Суд человеческий и суд Божий
преподобный Максим Грек
У этого человека поразительная судьба. Михаил Триволис (так его звали в миру) родился в Греции и был крещен в Православие, свое блестящее образование он получил в Италии. Там же увлекся гуманистическими идеями Ренессанса и отошел от Церкви. В это время во Флоренции знаменитый проповедник — доминиканский монах Джироламо Савонарола возглавил движение за обновление католицизма. Проповеди Савонаролы вернули увлекшегося гуманизмом юношу ко Христу. Михаил даже поступил в монастырь Сан-Марко, приором которого был Савонарола. Но великий доминиканец был казнен, его идеи отвергнуты, и для Максима начался «путь домой»: возвращение на родину и в Православие, монашеский постриг на Афоне с именем Максим, глубокое изучение восточного христианства, увенчавшееся приглашением в Москву для перевода святотеческих творений. Именно Россия стала для него второй Родиной, где ему суждено было провести большую часть своей жизни, прославиться в качестве талантливого богослова и проповедника, претерпеть несправедливое отлучение от Церкви и тюремное заключение… А через несколько столетий быть прославленным в лике святых.
Многие православные люди склонны превозносить Русь допетровскую в качестве образца святости и благочестия. Однако историческая реальность никогда не бывает простой и идеальной: для Церкви вообще нет простых времен. Смелые и независимые суждения преп. Максима о недостатках духовной жизни Руси, обличение невежества и обрядоверия, нелицеприятные высказывания в адрес сильных мира сего обернулись для него судом и заточением.
Допущенные греком неточности в переводах книг были квалифицированы как ересь и использованы в качестве повода для жестокой расправы над ученым монахом. Максим был осужден на заточение в монастырской тюрьме, где провел долгие годы. Однако Преподобный не впал в отчаяние, не возненавидел своих гонителей. Лишенный Причастия, а также бумаги и чернил (что для ученого инока было почти столь же страшно и тяжко!), Максим на стене своей вымороженной и наполненной дымом тюрьмы царапал угольком слова благодарности Богу за все, что Он ему ниспослал: он писал канон Св. Духу-Утешителю…
Жестокость и несправедливость наказания были очевидны уже современникам Максима: даже в заточении он продолжал оставаться для Руси «живой энциклопедией». Вскоре ему негласно разрешили писать и даже заказывали целые богословские трактаты. Именно в узах Максим написал большинство из дошедших до нас сочинений, которые прочно вошли в сокровищницу древнерусской литературы.
Одно дело — суд человеческий, но иное — Суд Божий. Про гонителя Преподобного — митрополита Даниила — вспоминают сегодня только лишь в связи с осуждением праведника. А Максим прославлен в лике святых. В итоге он победил, но победа эта была достигнута не силой, а смирением перед Богом, испытывающим человека здесь, чтобы прославить его Там…
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