Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче
Текст и перевод
За три недели до наступления Великого поста начинается подготовительный период, который подводит нас к посту особыми чтениями и песнопениями. Каждое из подготовительных воскресений имеет свое название в соответствие с читаемым на Литургии Евангелиям. Первая из них называется Неделей о мытаре и фарисее. В 2017 году — 5 февраля.
Начиная с этой недели до воскресенья пятой недели поста на Утрене после песни «Воскресение Христово видевше» поются покаянные тропари.
«Покаяния отверзи ми двери..» музыка А. Веделя.
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен; но яко щедр, очисти благоутробною Твоею милостию.
Перевод: Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости.
На спасения стези настави мя, Богородице, студными бо окалях душу грехми и в лености все житие мое иждих; но Твоими молитвами избави мя от всякия нечистоты.
Перевод: Богородица! наставь меня на путь спасения, ибо я осквернил душу свою постыдными грехами и всю жизнь свою провел в лености; но Ты Своими молитвами избавь меня от всякой нечистоты.
Множества содеянных мною лютых помышляя окаянный, трепещу страшнаго дне суднаго, но надеяся на милость благоутробия Твоего, яко Давид вопию Ти: помилуй мя, Боже, по велицей Твоей милости.
Перевод: Я, несчастный, помышляя о множестве совершенных мною беззаконий, трепещу страшного дня суда; но, надеясь на Твою безмерную милость, как Давид, взываю к Тебе: помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости.
Артемий Лукьянович Ведель (1767-1808) – украинский композитор, хоровой дирижер, певец. Был регентом в Москве, Киеве, Харькове. В начале 1799 года он стал послушником Киево-Печерской Лавры. В конце весны того же года была найдена книга «Служба Нилу Столбенскому», где на пустых страницах якобы рукою Веделя в символической форме было написано пророчество об убийстве действующего царя Павла I. Против Веделя немедленно возбудили «секретное дело». Ведель был объявлен сумасшедшим и передан киевскому коменданту под стражу. Осенью того же года Веделя поместили в Киевский сумасшедший дом, где он провел 9 лет, почти до самой смерти. Произведения Веделя долгое время были запрещены и распространялись в рукописях, но их знали и выполняли, несмотря на запрет. На сегодняшний день известно около 80 музыкальных произведений.
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