ухудшения здоровья. Я и мой родной брат — мы по суткам сидели около неё. Что я понял за эти дни? То, что мы ( в частности я) не умеем любить даже самого родного человека. Правильно говорит А.И. Осипов, если строго заглянуть в себя, — там такие чудовища ползают. Каюсь здесь. Прости меня, мама!