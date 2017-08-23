6 фактов о Сталинградской битве
Сражение за Сталинград стало не просто одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В ходе него впервые удалось окружить и разгромить одну из самых сильных армий вермахта, навсегда поселив в немецких солдатах и офицерах страх перед окружением.
Битва началась не под Сталинградом
Начало битвы разительно отличалось от других баталий Великой Отечественной – пехота, артиллерия и танки обеих сторон некоторое время двигались по выжженной солнцем степи друг навстречу другу, не встречая врага.
Этот период сражения отражен в фильме Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину», где бойцы десятки километров почти не встречают противника, отступая к городу.
На самом деле, не все двигались в этом направлении. Первый бой будущей грандиозной баталии состоялся 16 июля 1942 года у хутора Морозов в Ростовской области, где шесть советских танков из передового отряда наткнулись на немецких артиллеристов и разгромили их.
Немцы две недели стояли у входа в город, не начиная сражения
Почему? Часто рассказывается о подвиге рабочих сталинградских заводов, которые с винтовками в руках и на отремонтированных в цехах танках, вместе с частями городского гарнизона надолго задержали продвижение противника.
Отдавая дань мужеству простых сталинградцев, надо признать, что топтание немцев на месте было вызвано мощными контратаками советских танковых бригад и стрелковых дивизий с севера-запада. В первую очередь, силами 1-й гвардейской армии.
Несмотря на то, что наступающим не удалось соединиться с частями, обороняющими Сталинград, «дубинка» в виде непрестанных контрударов с северо-запада постоянно висела над немцами, отвлекая и оттягивая их силы от города. По сути дела, именно на этом направлении решалась судьба сражения.
Части, которые дрались здесь, несли не меньшие потери, чем защитники твердыни на Волге. В частности, 308-я стрелковая дивизия полковника Леонтия Гуртьева, которая потом была переброшена в Сталинград, в наступательных боях в районе поселка Котлубань потеряла более половины своего состава.
Опыт царской армии помог в обороне города
Часто считают, что штурмовые группы, которые создал в ходе городских боев командующий 62-й армией генерал Василий Чуйков, явились новым словом в военном деле.
На самом деле, советское командование взяло на вооружение опыт российской императорской армии, где в ходе позиционной Первой мировой войны почти в каждой части появились штурмовые взводы, состоявшие из одного офицера и 52 нижних чинов, вооруженных карабинами, кинжалами, гранатами и бомбометами.
Немцы в сталинградских боях тоже вспомнили о штурмовиках кайзеровской армии, которые, будучи вооружены пистолетами, гранатами, специальными траншейными ножами и взрывчаткой, под прикрытием артиллерии врывались во вражеские окопы и вступали в ближний бой, пытаясь прорвать оборону противника. Кстати, благодаря штурмовым отрядам немецкая пехота тогда надела стальные каски, которые на многие десятилетия стали одним из ее известных символов.
Павлов не руководил обороной дома Павлова
Легендарно известным опорным пунктом обороны в Сталинграде стал дом Павлова. Немцы атаковали его 58 дней. На весь мир прославился и сержант Яков Павлов, который захватил его с группой разведчиков и впоследствии был удостоен звания Героя Советского Союза.
А вот руководил обороной другой человек – лейтенант Иван Афанасьев. Причем, так умело, что за все время боев погибли только трое его подчиненных. Но он удостоился лишь ордена Красного знамени.
На самом деле, главными цитаделями Сталинграда стали его многочисленные заводы – тракторный, «Красного октября», «Баррикады» — которые благодаря своим размерам и многочисленным цехам надолго приковали к себе множество германских частей.
Фридрих Паулюс был фельдмаршалом всего один день
30 января 1943 года в радиограмме Гитлер присвоил ему это звание и напомнил, что «ещё ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен». Тем самым это был завуалированный приказ покончить с собой. Чего Паулюс не выполнил, на следующий день вместе со своим штабом сдавшись командующему 64-й армией генералу Михаилу Шумилову.
Солдаты продолжали гибнуть и после окончания сражения
При разминировании минных полей были убиты 97 саперов и 244 были ранены. Полностью очистка обширных территорий от смертоносного груза, скрытого в земле, в развалинах зданий и цехов завершилось лишь летом 1943 года.
Было снято и собрано более 213 тысяч советских и немецких противотанковых и противопехотных мин, уничтожено – почти 250 тысяч. Большая часть этого тихого, но страшного оружия была установлена минерами Красной Армии, что объяснимо тем, что большую часть битвы германская армия наступала.
Активно работали и похоронные команды, к концу мая 1943 года собрав и захоронив 47 тысяч тел павших бойцов и командиров РККА. Что же касается трупов солдат и офицеров вермахта, то их было найдено и зарыто 147 тысяч.
Фото анонса — Неизвестный советский пулеметчик с ДП-27 в одном из разрушенных домов Сталинграда. 10.12.1942 г.
В материале использованы фото wikimedia.org и открытых интернет-источников.
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