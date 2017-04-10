Се Жених грядет в полунощи…
«Се Жених грядет в полунощи…»
— эта молитва звучит в храме в первые три дня Страстной седмицы. В ней содержится призыв к духовному бодрствованию. Земная жизнь человека – это испытание, подготовка к встрече с Христом и жизнью Вечной. Но никто не знает, когда, в какой момент, оборвется его земной путь. «В чем застану, в том и сужу», — говорит Господь.
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо, душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
Перевод:
Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот раб, которого Он найдёт бодрствующим. Недостоин же тот, которого Он найдёт в унынии. Будь внимательна, душа моя, чтобы не отяготиться сном и не быть преданной смерти и остаться вне затворённых дверей Царства. Но восстань, взывая: Свят, свят, свят, Боже, Богородицей (Ее молитвами) помилуй нас.
Песнопение «Се Жених грядет» напоминает евангельскую притчу «О десяти девах». Спаситель сравнивает Царствие Небесное с десятью девами, которые, по древнему обычаю, взяв светильники свои, выходили навстречу жениху.
Также в основе текста молитвы может лежать и притча «О верном слуге» (Или Притча о хозяине дома).
Евангелие от Луки: «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими… Будьте же и вы готовы, ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий…
Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, — то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными…» ( Лк. 12:36-46).
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