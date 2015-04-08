Последование пасхального богослужения
ПАСХА
Полунощница
При закрытых царских вратах и завесе:
Иерей: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…
Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Чтец: Аминь. Господи, помилуй. (12 раз)
Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.
Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.
Псалом 50:
Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелю́ся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою́. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.
Канон Великой Субботы, глас 6:
Канон, по традиции, читает один из священнослужителей перед Плащаницей.
Песнь 1:
Хор:
Ирмос: Волною морскою/ Скрывшаго древле,/ гонителя мучителя, под землею скрыша/ спасенных отроцы;/ но мы, яко отроковицы,/ Господеви поим,// славно бо прославися. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Господи Боже мой,/ исходное пение, и надгробную Тебе песнь воспою́,/ погребением Твоим жизни моея входы отверзшему,// и смертию смерть и ад умертвившему. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Горе Тя на Престоле и доле во гробе,/ премирная и подземная, помышляющая Спасе мой,/ зыбляхуся умерщвлением Твоим:// паче ума бо виден был еси мертв, Живоначальниче. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Да Твоея славы вся исполниши,/ сшел еси в нижняя земли:/ от Тебе бо не скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен,// истлевша мя обновляеши, Человеколю́бче. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Да Твоея славы вся исполниши,/ сшел еси в нижняя земли:/ от Тебе бо не скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен,// истлевша мя обновляеши, Человеколю́бче.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Да Твоея славы вся исполниши,/ сшел еси в нижняя земли:/ от Тебе бо не скрыся состав мой, иже во Адаме, и погребен,// истлевша мя обновляеши, Человеколю́бче.
Катавасия, глас 6:
Волною морскою/ Скрывшаго древле,/ гонителя мучителя, под землею скрыша/ спасенных отроцы;/ но мы, яко отроковицы,/ Господеви поим,// славно бо прославися.
Песнь 3:
Хор:
Ирмос: Тебе, на водах/ повесившаго/ всю землю неодержимо,/ тварь видевши/ на лобнем висима,/ ужасом многим содрогашеся,/ несть свят,// разве Тебе Господи, взывающи. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Образы погребения Твоего показал еси, видения умножив./ Ныне же сокровенная Твоя богомужно уяснил еси, и сущим во аде Владыко,// несть свят, разве Тебе Господи, взывающим. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Простерл еси длани, и соединил еси древле разстоящаяся./ Одеянием же Спасе, еже в плащанице и во гробе,/ окованныя разрешил еси,// несть свят, разве Тебе Господи, взывающия. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Гробом и печатьми, Невместиме,/ содержимь был еси хотением:/ ибо силу Твою́ действы показал еси,/ богодейственно пою́щим:// несть свят, разве Тебе Господи, Человеколю́бче. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Гробом и печатьми, Невместиме,/ содержимь был еси хотением:/ ибо силу Твою́ действы показал еси,/ богодейственно пою́щим:// несть свят, разве Тебе Господи, Человеколю́бче.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Гробом и печатьми, Невместиме,/ содержимь был еси хотением:/ ибо силу Твою́ действы показал еси,/ богодейственно пою́щим:// несть свят, разве Тебе Господи, Человеколю́бче.
Катавасия, глас 6:
Тебе, на водах/ повесившаго/ всю землю неодержимо,/ тварь видевши/ на лобнем висима,/ ужасом многим содрогашеся,/ несть свят,// разве Тебе Господи, взывающи.
Господи, помилуй. (Трижды)
Седален, глас 1:
Гроб Твой Спасе, воини стрегущии,/ мертви от облистания явльшагося Ангела быша,/ проповедающа женам Воскресение./ Тебе славим, тли потребителя!/ Тебе припадаем, Воскресшему из гроба,// и Единому Богу нашему!
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Гроб Твой Спасе, воини стрегущии,/ мертви от облистания явльшагося Ангела быша,/ проповедающа женам Воскресение./ Тебе славим, тли потребителя!/ Тебе припадаем, Воскресшему из гроба,// и Единому Богу нашему!
Песнь 4:
Хор:
Ирмос: На Кресте Твое/ Божественное истощание/ провидя Аввакум,/ ужасся, вопияше:/ Ты сильных пресекл еси/ державу Блаже,// приобщаяся сущим во аде, яко Всесилен. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Седьмый день днесь освятил еси,/ егоже древле благословил еси упокоением дел:/ преводиши бо всяческая и обновляеши,// субботствуя Спасе мой, и назидая. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Силою лучшаго, победившаго Тебе,/ от плоти душа Твоя разделися,/ растерзающи бо обоя узы,// смерти и ада, Слове, державою Твоею. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Ад Слове, срет Тя огорчися,/ человека зря обожена,/ уязвлена ранами, и Всесильнодетеля,// страшным же зраком погибе. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Ад Слове, срет Тя огорчися,/ человека зря обожена,/ уязвлена ранами, и Всесильнодетеля,// страшным же зраком погибе.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Ад Слове, срет Тя огорчися,/ человека зря обожена,/ уязвлена ранами, и Всесильнодетеля,// страшным же зраком погибе.
Катавасия, глас 6:
На Кресте Твое/ Божественное истощание/ провидя Аввакум,/ ужасся, вопияше:/ Ты сильных пресекл еси/ державу Блаже,// приобщаяся сущим во аде, яко Всесилен.
Песнь 5:
Хор:
Ирмос: Богоявления Твоего Христе,/ к нам милостивно бывшаго,/ Исаия Свет видев Невечерний,/ из нощи утреневав взываше:/ воскреснут мертвии,/ и востанут сущии во гробех,// и вси земнороднии возрадуются. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Новотвориши земныя Создателю, перстен быв,/ и плащаница и гроб являют еже в Тебе Слове, таинство./ Благообразный бо советник, Тебе Рождшаго совет образует,// в Тебе велелепно новотворящаго мя. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Смертию смертное,/ погребением тленное прелагаеши,/ нетленно твориши бо,/ боголепно безсмертно творя приятие,/ плоть бо Твоя истления не виде Владыко,// ниже душа Твоя во аде страннолепно оставлена бысть. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой,/ из Нея соделал еси обновление Евино, Адам быв,/ уснув паче естества сном естественным,// и жизнь воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой,/ из Нея соделал еси обновление Евино, Адам быв,/ уснув паче естества сном естественным,// и жизнь воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Из Небрачныя прошед, и прободен в ребра Содетелю мой,/ из Нея соделал еси обновление Евино, Адам быв,/ уснув паче естества сном естественным,// и жизнь воздвигнув от сна и тления, яко Всесилен.
Катавасия, глас 6:
Богоявления Твоего Христе,/ к нам милостивно бывшаго,/ Исаия Свет видев Невечерний,/ из нощи утреневав взываше:/ воскреснут мертвии,/ и востанут сущии во гробех,// и вси земнороднии возрадуются.
Песнь 6:
Хор:
Ирмос: Ят бысть,/ но не удержан в персех китовых Иона:/ Твой бо образ нося,/ Страдавшаго, и погребению давшагося,/ яко от чертога от зверя изыде./ Приглашаше же кустодии,/ хранящии суетная и ложная,// милость сию́ оставили есте. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Биен был еси, но не разделился еси Слове,/ еяже причастился еси плоти:/ аще бо и разорися Твой храм во время страсти,/ но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея.// Во обоих бо Един еси Сын, Слово Божие, Бог и Человек. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Человекоубийственно, но не богоубийственно бысть прегрешение Адамово:/ аще бо и пострада Твоея плоти перстное существо,/ но Божество безстрастно пребысть,/ тленное же Твое на нетление преложил еси,// и нетленныя жизни показал еси источник Воскресением. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим:/ Ты бо положся во гробе Державне, живоначальною дланию,/ смерти ключи развергл еси,/ и проповедал еси от века тамо спящим, избавление неложное// быв Спасе, мертвым первенец. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим:/ Ты бо положся во гробе Державне, живоначальною дланию,/ смерти ключи развергл еси,/ и проповедал еси от века тамо спящим, избавление неложное// быв Спасе, мертвым первенец.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим:/ Ты бо положся во гробе Державне, живоначальною дланию,/ смерти ключи развергл еси,/ и проповедал еси от века тамо спящим, избавление неложное// быв Спасе, мертвым первенец.
Катавасия, глас 6:
Ят бысть,/ но не удержан в персех китовых Иона:/ Твой бо образ нося,/ Страдавшаго, и погребению давшагося,/ яко от чертога от зверя изыде./ Приглашаше же кустодии,/ хранящии суетная и ложная,// милость сию́ оставили есте.
Господи, помилуй. (Трижды)
Кондак, глас 6:
Бездну заключивый, мертв зрится,/ и смирною и плащаницею обвився,/ во гробе полагается яко смертный Безсмертный:/ жены же приидоша помазати Его миром,/ плачущия горько и вопию́щия:/ сия суббота есть преблагословенная,// в нейже Христос уснув, воскреснет тридневен.
Икос:
Содержай вся на Крест вознесеся,/ и рыдает вся тварь, Того видящи нага висяща на древе,/ солнце лучи сокры, и звезды отложиша свет:/ земля же со многим страхом поколебася, и море побеже,/ и камение распадеся, гроби же многи отверзошася,/ и телеса восташа святых мужей./ Ад низу стенет,/ и иудее советуют оклеветати Христово Воскресение./ Жены же взывают:/ сия суббота есть преблагословенная,// в нейже Христос, уснув, воскреснет тридневен.
Песнь 7:
Хор:
Ирмос: Неизреченное чудо,/ в пещи избавивый/ преподобныя отроки из пламене,/ во гробе мертв/ бездыханен полагается,/ во спасение нас пою́щих:/ Избавителю Боже,// благословен еси. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Уязвися ад, в сердце/ прием Уязвеннаго копием в ребра,/ и воздыхает огнем Божественным иждиваемь,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси. (Трижды)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Богат гроб,/ в себе бо приим яко спяща Содетеля,/ жизни Божественное сокровище показася,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси. (Трижды)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Законом умерших/ еже во гробе положение, всех приемлет Жизнь,/ и сего источника показует востания,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси. (Трижды)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Едино бяше неразлучное,/ еже во аде, и во гробе, и во Едеме,/ Божество Христово, со Отцем и Духом,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Едино бяше неразлучное,/ еже во аде, и во гробе, и во Едеме,/ Божество Христово, со Отцем и Духом,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Едино бяше неразлучное,/ еже во аде, и во гробе, и во Едеме,/ Божество Христово, со Отцем и Духом,/ во спасение нас пою́щих:// Избавителю Боже, благословен еси.
Катавасия, глас 6:
Неизреченное чудо,/ в пещи избавивый/ преподобныя отроки из пламене,/ во гробе мертв/ бездыханен полагается,/ во спасение нас пою́щих:/ Избавителю Боже,// благословен еси.
Песнь 8:
Хор:
Ирмос: Ужаснися бояйся небо,/ и да подвижатся основания земли:/ се бо в мертвецех вменяется в вышних Живый,/ и во гроб мал странноприемлется./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки. (Дважды)
Иерей:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Разрушися Пречистый храм,/ падшую же совозставляет скинию:/ Адаму бо первому Вторый, Иже в вышних Живый,/ сниде даже до адовых сокровищ./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Преста дерзость учеников,/ Аримафей же изрядствует Иосиф:/ мертва бо и нага зря, над всеми Бога,/ просит и погребает, зовый:/ отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие, превозносите во вся веки. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: О чудес новых!/ О благости!/ О неизреченнаго терпения!/ Волею бо под землею печатлеется, Иже в вышних Живый,/ и яко льстец, Бог оклеветается./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки. (Дважды)
Благословим Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа.
Тропарь: О чудес новых!/ О благости!/ О неизреченнаго терпения!/ Волею бо под землею печатлеется, Иже в вышних Живый,/ и яко льстец, Бог оклеветается./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: О чудес новых!/ О благости!/ О неизреченнаго терпения!/ Волею бо под землею печатлеется, Иже в вышних Живый,/ и яко льстец, Бог оклеветается./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки.
Катавасия, глас 6:
Хор: Ужаснися бояйся небо,/ и да подвижатся основания земли:/ се бо в мертвецех вменяется в вышних Живый,/ и во гроб мал странноприемлется./ Егоже отроцы благословите,/ священницы воспойте,// лю́дие превозносите во вся веки.
Песнь 9:
В начале 9-й песни, по традиции, отверзаются царские врата. Совершающий полунощницу иерей с диаконом, совершив каждение вокруг Плащаницы.
Хор:
Ирмос: Не рыдай Мене Мати,/ зрящи во гробе,/ Егоже во чреве без семене зачала еси Сына:/ востану бо и прославлюся,/ и вознесу со славою, непрестанно яко Бог,// верою и любовию Тя величающия. (Дважды)
Чтец:
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: В страннем Твоем рождестве,/ болезней избежавше паче естества,/ ублажихся Безначальне Сыне:/ ныне же Тя Боже мой,/ бездыханна зрящи мертва,/ оружием печали растерзаюся лю́те,// но воскресни, яко да возвеличуся. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Земля покрывает Мя хотяща,/ но устрашаются адовы вратницы,/ одеяна видяще одеждею окровавленою, Мати, отмщения:/ враги бо Крестом поразив яко Бог,// воскресну паки, и возвеличу Тя. (4 раза)
Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Тропарь: Да радуется тварь,/ да веселятся вси земнороднии,/ враг бо пленися ад:/ с миры жены да сретают,/ Адама со Евою избавляю всеродна,// и в третий день воскресну. (Дважды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Тропарь: Да радуется тварь,/ да веселятся вси земнороднии,/ враг бо пленися ад:/ с миры жены да сретают,/ Адама со Евою избавляю всеродна,// и в третий день воскресну.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Тропарь: Да радуется тварь,/ да веселятся вси земнороднии,/ враг бо пленися ад:/ с миры жены да сретают,/ Адама со Евою избавляю всеродна,// и в третий день воскресну.
Катавасия, глас 6:
При пении катавасии 9-й песни иерей с диаконом поднимают Плащаницу и вносят в алтарь. Вслед за этим царские врата закрываются. Плащаницу полагают на святой престол, где она должна оставаться до отдания Пасхи.
Не рыдай Мене Мати,/ зрящи во гробе,/ Егоже во чреве без семене зачала еси Сына:/ востану бо и прославлюся,/ и вознесу со славою, непрестанно яко Бог,// верою и любовию Тя величающия.
Чтец: Трисвятое. Пресвятая Троице… Отче наш…
Иерей: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Тропарь, глас 2:
Хор: Егда снизшел еси к смерти, Животе Безсмертный,/ тогда ад умертвил еси блистанием Божества./ Егда же и умершыя от преисподних воскресил еси,/ вся Силы Небесныя взываху:// Жизнодавче, Христе Боже наш, слава Тебе.
Малая сугубая ектения:
Иерей: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй, (трижды, на каждое прошение.)
Иерей: Еще молимся о Великом господине и отце нашем, Святейшем Патриархе
Кирилле и о господине нашем высокопреосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или преосвящ́еннейшем епископе (имярек), и о всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Еще молимся за всю братию и за вся христианы.
Иерей: Яко милостив и человеколю́бец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.
Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй. (Трижды) Благослови.
Отпуст Великой Субботы.
Иерей: Иже нас pади и нашего pади спасения, смиpив Себе и в нашy нищетý облечеся и волею Стpасти пpетеpпе и смеpть вкyсив и во гpобе положивыйся Хpистос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, и всех святых, помилyет и спасет нас, яко Благ и Человеколю́бец.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды)
Светлая Пасхальная Заутреня.
Предстоятель принимает в левую руку Крест с пасхальным трисвещником, в правую – кадило.
Ровно в 12 часов (по местному времени) при закрытых царских вратах и завесе священнослужители поют первый раз стихиру:
Духовенство в алтаре:
Воскресение Твое, Христе Спасе,/ Ангели пою́т на Небесех,/ и нас на земли сподоби/ чистым сердцем// Тебе славити.
При каждом пении стихиры предстоятель в предшествии диакона со свечой совершает каждение вокруг престола.
Открывается завеса.
Во второй раз стихиру поют немного громче:
Духовенство в алтаре:
Воскресение Твое, Христе Спасе,/ Ангели пою́т на Небесех,/ и нас на земли сподоби/ чистым сердцем// Тебе славити.
Открываются царские врата, и остаются открыты до конца Светлой Седмицы.
В третий раз стихира поется громко и до половины:
Духовенство в алтаре:
Воскресение Твое, Христе Спасе,/ Ангели пою́т на Небесех,/
Хор завершает:
И нас на земли сподоби/ чистым сердцем// Тебе славити.
Крестный ход:
Духовенство выходит из алтаря.
Начинается крестный ход, во время которого все непрерывно поют стихиру:
Люди: Воскресение Твое, Христе Спасе,/ Ангели пою́т на Небесех,/ и нас на земли сподоби/ чистым сердцем// Тебе славити.
В крестном ходе впереди несут фонарь, за ним несут парой запрестольный Крест и запрестольный образ Божией Матери (таким образом, чтобы тот, кто смотрит на приближающийся крестный ход, видел их расположенными также, как в алтаре (запрестольный Крест – справа, образ Божией Матери – слева)). Далее идут двумя рядами, попарно, хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними священники, младшие впереди. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, идущий слева – икону Воскресения. Завершает шествие предстоятель с трисвещником и Крестом. Там, где один священник, допускается мирянам нести на пеленах иконы Воскресения Христова и Евангелие. (Артос на этом крестном ходе не носят, поскольку он еще не освящен.)
Крестный ход в обычном порядке идет вокруг храма при непрерывном трезвоне.
Обойдя храм, крестный ход останавливается пред закрытыми западными дверями храма. Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу в следующем порядке: фонарь (по центру, непосредственно перед дверями), затем (от южной стороны к северной) запрестольный Крест, Евангелие, икона Воскресения, запрестольный образ Божией Матери, по сторонам становятся хоругвеносцы и свещеносцы. Предстоятель и сослужащие священники становятся пред святынями по чину.
Трезвон прекращается.
Настоятель, приняв от диакона кадило, при полной тишине совершает каждение святынь, духовенства, певцов и предстоящих и, в заключение, диакона.
Диакон принимает кадило, кадит предстоятеля и возвращает ему кадильницу.
Предстоятель, трижды (а не один раз) крестообразно назнаменовав кадилом затворенные церковные двери, возглашает велегласно:
Иерей: Слава Святей, и Единосущней, и Животворящей, и Нераздельней Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Пасхальное начало:
Духовенство, велегласно:
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Духовенство: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,/ и да бежат от Лица Его
ненавидящии Его.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Яко исчезает дым, да исчезнут,/ яко тает воск от лица огня.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия,/ а праведницы да
возвеселятся.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Сей день, егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся вонь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Открываются двери храма. Все входят в храм и поют праздничный тропарь:
Люди: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
И поют, пока диакон не выйдет на великую ектению.
Духовенство входит в алтарь.
Великая ектения:
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), честнем пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и лю́дех, Господу помолимся.
О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.
О граде сем (или о веси сей), всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Канон Пасхальный, глас 1:
Пасхальный канон поется полностью хором: и ирмосы, и припевы, и тропари, и катавасии.
На каждой песни канона совершается каждение.
При соборном служении каждение совершают все иереи поочередно (а при большом числе иереев – попарно).
Песнь 1:
Ирмос: Воскресения день,/ просветимся, лю́дие./ Пасха, Господня Пасха:/ от смерти бо к жизни,/ и от земли к небеси,/ Христос Бог нас преведе,// победную пою́щия. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Очистим чувствия, и узрим/ неприступным светом/ Воскресения, Христа/ блистающася,/ и радуйтеся, рекуща,/ ясно да услышим,// победную пою́ще. (6 раз)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Небеса убо достойно да веселятся,/ земля же да радуется,/ да празднует же мир,/ видимый же весь и невидимый:/ Христос бо воста,// веселие вечное. (6 раз)
Катавасия:
Воскресения день,/ просветимся, лю́дие./ Пасха, Господня Пасха:/ от смерти бо к жизни,/ и от земли к небеси,/ Христос Бог нас преведе,// победную пою́щия. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Для произнесения ектений и совершения каждений диакон (со свечой в руке) во всех случаях исходит из алтаря царскими вратами (во всю Светлую седмицу).
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Песнь 3:
Ирмос: Приидите, пиво пием новое,/ не от камене неплодна чудодеемое,/ но нетления источник/ из гроба одождивша Христа,// в Немже утверждаемся. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Ныне вся исполнишася света,/ небо же и земля, и преисподняя:/ да празднует убо вся тварь/ востание Христово,// в немже утверждается. (6 раз)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Вчера спогребохся Тебе Христе,/ совостаю́ днесь/ воскресшу Тебе,/ сраспинахся Тебе вчера,// Сам мя спрослави Спасе во Царствии Твоем. (6 раз)
Катавасия:
Приидите, пиво пием новое,/ не от камене неплодна чудодеемое,/ но нетления источник/ из гроба одождивша Христа,// в Немже утверждаемся. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ипакои, глас 4:
Хор: Предварившия утро яже о Марии,/ и обретшия камень отвален от гроба,/ слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго,/ с мертвыми что ищете, яко человека?/ Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите,/ яко воста Господь, умертвивый смерть,// яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.
Песнь 4:
Ирмос: На Божественней стражи/ богоглаголивый Аввакум/ да станет с нами, и покажет/ светоносна Ангела,/ ясно глаголюща:/ днесь спасение миру,/ яко воскресе Христос,// яко всесилен. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Мужеский убо пол,/ яко разверзый девственную утробу,/ явися Христос:/ яко человек же,/ Агнец наречеся:/ непорочен же,/ яко невкусен скверны,/ наша Пасха,/ и яко Бог истинен// совершен речеся. (4 раза)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Яко единолетный агнец,/ благословенный нам венец Христос,/ волею за всех заклан бысть,/ Пасха чистительная,/ и паки из гроба красное// правды нам возсия Солнце. (4 раза)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Богоотец убо Давид/ пред сенным ковчегом скакаше играя,/ лю́дие же Божии святии,/ образов сбытие зряще,/ веселимся Божественне,/ яко воскресе Христос,// яко Всесилен. (4 раза)
Катавасия:
На Божественней стражи/ богоглаголивый Аввакум/ да станет с нами, и покажет/ светоносна Ангела,/ ясно глаголюща:/ днесь спасение миру,/ яко воскресе Христос,// яко всесилен. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Песнь 5:
Ирмос: Утренюем утреннюю глубоку,/ и вместо мира песнь принесем Владыце,/ и Христа узрим/ правды Солнце,// всем жизнь возсияюща. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Безмерное Твое благоутробие,/ адовыми узами содержимии зряще,/ к свету идяху Христе,/ веселыми ногами,// Пасху хваляще вечную. (6 раз)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Приступим свещеноснии,/ исходящу Христу из гроба, яко жениху,/ и спразднуем любопразднственными чинми// Пасху Божию спасительную. (6 раза)
Катавасия:
Утренюем утреннюю глубоку,/ и вместо мира песнь принесем Владыце,/ и Христа узрим/ правды Солнце,// всем жизнь возсияюща. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко святися и прославися пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Песнь 6:
Ирмос: Снизшел еси в преисподняя земли,/ и сокрушил еси вереи вечныя,/ содержащия связанныя, Христе,/ и тридневен, яко от кита Иона,// воскресл еси от гроба. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Сохранив цела знамения Христе,/ воскресл еси от гроба,/ ключи Девы не вредивый в рождестве Твоем,// и отверзл еси нам райския двери. (6 раз)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Спасе мой,/ живое же и нежертвенное заколение,/ яко Бог Сам Себе/ волею привел Отцу,/ совоскресил еси всероднаго Адама,// воскрес от гроба. (6 раз)
Катавасия:
Снизшел еси в преисподняя земли,/ и сокрушил еси вереи вечныя,/ содержащия связанныя, Христе,/ и тридневен, яко от кита Иона,// воскресл еси от гроба. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Ты бо еси Царь мира, и Спас душ наших, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,/ но адову разрушил еси силу,/ и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже,/ женам мироносицам вещавый: радуйтеся,/ и Твоим апостолом мир даруяй,// падшим подаяй воскресение.
Икос:
Еже прежде солнца Солнце зашедшее иногда во гроб,/ предвариша ко утру, ищущия яко дне мироносицы девы,/ и друга ко друзей вопияху:/ о другини! Приидите, вонями помажем тело живоносное и погребеное,/ плоть воскресившаго падшаго Адама, лежащую во гробе./ Идем, потщимся якоже волсви, и поклонимся,/ и принесем мира яко дары, не в пеленах, но в плащанице обвитому,/ и плачим, и возопиим: о Владыко, востани,// падшим подаяй воскресение.
Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Святому Господу Иисусу,/ единому безгрешному,/ Кресту Твоему покланяемся, Христе,/ и святое Воскресение Твое поем и славим:/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе иного не знаем,/ имя Твое именуем./ Приидите вси вернии,/ поклонимся Святому Христову Воскресению:/ се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда благословяще Господа,/ поем Воскресение Его:/ распятие бо претерпев,// смертию смерть разруши. (Трижды)
Воскрес Иисус от гроба,/ якоже прорече,/ даде нам живот вечный// и велию милость. (Трижды)
Песнь 7:
Ирмос: Отроки от пещи избавивый,/ быв Человек,/ страждет яко смертен,/ и страстию смертное,/ в нетления облачит благолепие,/ Един благословен// отцев Бог, и препрославлен. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Жены с миры богомудрыя в след Тебе течаху:/ Егоже, яко мертва, со слезами искаху,/ поклонишася радующияся Живому Богу,/ и Пасху тайную// Твоим, Христе, учеником благовестиша. (4 раза)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Смерти празднуем умерщвление,/ адово разрушение,/ иного жития вечнаго начало,/ и играюще поем Виновнаго,/ Единаго благословеннаго// отцев Бога, и препрославленнаго. (4 раза)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Яко воистинну священная,/ и всепразднственная сия спасительная нощь,/ и светозарная,/ светоноснаго дне,/ востания сущи провозвестница:// в нейже безлетный Свет из гроба плотски всем возсия. (4 раза)
Катавасия:
Отроки от пещи избавивый,/ быв Человек,/ страждет яко смертен,/ и страстию смертное,/ в нетления облачит благолепие,/ Един благословен// отцев Бог, и препрославлен. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Буди держава Царствия Твоего благословенна и препрославленна, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Песнь 8:
Ирмос: Сей нареченный и святый день,/ Един суббот Царь и Господь,/ праздников праздник/ и торжество есть торжеств,// воньже благословим Христа во веки. (Четырежды)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Приидите, новаго винограда рождения,/ Божественнаго веселия,/ в нарочитом дни Воскресения,/ Царствия Христова приобщимся,/ пою́ще Его// яко Бога во веки. (4 раза)
Припев: Христос воскресе из мертвых.
Возведи окрест очи твои, Сионе, и виждь:/ се бо приидоша к тебе,/ яко богосветлая светила,/ от запада, и севера, и моря,/ и востока чада твоя,// в тебе благословящая Христа во веки. (4 раза)
Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.
Троичен: Отче Вседержителю, и Слове, и Душе,/ треми соединяемое во Ипостасех Естество,/ Пресущественне и Пребожественне,/ в Тя крестихомся,// и Тя благословим во вся веки. (4 раза)
Катавасия:
Сей нареченный и святый день,/ Един суббот Царь и Господь,/ праздников праздник/ и торжество есть торжеств,// воньже благословим Христа во веки. (Трижды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко благословися имя Твое, и прославися Царство Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Песнь 9:
Диакон: Величит душа моя/ воскресшаго тридневно от гроба// Христа Жизнодавца.
Хор:
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Хор:
Припев: Величит душа моя/ воскресшаго тридневно от гроба// Христа Жизнодавца.
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Припев: Величит душа моя/ волею страдавша, и погребена,// и воскресшаго тридневно от гроба.
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего. (Дважды, с припевом)
Припев: Христос новая Пасха,/ Жертва живая,/ Агнец Божий,// вземляй грехи мира.
Тропарь: О Божественнаго, о любезнаго,/ о сладчайшаго Твоего гласа!/ С нами бо неложно/ обещался еси быти,/ до скончания века Христе:/ Егоже, вернии,// утверждение надежди имуще, радуемся. (Дважды, с припевом)
Припев: Ангел вопияше Благодатней:/ Чистая Дево, радуйся!/ И паки реку: радуйся!/ Твой Сын воскресе/ тридневен от гроба,/ и мертвыя воздвигнувый:// лю́дие, веселитеся.
Тропарь: О Божественнаго, о любезнаго,/ о сладчайшаго Твоего гласа!/ С нами бо неложно/ обещался еси быти,/ до скончания века Христе:/ Егоже, вернии,// утверждение надежди имуще, радуемся. (Дважды, с припевом)
Припев: Возбудил еси уснув мертвыя от века,// царски рыкавый яко от Иуды лев.
Тропарь: О Божественнаго, о любезнаго,/ о сладчайшаго Твоего гласа!/ С нами бо неложно/ обещался еси быти,/ до скончания века Христе:/ Егоже, вернии,// утверждение надежди имуще, радуемся. (Здесь и далее по единожды)
Припев: Магдалина Мария притече ко гробу,/ и Христа видевши,// яко вертоградаря вопрошаше.
Тропарь: О Божественнаго, о любезнаго,/ о сладчайшаго Твоего гласа!/ С нами бо неложно/ обещался еси быти,/ до скончания века Христе:/ Егоже, вернии,// утверждение надежди имуще, радуемся.
Припев: Ангел облистаяй женам вопияше:// престаните от слез, яко Христос воскресе.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Христос воскресе, смерть поправый,/ и мертвыя воздвигнувый,// лю́дие веселитеся.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Днесь всяка тварь веселится и радуется:// яко Христос воскресе, и ад пленися.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Днесь Владыка плени ада,// воздвигнувый ю́зники, яже от века имяше лю́те одержимыя.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Величит душа моя// Триипостаснаго и Нераздельнаго Божества державу.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Радуйся, Дево, радуйся,/ радуйся, Благословенная,/ радуйся, Препрославленная!// Твой бо Сын воскресе тридневен от гроба.
Тропарь: О Пасха велия и священнейшая, Христе!/ О мудросте, и Слове Божий, и сило!/ Подавай нам истее Тебе причащатися,// в невечернем дни Царствия Твоего.
Припев: Величит душа моя/ воскресшаго тридневно от гроба// Христа Жизнодавца.
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Припев: Величит душа моя/ волею страдавша, и погребена,// и воскресшаго тридневно от гроба.
Ирмос: Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Катавасия:
Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего. (Единожды)
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Тя хвалят вся Силы Небесныя, Отца, и Сына, и Святаго Духа, и Тебе славу возсылают, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ексапостиларий:
Плотию уснув,/ яко мертв,/ Царю́ и Господи,/ тридневен воскресл еси,/ Адама воздвиг от тли,/ и упразднив смерть:/ Пасха нетления,// мира спасение. (Трижды)
Хвалитны псалмы, глас 1:
Хор: Всякое дыхание да хвалит Господа./ Хвалите Господа с небес,/ хвалите Его в вышних.// Тебе подобает песнь Богу.
Хвалите Его вси ангели Его,/ хвалите Его вся силы Его.// Тебе подобает песнь Богу.
Чтец: Стихиры Праздника, глас 1:
Хвалите Его на силах Его,/ хвалите Его по множеству величествия Его.
Поем Твою́, Христе, спасительную страсть,// и славим Твое Воскресение.
Хвалите Его во гласе трубнем,/ хвалите Его во псалтири и гуслех.
Крест претерпевый, и смерть упразднивый,/ и воскресый из мертвых,/ умири нашу жизнь, Господи,// яко Един Всесилен.
Хвалите Его в тимпане и лице,/ хвалите Его во струнах и органе.
Ада пленивый и человека воскресивый,/ Воскресением Твоим, Христе,/ сподоби ны чистым сердцем,// Тебе пети и славити.
Хвалите Его в кимвалех доброгласных, хвалите Его в кимвалех восклицания,/ всякое дыхание да хвалит Господа.
Боголепное Твое снизхождение славяще,/ поем Тя, Христе:/ родился еси от Девы,/ и неразлучен был еси от Отца:/ пострадал еси яко человек,/ и волею претерпел еси Крест,/ воскресл еси от гроба яко от чертога произшед,/ да спасеши мир,// Господи, слава Тебе.
Стихиры Пасхи, глас 5.
Стих: Да воскреснет Бог,/ и расточатся врази Его.
Пасха/ священная нам днесь показася;/ Пасха нова святая;/ Пасха таинственная;/ Пасха всечестная./ Пасха Христос Избавитель;/ Пасха непорочная;/ Пасха великая;/ Пасха верных./ Пасха двери райския нам отверзающая.// Пасха всех освящающая верных.
Стих: Яко исчезает дым,/ да исчезнут.
Приидите/ от видения жены благовестницы,/ и Сиону рцыте:/ приими/ от нас радости благовещения, Воскресения Христова:/ красуйся, ликуй/ и радуйся, Иерусалиме,/ Царя Христа узрев из гроба,/ яко жениха происходяща.
Стих: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия,/ а праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены,/ утру глубоку,/ представша гробу Живодавца,/ обретоша Ангела/ на камени седяща,/ и той провещав им,/ сице глаголаше:/ что ищете Живаго с мертвыми;/ что плачете Нетленнаго во тли?// Шедше, проповедите учеником Его.
Стих: Сей день, егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная,/ Пасха, Господня Пасха!/ Пасха всечестная/ нам возсия. Пасха,/ радостию друг друга обымем./ О Пасха!/ Избавление скорби,/ ибо из гроба днесь,/ яко от чертога/ возсияв Христос,/ жены радости исполни, глаголя:/ проповедите апостолом.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и
во веки веков. Аминь.
Воскресения день,/ и просветимся торжеством,/ и друг друга обымем./ Рцем братие,/ и ненавидящим нас,/ простим вся Воскресением,/ и тако возопиим:/ Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ,// и сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Во время пения стихир Пасхи священнослужители начинают христосоваться между собою в алтаре.
Священнослужители, похристосовавшись между собой в алтаре, исходят на солею.
Предстоятель выходит с Крестом и трисвещником, произносит от себя краткое общее приветствие предстоящим и заканчивает его троекратным осенением Крестом и трисвещником на три стороны возглашая:
Иерей: Христос воскресе!
Люди: Воистину воскресе!
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, неспешно)
Предстоятель относит Крест с трисвечником в алтарь и выходит на амвон для чтения Огласительного слова свт. Иоанна Златоустого.
Слово огласительное Иоанна Златоустого:
Иерей: Иже во святых отца нашего Иоанна, Архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго, слово Огласительное во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения.
Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится сего добраго и светлаго торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидет радуяся в радость Господа своего. Аще кто потрудися постяся, да восприимет ныне динарий. Аще кто от перваго часа делал есть, да приимет днесь праведный долг. Аще кто по третием часе прииде, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достиже, ничтоже да сумнится, ибо ничимже отщетевается. Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит, ничтоже сумняся, ничтоже бояся. Аще кто точию достиже, и во единонадесятый час, да не устрашится замедления: любочестив бо Сый Владыка, приемлет последняго якоже и перваго: упокоевает в единонадесятый час пришедшаго, якоже делавшаго от перваго часа. И последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит. Темже убо внидите вси в радость Господа своего: и первии и втории, мзду приимите. Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии, день почтите. Постившиися и непостившиися, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси. Телец упитанный, никтоже да изыдет алчай, вси насладитеся пира веры: вси восприимите богатство благости. Никтоже да рыдает убожества, явися бо общее Царство. Никтоже да плачет прегрешений, прощение бо от гроба возсия. Никтоже да убоится смерти, свободи бо нас Спасова смерть. Угаси ю́, Иже от нея держимый. Плени ада, Сошедый во ад. Огорчи его вкусивша плоти Его. И сие предприемый Исаиа возопи: ад, глаголет, огорчися, срет Тя доле. Огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть. Огорчися, ибо умертвися. Огорчися, ибо низложися. Огорчися, ибо связася. Прият тело, и Богу приразися. Прият землю, и срете Небо. Прият еже видяше, и впаде во еже не видяше. Где твое, смерте, жало; где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низверглся еси. Воскресе Христос, и падоша демони. Воскресе Христос, и радуются Ангели. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе. Христос бо востав от мертвых, Начаток усопших бысть. Тому слава и держава, во веки веков. Аминь.
Тропарь Иоанна Златоустого, глас 8:
Хор: Уст твоих, якоже светлость огня/ возсиявши, благодать вселенную просвети:/ не сребролю́бия мирови сокровища сниска,/ высоту нам смиреномудрия показа,/ но твоими словесы наказуя, отче Иоанне Златоусте,// моли Слова, Христа Бога, спастися душам нашим.
Ектения сугубая:
Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)
Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе
Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), и всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсю́ду, православных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих настоятеля, братии и прихожан святаго храма сего.
Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, пою́щих и предстоящих лю́дех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Иерей: Яко Милостив и Человеколю́бец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ектения просительная:
Диакон: Исполним утренюю молитву нашу Господеви.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение.)
Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Премудрость.
Хор: Благослови.
Иерей: Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века.
Иерей держа Крест с трисвечником поет в алтаре со всем духовенством:
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ//
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Пасхальный отпуст.
Иерей выйдя на амвон с крестом и трисвечником:
Христос воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый: истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколю́бец.
И осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося при каждом осенении:
Иерей: Христос воскресе!
Люди: Воистину воскресе!
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению.
Многолетие:
Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха Московского и всея Руси,/ и Господина нашего (Высоко-) Преосвященнейшаго (имярек),/ (архи-)епископа (митрополита (титул)),/ богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего/ и вся православныя христианы,// Господи, сохрани их на многая лета.
И сразу поются часы Пасхальные:
Пасхальные часы:
Часы Пасхальные поются полностью.
Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Воскресение Христово видевше,/ поклонимся Святому Господу Иисусу,/ единому безгрешному,/ Кресту Твоему покланяемся, Христе,/ и святое Воскресение Твое поем и славим:/ Ты бо еси Бог наш,/ разве Тебе иного не знаем,/ имя Твое именуем./ Приидите вси вернии,/ поклонимся Святому Христову Воскресению:/ се бо прииде Крестом радость всему миру./ Всегда благословяще Господа,/ поем Воскресение Его:/ распятие бо претерпев,// смертию смерть разруши. (Трижды)
Ипакои, глас 4:
Предварившия утро, яже о Марии,/ и обретшия камень отвален от гроба,/ слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго/ с мертвыми что ищете, яко человека?/ Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите,/ яко воста Господь, умертвивый смерть,// яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.
Кондак, глас 8:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,/ но адову разрушил еси силу/ и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже,/ женам мироносицам вещавый: радуйтеся!/ И Твоим апостолом мир даруяй,// падшим подаяй воскресение.
Тропари, глас 8:
Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог,/ в раи же с разбойником, и на Престоле был еси Христе, со Отцем и Духом,// вся исполняяй, неописанный.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Яко Живоносец, яко рая краснейший,/ воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой,// источник нашего воскресения.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Вышняго освященное Божественное селение, радуйся,/ Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим:// благословенна Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.
Господи, помилуй. (40 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.
Именем Господним благослови, отче.
Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
Хор: Аминь. Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Благослови.
Малый воскресный отпуст:
Иерей выйдя на амвон с крестом без трисвечника:
Воскресый из мертвых Христос, Истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколю́бец.
Хор: Аминь.
Такой чин полагается совершать на Светлой седмице вместо 1-го, 3-го, 6-го и 9-го часа, полунощницы и повечерия.
Божественная Литургия:
Диакон: Благослови владыко.
Иерей: Благословено Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Пасхальное начало:
Иерей, стоит пред престолом с Крестом и трисвещником в левой руке и кадилом в правой, а диакон на горнем месте со свечой.
Духовенство, велегласно:
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Иерей кадит престол спереди и поет с духовенством:
Духовенство: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,/ и да бежат от Лица Его
ненавидящии Его.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Иерей кадит престол с южной стороны и поет с духовенством:
Духовенство: Яко исчезает дым, да исчезнут,/ яко тает воск от лица огня.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Иерей кадит престол с восточной стороны и поет с духовенством:
Духовенство: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия,/ а праведницы да
возвеселятся.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Иерей кадит престол с северной стороны и поет с духовенством:
Духовенство: Сей день, егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся вонь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Иерей продолжает каждение алтаря, иконостаса и молящихся и поет с духовенством:
Духовенство: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Иерей, совершая каждение молящихся, приветствует их пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!»
Великая ектения:
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), честнем пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и лю́дех, Господу помолимся.
О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.
О граде сем (или о веси сей), всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Антифоны ПАСХИ:
Антифон 1-й:
Стих 1: Воскликните/ Господеви вся земля.
Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих тотже: Воскликните Господеви вся земля,/ пойте же имени Его, дадите славу хвале Его.
Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих 2: Рцыте Богу: коль страшна дела Твоя,/ во множестве силы Твоея солжут Тебе врази Твои.
Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Стих 3: Вся земля да поклонится Тебе,/ и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний.
Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Припев: Молитвами Богородицы, Спасе спаси нас.
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Твоя держава и Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Антифон 2-й:
Стих 1: Боже ущедри ны/ и благослови ны.
Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, пою́щия Ти: Аллилуиа. (Единожды)
Стих тотже: Боже, ущедри ны, и благослови ны,/ просвети лице Твое на ны, и помилуй ны.
Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, пою́щия Ти: Аллилуиа. (Единожды)
Стих 2: Да познаем на земли путь Твой,/ во всех языцех спасение Твое.
Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, пою́щия Ти: Аллилуиа. (Единожды)
Стих 3: Да исповедятся Тебе лю́дие Боже,/ да исповедятся Тебе лю́дие вси.
Припев: Спаси ны, Сыне Божий, воскресый из мертвых, пою́щия Ти: Аллилуиа. (Единожды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во
веки веков. Аминь.
Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый/ и изволивый спасения нашего ради/ воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии,/ непреложно вочеловечивыйся,/ распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый,/ Един Сый Святыя Троицы,// спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.
Ектения малая:
Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Благ и Человеколю́бец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Антифон 3-й:
Стих 1: Да воскреснет Бог,/ и расточатся врази Его.
Тропарь: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды)
Стих тотже: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,/ и да бежат от лица Его ненавидящии Его.
Тропарь: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды)
Стих 2: Яко исчезает дым, да исчезнут,/ яко тает воск от лица огня.
Тропарь: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды)
Стих 3: Тако да погибнут грешницы от лица Божия,/ а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом.
Тропарь: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды)
Вход с Евангелием:
Диакон: Премудрость, прости.
Входный стих: В церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых.
По входе:
«Приидите, поклонимся…» не поется (кроме архиерейских богослужений), но сразу:
Тропарь праздника, глас 4:
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Ипакои, глас 4:
Предварившия утро, яже о Марии,/ и обретшия камень отвален от гроба,/ слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго/ с мертвыми что ищете, яко человека?/ Видите гробныя пелены, тецыте и миру проповедите,/ яко воста Господь, умертвивый смерть,// яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Кондaк праздника, глaс 8:
Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне,/ но адову разрушил еси силу/ и воскресл еси, яко Победитель, Христе Боже,/ женам мироносицам вещавый: радуйтеся!/ И Твоим апостолом мир даруяй,// падшим подаяй воскресение.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Иерей: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно.
Диакон: Господи, спаси благочестивыя.
Хор: Господи, спаси благочестивыя
Диакон: И услыши ны.
Хор: И услыши ны.
Диакон: И во веки веков.
Хор: Аминь.
Вместо Трисвятого:
Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Во Христа облекостеся. Аллилуия.
Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуия.
Диакон: Вонмем.
Иерей: Мир всем.
Чтец: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Прокимен, глас осьмый:
Сей день егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся в онь.
Хор: Сей день егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся в онь.
Чтец: Исповедайтеся Господеви, яко Благ, яко в век милость Его.
Хор: Сей день егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся в онь.
Чтец: Сей день егоже сотвори Господь,/
Хор: Возрадуемся и возвеселимся в онь.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Деяний святых апостол чтение.
Диакон: Вонмем.
(Деян., зач. 1)
Чтец: Первое убо слово сотворих о всех, о Феофиле, яже начат Иисус творити же и учити. Даже до дне, воньже, заповедав Апостолом Духом Святым, ихже избра, вознесеся. Пред нимиже и постави Себе жива по страдании Своем, во мнозех [истинных] знамениих, деньми четыредесятьми являяся им, и глаголя яже о Царствии Божии: С нимиже и ядый, повеле им от Иерусалима не отлучатися, но ждати обетования Отча, еже слышасте от Мене: яко Иоанн убо крестил есть водою, вы же имате креститися Духом Святым, не по мнозех сих днех. Они же убо сошедшеся, вопрошаху Его, глаголюще: Господи, аще в лето сие устрояеши царствие Израилево? Рече же к ним: несть ваше разумети времена и лета, яже Отец положи во Своей власти: Но приимете силу, нашедшу Святому Духу на вы, и будете Ми свидетели во Иерусалиме же и во всей Иудеи и Самарии, и даже до последних земли.
Иерей: Мир ти.
Чтец: И духови твоему.
Диакон: Премудрость.
Чтец: Глас четвертый: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Чтец: Ты воскрес ущедриши Сиона.
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия
Чтец: Господь с Небесе на землю призре.
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Диакон: Благослови, владыко, благовестителя, святаго славнаго и всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна. [1]
Иерей: Бог молитвами святаго славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста Иоанна, да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлю́бленаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.
Диакон: Аминь.
Второй диакон или иерей:
Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: От Иоанна святаго Евангелия чтение.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Второй диакон или иерей:
Вонмем.
(Ин., зач. 1)[2]
Диакон: В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово. Сей бе искони к Богу. Вся Тем быша, и без Него ничтоже бысть, еже бысть. В Том живот бе, и живот бе свет человеком. И свет во тьме светится, и тьма его не объят. Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн. Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете, да вси веру имут Ему. Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете. Бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека грядущаго в мир. В мире бе, и мир Тем бысть, и мир Его не позна. Во своя прииде, и свои Его не прияша. Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти, верующим во имя Его. Иже не от крове, ни от похоти плотския, ни от похоти мужеския, но от Бога родишася. И Слово плоть бысть, и вселися в ны, и видехом славу Его, славу яко Единороднаго от Отца, исполнь благодати и истины. Иоанн свидетельствует о Нем и воззва, глаголя: Сей бе, Егоже рех, Иже по мне Грядый, предо мною бысть, яко первее мене бе. И от исполнения Его мы вси прияхом, и благодать воз благодать: Яко закон Моисеом дан бысть, благодать же и истина Иисус Христом бысть.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ектения сугубая:
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), и всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.
Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсю́ду, православных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих настоятеля, братии и прихожан святаго храма сего.
Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, пою́щих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ектения об оглашенных:
Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.
Огласит их словом истины.
Открыет им Евангелие правды.
Соединит их святей Своей соборней и апостольстей Церкви.
Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.
Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Да и тии с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ектения верных, первая:
Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите.
Второй диакон: Оглашеннии, изыдите.
Первый: Елицы оглашеннии, изыдите.
Снова второй: Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.
(Если служит один диакон, то все прошения возглашает подряд:
Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите. Оглашеннии, изыдите. Елицы. оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.)
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Премудрость.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Ектения верных, вторая:
Диакон: Паки и паки, миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
О мире всего мiра, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Премудрость.
Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Херувимская песнь:
Хор: Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение.
Великий вход:
Диакон: Великаго господина и отца нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и господина нашего (Высоко-) Преосвященнейшаго (имярек), (архи-)епископа (митрополита (титул)), да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Иерей: Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и монашеский чин, и причет церковный, братию святаго храма сего, всех вас, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.
Ектения просительная:
Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О предложенных Честных Дарех, Господу помолимся.
О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение)
Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Возлю́бим друг друга, да единомыслием исповемы.
Хор: Отца, и Сына, и Святаго Духа,/ Троицу единосущную/ и нераздельную.
Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем.
Символ веры:
Лю́ди: Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.
Евхаристический Канон:
Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити.
Хор: Милость мира,/ жертву хваления.
Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами.
Хор: И со духом твоим.
Иерей: Горе[3] имеим сердца.
Хор: Имамы ко Господу.
Иерей: Благодарим Господа.
Хор: Достойно и праведно есть/ покланятися Отцу и Сыну, и Святому Духу,// Троице единосущней и нераздельней.
Иерей: Победную песнь пою́ще, вопию́ще, взывающе и глаголюще.
Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф,/ исполнь небо и земля славы Твоея;/ осанна в вышних,/ благословен Грядый во имя Господне,/ осанна в вышних.
Иерей: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.
Хор: Аминь.
Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.
Хор: Аминь.
Иерей: Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.
Хор: Тебе поем,/ Тебе благословим,/ Тебе благодарим, Господи,/ и молим Ти ся, Боже наш.
Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.
Задостойник (Вместо «Достойно…»):
Хор: Ангел вопияше Благодатней:/ Чистая Дево, радуйся!/ И паки реку: радуйся!/ Твой Сын воскресе/ тридневен от гроба,/ и мертвыя воздвигнувый:// лю́дие, веселитеся.
Светися, светися,/ новый Иерусалиме:/ слава бо Господня/ на тебе возсия./ Ликуй ныне/ и веселися, Сионе./ Ты же, Чистая, красуйся, Богородице,// о востании Рождества Твоего.
Иерей: В первых помяни, Господи, великаго господина и отца нашего имярек, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и господина нашего (Высоко-) Преосвященнейшаго (имярек), (архи-)епископа (митрополита (титул)), ихже даруй святым Твоим церквам, в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоея истины.
Хор: И всех, и вся.
Иерей: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Хор: И со духом твоим.
Ектения просительная:
Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помолимся.
Яко да человеколю́бец Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню́ благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение)
Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим.
Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати:
Молитва Господня:
Лю́ди: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Благодатию, и щедротами, и человеколю́бием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Диакон: Вонмем.
Иерей: Святая святым.
Хор: Един свят,/ един Господь,/ Иисус Христос,/ во славу Бога Отца./ Аминь.
Причастен Праздника:
Хор: Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите.
Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Причастие:
Диакон: Со страхом Божиим и верою приступите.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды)
Иерей: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молю́ся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.
Во время Причащения людей:
Хор: Тело Христово приимите, источника безсмертнаго вкусите. [4]
После Причащения людей:
Хор: Аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Иерей: Спаси, Боже, лю́ди Твоя, и благослови достояние Твое.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды, протяжно)
Иерей: Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Единожды, протяжно)
Ектения заключительная:
Диакон: Прости приимше Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: С миром изыдем.
Хор: О имени Господни.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Заамвонная молитва:
Иерей: Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси лю́ди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти лю́бящия благолепие дому Твоего: Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мiрови Твоему даруй, церквам Твоим, священником, воинству и всем лю́дем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе Отца светов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Молитва на освящение артоса:
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй.
Иерей: Боже всесильный и Господи Вседержителю, иже рабом Твоим Моисеом во исходе Израилеве от Египта, и в освобождении людей Твоих от горькия работы фараоновы, агнца заклати повелел еси, прообразуя на кресте закланнаго волею нас деля Агнца, вземлющаго всего мiра грехи, возлю́бленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ты и ныне, смиренно молим Тя, призри на хлеб сей, и благослови, и освяти его. Ибо и мы, раби Твои, в честь и славу, и в воспоминание славнаго воскресения тогожде Сына Твоего Господа нашего Иисуса Христа, Имже от вечныя работы вражия и от адовых нерешимых уз разрешение, свободу и преведение улучихом, пред Твоим величеством ныне во всесветлый сей, преславный и спасительный день Пасхи, сей приносим: нас же сего приносящих, и того лобзающих, и от него вкушающих, Твоему небесному благословению причастники быти сотвори и всякую болезнь и недуг от нас Твоею силою отжени, здравие всем подавая. Ты бо еси источник благословения и цельбам податель, и Тебе славу возсылаем Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей кропит артос священною водою, говоря:
Благословляется и освящается артос сей, окроплением воды сея священныя, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. (Трижды.)
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (12 раз)
Иерей: Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколю́бием, всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ//
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Пасхальный отпуст.
Иерей выйдя на амвон с крестом и трисвечником:
Христос воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый: истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколю́бец.
И осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося при каждом осенении:
Иерей: Христос воскресе!
Люди: Воистину воскресе!
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению.
Многолетие:
Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха Московского и всея Руси,/ и Господина нашего (Высоко-) Преосвященнейшаго (имярек),/ (архи-)епископа (митрополита (титул)),/ богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего/ и вся православныя христианы,// Господи, сохрани их на многая лета.
Молитва благословения мяса,
во святую и великую Неделю Пасхи.
Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй.
Иерей: Призри Господи Иисусе Христе Боже наш, на брашна мяс, и освяти я, якоже освятил еси овна, егоже Тебе приведе верный Авраам, и агнца, егоже Тебе Авель во всеплодие принесе: подобне и тельца упитаннаго, егоже жрети повелел еси сынови Твоему заблуждшему, и паки к Тебе возвращшемуся: да якоже той сподобися Твоея благости насладитися, сице и освященных от Тебе, и благословенных насладимся в пищу всех нас. Ты бо еси истинная пища, и податель благих, и Тебе славу возсылаем со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва благословения сыра и яиц.
Диакон: Господу помолимся.
Хор: Господи помилуй.
Иерей: Владыко Господи Боже наш, зиждителю и содетелю всех, благослови млеко огустевшее, с нимже и яица, и нас соблюди во благости Твоей, яко да причащающеся их, Твоих независтно подательных даров исполнимся, и неизглаголанныя Твоея благости: яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Великая Пасхальная вечерня.
Перед вечерней – 9-й час по пасхальному чину.
По окончании 9-го часа облаченный во все священнические одежды иерей (при соборном служении – предстоятель), став пред престолом с кадилом в правой руке, с Крестом и трисвещником в левой, творит крест кадилом и возглашает:
Иерей: Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Пасхальное начало:
Духовенство, велегласно:
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды)
Духовенство: Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его,/ и да бежат от Лица Его
ненавидящии Его.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Яко исчезает дым, да исчезнут,/ яко тает воск от лица огня.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия,/ а праведницы да возвеселятся.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Сей день, егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся вонь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
Духовенство: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Великая ектения:
Диакон: Миром Господу помолимся.
Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)
Диакон: О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.
О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.
О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.
О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем, Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), честнем пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и лю́дех, Господу помолимся.
О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.
О граде сем (или о веси сей), всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.
О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Господу помолимся.
О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Господи, воззвах, глас 2:
Хор: Господи, воззвах к Тебе, услыши мя./ Услыши мя, Господи./ Господи, воззвах к Тебе, услыши мя:/ вонми гласу моления моего,/ внегда воззвати ми к Тебе.// Услыши мя, Господи.
Да исправится молитва моя,/ яко кадило пред Тобою,/ воздеяние руку моею/ – жертва вечерняя.// Услыши мя, Господи.
Чтец: Стихиры воскресные, глас 2:
На 6. Стих: Аще беззакония назриши, Господи, Господи, кто постоит?// Яко у Тебе очищение есть.
Стихира: Прежде век от Отца рождшемуся Божию Слову,/ воплощшемуся от Девы Марии,/ приидите, поклонимся./ Крест бо претерпев,/ погребению предадеся, яко Сам восхоте,/ и воскресе из мертвых,// спасе мя заблуждающаго человека.
Стих: Имене ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое,// упова душа моя на Господа.
Стихира: Христос Спас наш,/ еже на ны рукописание пригвоздив на Кресте заглади,/ и смерную державу упраздни,// поклоняемся Его тридневному Воскресению.
На 4. Стих: От стражи утренния до нощи, от стражи утренния,// да уповает Израиль на Господа.
Стихира: Со Архангелы воспоим Христово Воскресение,/ Той бо есть Избавитель и Спас душ наших,/ и в славе страшней и крепцей силе,// паки грядет судити мíру, егоже созда.
Стих: Яко у Господа милость, и многое у Него избавление,// и Той избавит Израиля от всех беззаконий eго.
Стихира: Тебе Распеншагося и Погребеннаго,/ Ангел проповеда Владыку, и глаголаше женам:/ приидите видите, идеже лежаше Господь,/ воскресе бо, якоже рече, яко Всесилен./ Темже Тебе поклоняемся, Единому Безсмертному,// Жизнодавче Христе, помилуй нас.
На 2. Стих: Хвалите Господа вси языцы,// похвалите Его вси лю́дие.
Стихира: Крестом Твоим упразднил еси,/ ю́же от древа клятву,/ погребением Твоим умертвил еси смерти державу,/ востанием же Твоим просветил еси род человеческий./ Сего ради вопием Ти:// Благодетелю Христе Боже наш, слава Тебе.
Стих: Яко утвердися милость Его на нас,// и истина Господня пребывает во век.
Стихира: Отверзошася Тебе, Господи,/ страхом врата смертная,/ вратницы же адовы видевше Тя, убояшася,/ врата бо медная сокрушил еси,/ и вереи железныя стерл еси,/ и извел еси нас от тмы и сени смертныя,// и узы наша растерзал еси.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Спасительную песнь пою́ще, от уст возслем./ Приидите вси в дому Господнем припадем, глаголюще:/ на древе Распныйся, и из мертвых Воскресый,/ и Сый в недрех Отчих,// очисти грехи наша.
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Догматик: Прейде сень законная,/ благодати пришедши,/ якоже бо купина не сгараше опаляема,/ тако Дева родила еси/ и Дева пребыла еси./ Вместо столпа огненнаго,/ праведное возсия Солнце,/ вместо Моисея, Христос,/ Спасение душ наших.
Вход с кадилом:
Диакон: Премудрость, прости.
Свете Тихий:
Хор: Свете Тихий святыя славы Безсмертнаго Отца Небеснаго, Святаго, Блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй; темже мир Тя славит.
Диакон: Вонмем.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Прокимен великий:
Диакон: Премудрость вонмем. Прокимен великий, глас 7-й:
Кто Бог велий, яко Бог наш?/ Ты еси Бог творяй чудеса.
Хор: Кто Бог велий, яко Бог наш?/ Ты еси Бог творяй чудеса.
Диакон: Сказал еси в лю́дех силу Твою́.
Хор: Кто Бог велий, яко Бог наш?/ Ты еси Бог творяй чудеса. (На каждый стих)
Стих 2. И рех: ныне начах, сия измена десницы Вышняго.
Стих 3. Помянух дела Господня, яко помяну от нач́ала чудеса Твоя.
Диакон: Кто Бог велий, яко Бог наш?/
Хор: Ты еси Бог творяй чудеса.
Диакон: И о сподобитися нам слышанию святаго Евангелиа, Господа Бога молим.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды)
Иерей: От Иоанна святаго Евангелия чтение [5].
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Диакон: Вонмем.
(Ин., зач. 65)
Иерей: Сущу позде в день той во едину от суббот, и дверем затворенным, идеже бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейска, прииде Иисус и ста посреде, и глагола им: мир вам. И сие рек, показа им руце и нозе, и ребра Своя. Возрадовашася убо ученицы, видевше Господа. Рече же им Иисус паки: мир вам. Якоже посла Мя Отец, и Аз посылаю вы. И сие рек, дуну и глагола им: приимите Дух Свят. Имже отпустите грехи, отпустятся им, и имже держите, держатся. Фома же, един от обоюнадесяте, глаголемый Близнец, не бе ту с ними, егда прииде Иисус. Глаголаху же ему друзии ученицы: видехом Господа. Он же рече им: аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою́ в ребра Его, не иму веры.
Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.
Ектения сугубая:
Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.
Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)
Диакон: Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о Господине нашем Высокопреосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: преосвященнейшем епископе имярек), и всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.
Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего, и о всех преждепочивших отцех и братиях, зде лежащих и повсю́ду, православных.
Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих настоятеля, братии и прихожан святаго храма сего.
Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, пою́щих и предстоящих лю́дех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.
Иерей: Яко Милостив и Человеколю́бец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Сподоби, Господи:
Хор: Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи, Боже отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь.
Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Владыко, вразуми мя оправданием Твоим. Благословен еси, Святый, просвети мя оправдании Твоими.
Господи, милость Твоя во век, дел руку Твоею не презри. Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Ектения просительная:
Диакон: Исполним вечернюю молитву нашу Господеви.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.
Хор: Господи, помилуй.
Диакон: Вечера всего совершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим.
Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение)
Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.
Прощения и оставления грехов и прегрешений наших у Господа просим.
Добрых и полезных душам нашим и мира мирови у Господа просим.
Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.
Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове просим.
Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Яко Благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Иерей: Мир всем.
Хор: И духови твоему.
Диакон: Главы наша Господеви приклоним.
Хор: Тебе, Господи.
Иерей: Буди держава Царствия Твоего благословена и препрославлена. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь.
Стихиры на стиховне:
Чтец: Стихира воскресная, глас 2:
Стихира: Воскресение Твое, Христе Спасе,/ всю просвети вселенную,/ и призвал еси Твое создание,// Всесильне Господи, слава Тебе.
Стихиры Пасхи, глас 5:
Стих: Да воскреснет Бог,/ и расточатся врази Его.
Пасха/ священная нам днесь показася;/ Пасха нова святая;/ Пасха таинственная;/ Пасха всечестная./ Пасха Христос Избавитель;/ Пасха непорочная;/ Пасха великая;/ Пасха верных./ Пасха двери райския нам отверзающая.// Пасха всех освящающая верных.
Стих: Яко исчезает дым,/ да исчезнут.
Приидите/ от видения жены благовестницы,/ и Сиону рцыте:/ приими/ от нас радости благовещения, Воскресения Христова:/ красуйся, ликуй/ и радуйся, Иерусалиме,/ Царя Христа узрев из гроба,/ яко жениха происходяща.
Стих: Тако да погибнут грешницы от Лица Божия,/ а праведницы да возвеселятся.
Мироносицы жены,/ утру глубоку,/ представша гробу Живодавца,/ обретоша Ангела/ на камени седяща,/ и той провещав им,/ сице глаголаше:/ что ищете Живаго с мертвыми;/ что плачете Нетленнаго во тли?// Шедше, проповедите учеником Его.
Стих: Сей день, егоже сотвори Господь,/ возрадуемся и возвеселимся в онь.
Пасха красная,/ Пасха, Господня Пасха!/ Пасха всечестная/ нам возсия. Пасха,/ радостию друг друга обымем./ О Пасха!/ Избавление скорби,/ ибо из гроба днесь,/ яко от чертога/ возсияв Христос,/ жены радости исполни, глаголя:/ проповедите апостолом.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Воскресения день,/ и просветимся торжеством,/ и друг друга обымем./ Рцем братие,/ и ненавидящим нас,/ простим вся Воскресением,/ и тако возопиим:/ Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ,// и сущим во гробех живот даровав.
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. (Трижды, поскору)
Диакон: Премудрость.
Хор: Благослови.
Иерей: Сый благословен Христос Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.
Хор: Аминь. Утверди, Боже, святую православную веру, православных христиан во век века.
Иерей держа Крест с трисвечником поет в алтаре со всем духовенством:
Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ//
Хор: И сущим во гробех живот даровав.
Пасхальный отпуст.
Иерей выйдя на амвон с крестом и трисвечником:
Христос воскресый из мертвых, смертию смерть поправый и сущим во гробех живот даровавый: истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколю́бец.
И осеняет предстоящих Крестом и трисвещником на три стороны, громко произнося при каждом осенении:
Иерей: Христос воскресе!
Люди: Воистину воскресе!
Хор: Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав.
И нам дарова живот вечный, покланяемся Его тридневному Воскресению.
Многолетие:
Хор: Великаго Господина и Отца нашего Кирилла,/ Святейшаго Патриарха Московского и всея Руси,/ и Господина нашего (Высоко-) Преосвященнейшаго (имярек),/ (архи-)епископа (митрополита (титул)),/ богохранимую страну нашу Российскую,/ настоятеля, братию и прихожан святаго храма сего/ и вся православныя христианы,// Господи, сохрани их на многая лета.
[1] По служебнику этот диалог произносится не во всеуслышание в алтаре во время пения Аллилуария, но также распространена практика произнесения этого диалога возгласно после Аллилуария.
[2] При соборном служении Евангелие, по традиции, читают на разных языках: на церковнославянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь – на греческом, латинском, и на современных языках, наиболее известных в данной местности. Обычно предстоятель читает на греческом или русском языке, протодиакон – на церковнославянском. Иереи читают Евангелие, стоя у престола на своих обычных местах, а предстоятель у горнего места, диакон – на амвоне, прочие же диаконы на различных местах, «ставше от святаго престола до западных врат церковных». Ради народа, стоящего в церковной ограде, один из диаконов или священник может читать Евангелие на паперти, обратясь лицом к народу; разумеется, он должен читать на церковнославянском или русском языке. Евангелие обычно делится на 3 статии: (продолжение на сл. стр.)
1-я статия – стихи 1–5;
2-я статия – стихи 6–13;
3-я статия – стихи 14–17.
Порядок чтения пасхального Евангелия на нескольких языках следующий. После того, как протодиакон испросит благословение: «Благослови, владыко, благовестителя…», предстоятель дает благословение: «Бог молитвами…», и возглашает: «Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия». Все иереи и диаконы, заканчивая протодиаконом, по очереди повторяют это возглашение – каждый, по возможности, на том языке, на котором он будет читать Евангелие. Потом предстоятель произносит: «Мир всем». (Это возглашение никто из священнослужителей не повторяет.) Певцы отвечают: «И духови твоему». Предстоятель возглашает: «От Иоанна святаго Евангелия чтение», и затем все иереи и диаконы по очереди повторяют это, по возможности, на том языке, на котором будет прочтено Евангелие. После того как все священнослужители (последним – протодиакон) сделали это возглашение, певцы поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе». Предстоятель: «Вонмем»; то же – все священнослужители (последним – протодиакон), каждый на языке, на котором будет читать Евангелие. Предстоятель начинает 1-ю статию, за ним повторяют ее иереи и диаконы, и последним – протодиакон. В таком же порядке читаются 2-я и 3-я статии.
Во время чтения Евангелия в начале каждой статии по извещению из храма на колокольне производится так называемый «перебор», т. е. ударяют по одному разу во все колокола, от малых к большим. По окончании Евангелия – краткий трезвон. Когда протодиакон закончит 3-ю статию, певцы поют: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе».
[3] Горе = к Горнему, духовному, ввысь
[4] Существует традиция во время Причащения людей петь Пасхальный тропарь.
[5] Традиционно Евангелие на Пасхальной вечерне читается в Царских вратах лицом к народу.
Христос Воскресе! Благодарю от всей души за просвещение мое Последованием пасхального Богослужения. Низкий Вам поклон!