Неделя о Страшном суде
В это воскресение на Литургии читается отрывок Мф 25:31—46, в котором верующим напоминается о втором пришествии Христа и предстоящем Страшном суде.
На утрене уже поются некоторые сугубо великопостные тексты из Покаянного канона Андрея Критского — «Помощник и Покровитель…». Подготовка к посту подходит к своему завершению. Богослужение пронизано идеей всеобщего ответа за все свои поступки перед Богом.
Это день заговенья на мясо. То есть последний день перед Пасхой, когда разрешается есть мясо.
Что мы знаем о Страшном суде? И как это знание отражается в нашей вере? Смотрите материалы «Фомы» на эту тему:
Что будет с телом после Страшного суда? Когда будет конец света? Может ли душа не хотеть в рай и что о Страшном суде говорит Священное Писание? Коротко о сути учения Церкви о Страшном суде в материале «Фомы»…
Можно ли попасть в рай в обход Церкви, оставаясь просто высоконравственным человеком? Чем “плохой” христианин лучше “хорошего” язычника? Молится ли Церковь за некрещеных? По каким критериям Бог будет судить людей и возможно ли покаяние за гранью смерти? На эти и другие темы по просьбе редакции согласился побеседовать выпускник факультета журналистики и философского факультета МГУ, заведующий информационно-издательским сектором Отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви иеромонах Дмитрий ПЕРШИН …
Сколько раз приходится слышать: “Вот уж тебя Бог накажет!” и даже более того: “На Страшном суде ответишь!”. Кажется, что говорящие таким образом представляют себя на этом Суде (кстати, есть языки, на которых он называется просто последним) исключительно в роли общественных обвинителей. Но вот что говорит о Суде Сам Господь: …
Есть вещи, которые мы не можем не знать. Возможно, мы предпочли бы не знать — но мы знаем. Они глубоко вписаны в саму нашу природу. И одна из этих вещей — неизбежность суда Божия. Мы знаем про себя, что мы подсудны, ответственны. Мы знаем это даже не из библейского откровения, а изнутри — об этом нам говорит, как напоминает Апостол, «совесть и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Даже язычники, которые никогда не слышали проповеди о суде Божием, имеют сознание нравственного закона и воздаяния. Это сознание, от которого мы не можем уйти …
Для меня уже давно вся «страшность» Страшного суда свелась к тому, что его решение — последнее; это не потому что я что-то умное знаю, а потому что по-немецки он так и называется «последний суд». И эта «конечность» настоятельно требует от нас покаяния, причем безотлагательного, потому что срок его не определен …
Есть в церковном предании темы, которые очень болезненно воспринимаются человеческим сердцем. Одна из них – Страшный Суд. Зачастую он понимается так, будто в конце времен придет к нам не любящий Христос, а безжалостный Судья. И все на этом Суде будет происходить уже никак не по любви, а исключительно по справедливости – механичной, холодной и беспощадной…
Осуждение — проблема, с которой сталкивался каждый: все мы осуждали если не на словах, то уж точно в мыслях. Почему так легко и приятно нарушать заповедь «не суди»? Где корни осуждения, в чем его психологическая подоплека? Что об этом грехе говорит Евангелие и творения святых отцов? Как бороться с помыслами осуждения? Об этом беседуем с редактором портала Богослов.ру, кандидатом богословия, настоятелем Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры протоиереем Павлом ВЕЛИКАНОВЫМ ...
На анонсе: Христос Пантократор и Страшный суд. Италия, 1300 г. Мозаика в Баптистерии Сан Джованни во Флоренции
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