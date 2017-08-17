17 августа 2017
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В России появится первый учебник по помощи неизлечимо больным детям

Завершается работа по изданию в России одного из лучших в мире фундаментальных учебников по помощи неизлечимо больным детям – «Оксфордского руководства по паллиативной помощи детям».

С инициативой издания книги выступили лучшие специалисты по паллиативной помощи в России, в том числе врач-педиатр Анна Сонькина-Дорман, а изданием занимаются православная служба помощи «Милосердие» и издательский дом «Практика», сообщает пресс-служба «Милосердия».

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Фредерика де Грааф работает в Первом московском хосписе. Наш разговор с ней — о смерти, любви и людях, которых она встретила за 12 лет службы в этом месте.

— Издание Оксфордского учебника – это важный стратегический шаг на пути к тому, чтобы в России появлялись специалисты по паллиативной медицине, которых сейчас крайне мало. По этой книге смогут обучаться специалисты паллиативной помощи по всей стране, — отметила один из инициаторов проекта, главный редактор портала «Милосердие.ру» Юлия Данилова.

Издание книги в России поддержали многие известные люди, в том числе врач-педиатр и директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессор Леонид Рошаль и актер Андрей Мерзликин.

Планируется, что первую тысячу экземпляров отпечатают уже в ближайший месяц, распространять учебник будет служба помощи «Милосердие».

На специальной странице медики, представители учебных заведений, которые занимаются подготовкой специалистов паллиативной помощи, и представители благотворительных фондов, специализирующиеся на помощи неизлечимо больным детям, могут оформить заявку, чтобы бесплатно получить новый учебник.

В России на сегодня, по данным благотворительного фонда «Детский паллиатив», не менее 180 тысяч детей нуждаются в паллиативной помощи. При этом эксперты сходятся во мнении, что специалистов по паллиативной педиатрии в России пока недостаточно.

«Оксфордское руководство» — это самый известный учебник по облегчению детской боли. Книга написана 72 специалистами из 12 стран и во всем мире признана главным учебником по паллиативной помощи детям.

Руководство содержит сведения по всем аспектам паллиативной помощи детям: история, развитие и основа концепции паллиативной помощи, философия и психология умирания, клинические вопросы контроля симптомов, этика и право, вопросы организации паллиативных служб.

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Фото пресс-службы «Милосердия»

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