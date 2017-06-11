Православные готовятся к Петрову посту
Православные верующие готовятся к Петрову посту, который в 2017 году продлится 30 дней – с 12 июня по 11 июля.
Петров пост является вторым по очередности после Великого поста и посвящен памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, еще он называется Апостольским.
Этот пост является подвижным наполовину. Начинается он спустя неделю после дня Святой Троицы (Пятидесятницы), а поскольку сам праздник Троицы зависит от Пасхи, которая подвижна, то начало Петрова поста также подвижно.
Завершением Петрова поста является праздник первоверховных апостолов Петра и Павла 12 июля, который неподвижен, таким образом, продолжительность этого поста может быть от 8 дней до 6 недель.
Петров пост считается нестрогим: мирянам следует воздерживаться от молочной и мясной пищи, но можно есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы.
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Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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