9 июня 2017
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Благотворительный концерт в поддержку храмов мученицы Аллы Готской и священномученика Сергия (Шеина)

13 июня 2017 года в Соборной палате (Лихов пер., 6) состоится благотворительный концерт в поддержку двух сельских храмов – святой мученицы Аллы Готской и священномученика Сергия (Шеина). 

Организаторы концерта – Некоммерческое партнерство по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело» и Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Мероприятие призвано привлечь внимание общества – в частности, ценителей камерной классической музыки и всех тех, кому дорога память новомучеников и исповедников Российских – к судьбе двух сельских храмов.

Первый из них — единственный в России храм святой мученицы Аллы Готской, расположенный в селе Старая Потловка Пензенской области (Сердобская епархия). Храм, история которого тесно связана с историей семьи Рихтер, восстанавливается исключительно на народные пожертвования.

Второй храм – священномученика Сергия (Шеина) Петроградского, секретаря Поместного Собора 1917-1918 годов – будет построен в селе Анастасьино Саратовской области (Балашовская епархия). Для строительства храма будет использоваться проект известного поволжского архитектора Петра Зыбина. В начале XX века, когда проект был задуман, его не удалось воплотить в жизнь из-за Первой мировой войны и революции.

На концерте вы услышите произведения РахманиноваХиндемитаЧайковского и Прокофьева в исполнении всемирно известных музыкантов Алексея Курбатова и Евгения Румянцева. Также прозвучит Соната для виолончели и фортепиано, написанная самим Алексеем Курбатовым.

Возрастное ограничение — 6+

Заказать билеты. Скидка по промокоду «Фома» — 20% !

Страницы концерта в социальных сетях:

https://www.facebook.com/events/216140472223156/

https://vk.com/prinoshenie_svyatym

Справки по телефону: +7 (968) 612-21-95

 

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