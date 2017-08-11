11 августа 2017
Автор:

В Пензе хотят создать Детский хоспис по аналогии с Петербургом

Хоспис для тяжелобольных детей, по аналогии с уже существующим в Санкт-Петербурге, планируют создать и в Пензе.

С данной инициативой, по итогам посещения петербургского Детского хосписа, выступила член Общественной палаты России, председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, сообщает пресс-служба Детского хосписа Санкт-Петербурга.

Материал по теме

На руках у Фредерики

Фредерика де Грааф работает в Первом московском хосписе. Наш разговор с ней — о смерти, любви и людях, которых она встретила за 12 лет службы в этом месте.

С этой идеей она в скором времени обратится к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

— Детский хоспис в Санкт-Петербурге не только оказывает паллиативную медицинскую помощь детям, психологически и духовно поддерживает пациентов и их родителей. Мы много делаем для того, чтобы качественная паллиативная медицинская помощь был доступна как можно большему количеству детей с тяжелыми заболеваниями, — рассказал на встрече с Марией Львовой-Беловой руководитель петербургского хосписа священник Александр Ткаченко.

По словам отца Александра, помимо Петербурга отделения Детского хосписа сейчас строятся в Павловске Ленинградской области и в подмосковном Домодедове.

— Мы с радостью консультируем специалистов, которые приезжают к нам из регионов России, чтобы потом открыть подобное учреждение у себя дома. Комплексная и качественная паллиативная помощь детям должна стать доступной в каждом регионе, — добавил священник.

Для пензенского хосписа для детей в Санкт-Петербурге готовы разработать программы помощи для строительства стационара и оказать всю необходимую помощь на этапах становления учреждения.

Кроме того, сотрудники петербургского Детского хосписа примут участие в подготовке специалистов и обеспечат коллегам из Пензы консультационную и методическую поддержку.

Читайте также:

Хоспис – это школа жизни

Хоспис: приемная смерти или школа любви

На руках у Фредерики

Ребенок лепит ангела

Маржана

А в городе том сад

Никаких «овощей»

 

Фото с сайта детскийхоспис.рф

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
#Церковь и общество #благотворительность #Православие #Милосердие #помощь #дети-инвалиды
Читайте также

Церковь передала пострадавшим от наводнения в Биробиджанской епархии 419 тысяч рублей

Просьба о помощи малышке Казабековой Виолетте

Елизаветинский детский дом откроет двери для приемных родителей

Армия, тюрьмы и больницы бесплатно получат Новый Завет и Псалтирь

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.