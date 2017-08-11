В Пензе хотят создать Детский хоспис по аналогии с Петербургом
С данной инициативой, по итогам посещения петербургского Детского хосписа, выступила член Общественной палаты России, председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, сообщает пресс-служба Детского хосписа Санкт-Петербурга.
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Фредерика де Грааф работает в Первом московском хосписе. Наш разговор с ней — о смерти, любви и людях, которых она встретила за 12 лет службы в этом месте.
— Детский хоспис в Санкт-Петербурге не только оказывает паллиативную медицинскую помощь детям, психологически и духовно поддерживает пациентов и их родителей. Мы много делаем для того, чтобы качественная паллиативная медицинская помощь был доступна как можно большему количеству детей с тяжелыми заболеваниями, — рассказал на встрече с Марией Львовой-Беловой руководитель петербургского хосписа священник Александр Ткаченко.
По словам отца Александра, помимо Петербурга отделения Детского хосписа сейчас строятся в Павловске Ленинградской области и в подмосковном Домодедове.
— Мы с радостью консультируем специалистов, которые приезжают к нам из регионов России, чтобы потом открыть подобное учреждение у себя дома. Комплексная и качественная паллиативная помощь детям должна стать доступной в каждом регионе, — добавил священник.
Для пензенского хосписа для детей в Санкт-Петербурге готовы разработать программы помощи для строительства стационара и оказать всю необходимую помощь на этапах становления учреждения.
Кроме того, сотрудники петербургского Детского хосписа примут участие в подготовке специалистов и обеспечат коллегам из Пензы консультационную и методическую поддержку.
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Фото с сайта детскийхоспис.рф
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