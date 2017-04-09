Богослужения Страстной Седмицы и Пасхи
Об этом мы говорим со старшим наставником Тьюторской службы ПСТГУ диаконом Максимом Юдаковым, магистром теологии.
Известно, что Страстная седмица не входит в число дней Великого поста. Почему она стоит особняком?
Она выделяется тематически, потому что богослужения этой недели непосредственно погружают верующих в события последних дней жизни Иисуса Христа. Церковь направляет все свое внимание на образ Самого Спасителя. При этом в первые три дня Страстной седмицы все еще звучат покаянные мотивы. Но в последние три дня Церковь отменяет земные поклоны, потому что теперь перед нами Господь, идущий на страдания и смерть. С древности в Римской Церкви вторую половину Страстной седмицы даже называли особенным образом — «Священным Триденствием».
Вообще, в первые века христиане воспринимали Пасху двояко: и как день Воскресения Христа, и как воспоминание Его страданий. Уже тогда христиане стали особенным образом готовиться к этому событию, налагая на себя пост. Поначалу он составлял несколько дней, а уже к IV веку увеличился до шести недель.
Каков, в таком случае, богослужебный смысл первых трех дней Страстной седмицы?
Они сосредоточены на ожидании Второго пришествия Спасителя в мир. Литургическая тема этих дней — притчи эсхатологического содержания: притча о талантах, о десяти девах и о неверных виноградарях. Так Церковь, с одной стороны, следует евангельским событиям, а с другой — вновь открывает верующим Царство Небесное, которое дарует Христос всем, кто последовал и последует за Ним. В эти дни Господь в последний раз беседовал со Своими учениками, вновь указывая им на то, ради чего Он пришел в мир, ради чего идет на смерть.
Интересно, что по наиболее строгому монастырскому уставу в первые три дня за богослужением полагается прочитывать все Евангелие. Все внимание мирян перед решающими событиями Жертвы сосредотачивалось на самом главном, на том, ради чего пришел Спаситель, на Его проповеди, чудесах, на Его богочеловеческой Личности. В наши дни, ради верующих, понимая их повседневные заботы и чтобы не утруждать их слишком длинными богослужениями, было решено прочитывать все Евангелие в течение Великого Поста.
Известно, что в первые три дня Страстной седмицы служится литургия Преждеосвященных Даров. Для чего вообще эта литургия была введена? И почему так получилось, что она служится все первые три дня Страстной седмицы, тогда как в период самого Великого поста она, за некоторыми исключениями, совершается только в среду и пятницу?
Уже в раннюю эпоху христианства в Церкви сложилась традиция, согласно которой в будние дни Великого поста не полагалось совершение полной литургии. Дело в том, что сама литургия всегда сопряжена с радостью Воскресения Христова, которая заключена в Евхаристическом общении. Великий же пост — время покаяния, скорби о себе, о своих грехах. В такое время радость литургии не является уместной. Поэтому она отменяется в будние дни и вместо нее служится неполная литургия, где Дары уже освящены.
Для чего такая служба была введена? Для самих верующих. Для того чтобы христиане могли оставаться с Богом. Ведь Причастие и есть самое близкое с Ним единение, и без этого единения человек скоро зачахнет в унынии. В Великий пост уныния быть не должно. Наоборот, человек призван все больше и больше приближаться к Богу. И как наше тело не может жить без пищи, так же и душа не может жить без пищи духовной.
Относительно же совершения литургии Преждеосвященных Даров во все первые три дня Страстной седмицы — здесь нужно обратиться к некоторым особенностям разных традиций. Так, в константинопольской традиции в дни Великого поста эта неполная литургия совершалась во все будние дни, не только в среду и пятницу. Сама же Страстная седмица сохранила в себе множество следов именно константинопольской традиции. Возможно, именно поэтому все первые три дня последней недели перед Пасхой совершается литургия Преждеосвященных Даров.
В чем проявляется уникальность богослужений этой недели?
В том, что символизм богослужений Страстной седмицы приобретает максимальную конкретность. Церковь, например, поет «Днесь висит на Древе» — то есть прямо сейчас висит, в храме, перед верующими. Время богослужения — это время тех страшных дней. В этой простоте, в этой конкретике ясно раскрывается вся скорбь происходящего.
Через все богослужения этой недели проходит также еще одна очень важная мысль — о непосредственном соучастии христианина в событиях Страстной седмицы. В эти дни Церковь старается поставить верующего в положение участника, зрителя того, что происходило почти 2000 лет назад. Например, уже в Великий Четверг, после литургии в кафедральных соборах совершается действо, которое называется «Чин омовения ног». Оно включено в саму литургию.
«Чин омовения ног» — это прямая отсылка к событиями евангельской истории, когда Христос перед Тайной Вечерей омыл ноги своих учеников. Таким образом, Церковь вводит человека внутрь священной истории.
Не случайно, что в четверг вечером на утрене читаются именно 12 Евангелий, то есть 12 отрывков из Евангелий от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В остальное время года мы такого на утрене не увидим. И эти 12 Евангелий символически указывают и описывают последние 12 часов земной жизни Иисуса Христа. В Великую Пятницу, после выноса плащаницы, перед ней читается канон (особенные стихи) — «Плач Богородицы». Он читается как бы от лица Богоматери. Вот Она стоит перед гробом Спасителя и оплакивает тело Своего мертвого Сына. И мы, как участники этого богослужения, тоже становимся вместе с Ней у гроба, тоже сострадаем Ее горю.
Утреня Великой Субботы, которая совершается в пятницу вечером, также вводит некоторые богослужебные особенности. Например, так называемый «чин погребения плащаницы». Плащаница — это покрывало, на котором вышито изображение умершего Спасителя. Она символизирует собой Его бездыханное Тело. Кто ее погребает? Мы — верующие. То есть богослужение погружает нас в то время, когда апостолы и Богородица погребали Господа, и мы участвуем в этом, погребаем Его вместе с ними. Так Церковь позволяет христианину вступить внутрь событий Страстей Христовых и пережить их духовно.
В таком случае почему события Тайной Вечери вспоминаются в четверг утром, хотя, исходя из евангельского повествования, произошла она вечером? Почему служба Двенадцати Евангелий, которая, как Вы сказали, напрямую посвящена последним 12 часам жизни Спасителя, совершается в четверг вечером? С чем связано такое временное несоответствие в совершении этих богослужений?
Действительно, согласно богослужебному уставу и Евангелию воспоминание Тайной Вечери необходимо совершать вечером. Однако Церковь понимает, что верующему, особенно в условиях современной жизни, сложно будет весь день до вечера держать так называемый Евхаристический пост. Поэтому Она сдвигает богослужение на утро четверга. При этом, хотя литургия и совершается утром, текстуально она служится в соединении с вечерней. То есть по смыслу самого богослужения Церковь совершает литургию вечером, как и положено, но фактически, оглядываясь на немощи верующих, утром.
Ту же логику мы увидим и в совершении службы Двенадцати Евангелий. Конечно, по монастырскому уставу она должна совершаться с одиннадцати вечера в четверг и заканчиваться на восходе солнца в пятницу утром. Но ради людей, чтобы все могли прийти в храм на одно из самых важных событий в церковном году, богослужение сдвигается на вечер четверга.
Но вот службу, которая посвящена воспоминанию самой смерти на Кресте Спасителя, Церковь совершает строго в соответствии с евангельским повествованием. Во всех храмах так называемую вечерню с выносом плащаницы, которая как раз символизирует снятие с Креста Тела Спасителя, служат в 2 часа дня. Это 9-й час по древнему времяисчислению (когда день начинался с восхода солнца). Исторически считается, что именно в это время умер Христос, а значит, была принесена великая Жертва за все человечество.
Что можно назвать смысловым центром Страстной седмицы?
Это распятие Иисуса Христа, то есть служба Двенадцати Евангелий. Однако интересно, что Церковь в этом богослужении постоянно указывает на то, что распятие — это еще не конец истории. За ним что-то еще есть. Через песнопения и гимны Церковь каждый раз напоминает о том, что Христос воскреснет. Полного торжества смерти не будет, скорбь претворится в радость, и Жизнь победит все равно. Даже самые скорбные песнопения Великой Пятницы заканчиваются надеждой Воскресения: «Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение». Христианин ждет ликования Пасхи, потому что в Пасхе сокрыта вся его вера.
В этом проявляется два уровня всех богослужений Страстной седмицы. Да, распятие — это кульминация, момент наибольшего душевного и молитвенного напряжения, час великой, всечеловеческой скорби, но это не конец. И Церковь об этом знает. Поэтому Она постоянно сглаживает боль страданий и смерти Господа теплом грядущего Воскресения.
Почему в Страстную Пятницу не совершается литургия?
В Великую Пятницу полагается строжайший пост. Эту традицию сохранили все христианские конфессии. В день, когда Церковь скорбит о своем Спасителе, страдавшем и умершем за Нее, она призывает сосредоточиться на этой скорби, в память об этих страшных событиях. От того радость совершения литургии была бы неуместной в этот день.
Каков основной смысл Великой Субботы? Каковы богослужебные мотивы этого дня?
Великая Суббота — это день особого покоя. Помните первую главу книги Бытия, когда Господь творил мир. Там сказано, что в день субботний Он почил от дел Своих. И теперь Господь вновь почил, умер на Кресте, и время как будто остановилось. Все замерло в ожидании того, что же произойдет дальше. Тело Спасителя во гробе, а Его Душа в аду. Великая Суббота — это молчание всего мира перед тайной произошедшего. Во мраке гроба Спасителя готовится новая эра истории человечества. Пока это тайна, сокрытая от всех, кроме Бога.
В этот день на литургии вместо Херувимской песни мы слышим слова: «Да молчит всякая плоть человеческая». Согласно древней христианской традиции, в эту Субботу не положено было говорить. Но на самой литургии начинает приоткрываться новая богослужебная тема — тема пасхальная. Перед чтением Евангелия священники снимают темные облачения и одеваются в белые, и само Евангелие уже пронизано духом воскресения. Вспоминается пришествие Жен Мироносиц ко гробу Христа. Они не находят Его Тела. Это первая весточка Пасхи, хотя Христос еще не явился перед Своими учениками.
У меня еще с детства самым любимым моментом Страстной седмицы было утро Великой Субботы. Я был алтарником и рано приходил в храм, еще до начала службы. В храме почти никого нет. Ты заходишь внутрь — и перед тобой лежит плащаница, а вокруг тишина, покой, ожидание чего-то великого. Того, что скоро должно свершиться. Христос воскреснет. И при этом благоговение перед лежащим телом Спасителя, который сейчас душой сошел в ад. Благоговение, что теперь можно быть во гробе вместе с Богом.
Известно, что после литургии в Великую Субботу положено освящение куличей и яиц. С чем связана эта традиция?
Церковная традиция часто проистекает из сложившихся устоев жизни верующих. Церковный устав, который, по сути, ориентирован на монашествующих, указывает на то, что раньше происходило освящение пасхальной трапезы. То есть ни куличи, ни яйца не освещались. Вообще древним христианам и в голову не пришло бы освещать куличи и яйца в тот день, когда нужно молчать, пребывать в покое, ожидая Воскресения Христа.
Трудно установить появление этой традиции. В Белоруссии и на Украине, например, куличи и яйца почти везде освещают после ночной пасхальной службы. Возможно, в России это освящение связано с советским периодом, когда власть всячески воспрещала посещение ночной пасхальной службы и люди пытались хоть как-то прикоснуться к торжеству этого дня. Хотя бы через освящение куличей и яиц. Тайных символов за ними нет, и само их освящение — это не какой-то мистический обряд. Церковь просто благословляет верующим вкушение скоромной пищи после пасхальной ночной службы — и все.
Я знаю точно: если вы постоянный прихожанин того или иного храма, то всегда сможете освятить пасхальные снеди после ночной службы, а затем вместе со всеми верующими разделить радость торжественной трапезы.
Сама пасхальная служба уникальна. Она, что называется, одна такая на весь год. В чем выражаются особенные черты этого богослужения? О чем они говорят?
У этого богослужения свой особенный ритм. Оно очень динамично. Сама жизнь струится сквозь него, потому что Христос победил смерть. Поэтому почти ничего не читается. Все тексты поются. Читаются только молитвы священника и знаменитое «Слово» Иоанна Златоуста. Это «Слово» не могли не вплести в ткань богослужения, потому что оно пронизано ликованием жизни, торжеством Воскресения, глубиной Пасхальной тайны. Иоанн Златоуст спрашивает: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?». Он призывает: пусть и тот, кто постился, и тот, кто не постился, придет на эту великую радость, пусть все верующие приступают к Чаше Жизни, к таинству Евхаристии, к самому Воскресшему Христу. Смерти больше нет, но есть только вечная жизнь — вот единственный и главный лейтмотив всей пасхальной службы.
Традиционное шестопсалмие, которым обычно начинается утреня, опускается. Вместо него совершается крестный ход, в котором мы снова, как и на Страстной седмице, переносимся под покров той таинственной ночи, когда ЖеныМироносицы пришли ко гробу Спасителя и не нашли Его Тела. Церковь вместе с ними идет ко гробу Спасителя и не находит там мертвого Христа. И тогда разносится великая весть: «Христос воскрес!» Так христиане будут приветствовать друг друга на протяжении всех 40 дней празднования Пасхи. Тропарь Воскресения Христова «Христос воскресе из мертвых» — пожалуй, самый известный христианский гимн, троекратно поется в течение всей ночной службы всеми верующими. На литургии читается центральное место всего Священного Писания — первые стихи Евангелия от Иоанна: В Начале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. В этом чтение раскрывается смысл всей истории, всего мира, всего бытия, всего человека. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его (Ин 1:14) — это сердце самого сердца, и Церковь возвещает о нем во время своего главного торжества.
Вообще, вся Светлая седмица служится как один день. Каждый день повторяется служба первого дня. Ночная же пасхальная литургия — это литургия вечности, литургия Царствия Небесного. Пасха стоит над всем церковным календарем, потому что в этот день времени уже нет — есть только вечность.
И мы знаем о нашем спасении через Воскресение, и не можем молчать об этой радости. Поэтому мы поем. Поэтому на ночной пасхальной службе Евангелие читается на многих языках. Отсюда же и колокольный звон, который благословляется совершать во все время в течение дня на протяжении всей Светлой седмицы.
Как надо подготовиться к Страстной седмице? Какие богослужения лучше всего посетить? Как правильно настроиться на эти дни?
Важно посетить все эти службы. Нужно сделать все возможное для этого. И пускай иногда даже в ущерб своим делам. Страстная седмица и Пасха — это сердце христианской жизни и средоточие христианского богослужения. Поэтому здесь все драгоценно. Нет ничего второстепенного.
Для того чтобы подготовиться к этим богослужениям, лучше всего перечитать в эти дни Евангелие целиком, чтобы уже в храме стать настоящим участником этих событий. И как некогда Господь причащал Своих учеников на Тайной Вечери, так и каждый христианин должен вместе с апостолами причаститься. Так же приступить к Евхаристической Чаше. Так же идти за Христом на Голгофу. Так же плакать над Ним вместе с учениками и Богородицей. Так же ожидать Воскресения Спасителя в день покоя Великой Субботы. Так же войти в вечную радость Воскресения Христова вместе с Жёнами Мироносицами и апостолами.
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