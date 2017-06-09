Благотворительный концерт в поддержку храмов мученицы Аллы Готской и священномученика Сергия (Шеина)
Организаторы концерта – Некоммерческое партнерство по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело» и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Мероприятие призвано привлечь внимание общества – в частности, ценителей камерной классической музыки и всех тех, кому дорога память новомучеников и исповедников Российских – к судьбе двух сельских храмов.
Первый из них — единственный в России храм святой мученицы Аллы Готской, расположенный в селе Старая Потловка Пензенской области (Сердобская епархия). Храм, история которого тесно связана с историей семьи Рихтер, восстанавливается исключительно на народные пожертвования.
Второй храм – священномученика Сергия (Шеина) Петроградского, секретаря Поместного Собора 1917-1918 годов – будет построен в селе Анастасьино Саратовской области (Балашовская епархия). Для строительства храма будет использоваться проект известного поволжского архитектора Петра Зыбина. В начале XX века, когда проект был задуман, его не удалось воплотить в жизнь из-за Первой мировой войны и революции.
На концерте вы услышите произведения Рахманинова, Хиндемита, Чайковского и Прокофьева в исполнении всемирно известных музыкантов Алексея Курбатова и Евгения Румянцева. Также прозвучит Соната для виолончели и фортепиано, написанная самим Алексеем Курбатовым.
Возрастное ограничение — 6+
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Справки по телефону: +7 (968) 612-21-95
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