Недели Великого поста
Чтобы лучше вникнуть в смысл Великого поста, для начала нужно разобраться, чем примечательна каждая неделя и на что нам стоит обратить своё внимание.
Первая неделя Великого поста
Особенности этой недели:
В первые четыре дня Великого поста на вечернем богослужении читается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.
Это чтение настраивает нас и постепенно вводит в Великий пост, как время особой борьбы и покаяния.
Начиная с этой недели и в течение всего Великого поста с вечера воскресения по пятницу читается молитва преподобного Ефрема Сирина:
Господи и Владыко живота моего,
Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.
Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему.
Ей, Господи, Царю!
Даруй ми зрети моя прегрешения,
И не осуждати брата моего
Яко благословен еси во веки веков.
Аминь.
Вроде бы она совсем коротенькая, но в ней заключена очень важная мысль о цели подвигов больших и малых, которые мы совершаем в Великий пост и не только.
Прежде всего — это наше освобождение от недугов, то есть своего рода зависимостей, как угодно, которые взяли верх над нашей жизнью и свободой выбора. Они нас направляют и препятствуют нашему движению на пути к Богу.
В субботу первой седмицы (недели) совершается память святого великомученика Феодора Тирона.
Святитель Феодор избавивил христиан от гонений со стороны римского императора Юлиана Отступника, жившего в III веке.
Юлиан был язычником и, желая надругаться над христианами, приказал градоначальнику Константинополя окроплять в первую седмицу (неделю) Великого поста все съестные припасы на рынках идоложертвенной кровью. Святой Феодор, явившись во сне архиепископу Евдоксию, повелел объявить всем христианам, чтобы никто не покупал ничего на рынках, а вместо этого пусть едят вареную пшеницу с медом (коливо, кутию). Поступив так, христиане не были посрамлены императором.
И именно в память об этом чудесном явлении святого Феодора Тирона Церковь установила празднование в первую субботу Великого поста.
В воскресение первой седмицы (недели) церковь отмечает Торжество Православия.
В середине IX века в Византии закончился период иконоборчества, длившийся полтора столетия. Спор о том, можно ли изображать Христа, Богородицу, святых и молиться перед этими образами, выливался в жестокие гонения и убийства иконопочитателей.
После церковного собора 843 года, осудившего иконоборцев и восстановившего иконопочитание в империи, царица Феодора предложила устроить церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого поста.
В воспоминание об этом событии ежегодно в первое воскресенье Великого поста Православная Церковь торжественно празднует восстановление иконопочитания, именуемое «Торжество православия».
К XIV веку сложился особый чин Торжества православия, который был дополнен текстами, содержащими православные догматы. В тексте службы провозглашается торжество Церкви над всеми существовавшими ересями, утверждаются постановления семи Вселенских соборов.
Что можно есть в первую неделю Великого поста?
В первый день Великого поста полагается воздержаться от пищи.
В остальные дни можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни).
Вторая неделя Великого поста
Особенности этой недели:
Суббота второй седмицы (недели) — день особого поминовения усопших, родительская суббота.
В эти дни мы вместе с Церковью можем помолиться за наших почивших родных и близких.
Обычно определенные молитвы за умерших соборно совершают после Литургии. Но, так как во Время поста Литургии положены только по субботам и воскресениям, то в остальные дни мы и наши близкие этого лишаемся.
Поэтому Церковь выделила несколько дней, когда можно усердно помолиться за тех, кого с нами нет.
Почему важно поминать усопших?
Потому, что они уже не имеют возможности как при жизни исповедать свои грехи и получить за них прощение, но мы своей любовью и молитвой можем помочь им.
В воскресение второй седмицы (недели) церковь вспоминает святителя Григория Паламу.
Святой Григорий Палама написал много творений, но одно из самых больших его творений, самых важных — это так называемый “Томос веры”. И в нем святой Григорий Палама говорит, что в нас запечатлен образ Божий. Он всегда с нами, он в нас — этот свет. Мы имеем надёжную опору внутри нас. И осознавая это, легче двигаться дальше.
Что можно есть во вторую неделю Великого поста?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. В остальные субботы и воскресенья поста и в дни некоторых особо чтимых святых, например, сорока Севастийских мучеников — 22 марта, и святителя Григория Двоеслова — 25 марта, разрешается растительное масло. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни).
Третья неделя Великого поста
Особенности этой недели:
Суббота третьей седмицы (недели) — день особого поминовения усопших, родительская суббота.
Каждый из нас должен понимать всю важность этой молитвенной памяти. Что мы здесь выступаем в роли некой опоры. Мы молим об успокоении души, отпущении грехов и если мы делаем это действительно от чистого сердца, то даём невероятную поддержу своим близким.
Неделя Крестопоклонная
В воскресенье третьей седмицы (недели) Великого Поста на Всенощном бдении в центр храма выносится Животворящий Крест Господень, которому поклоняются верующие на протяжении всей последующей недели до пятницы.
Когда совершаются поклоны, поётся:
Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.
Раньше Великий пост был тесно связан не только с Пасхой, но и с Таинством Крещения.
Считалось, что время Великого поста для людей, называемых оглашенными (то есть готовыми к принятию святого Крещения) — особый подготовительный период, к которому они походят с особым вниманием и трепетом.
Для нас это прежде воспоминание о крестных страданиях Христа Спасителя нашего, о том что Он пошёл на это ради нас.
Крест — это наша опора, наше укрепление в вере.
Вот что говорит об этом в одной из своих проповедей Митрополит Антоний Сурожский:
«Крест нам говорит о том, что мы
Богом так любимы, что Господь готов умереть, только бы мы жили, только бы мы ожили от смерти греховной. Будучи так любимыми, разве мы не можем в эти дни Поста, весны духовной, действительно радоваться и ликовать? Мы можем. Крест нам явлен сейчас как надежда, как уверенность в Божией любви и в Его победе, как уверенность в том, что мы так любимы, что все возможно, что мы можем надеяться на все».
Что можно есть в третью неделю Великого поста?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни).
Четвёртая неделя Великого поста
Особенности этой недели:
Суббота четвёртой седмицы (недели) — день особого поминовения усопших, родительская суббота. Специально отведенное время для молитвы за души умерших Важно хранить и чтить память. В это время мы должны постараться отложить наши земные суетные заботы и уделить своё время нашим почившим близким.
В воскресение четвёртой седмицы (недели) совершается память преподобного Иоанна Лествечника.
Преподобный Иоанн — великий подвижник, который своей жизнью, своим подвигом явил нам пример высочайшей кротости, покаяния и смирения. Он вёл отшельническую жизнь, 40 лет преподобный провёл в подвиге безмолвия и молитвы.
Преподобный Иоанн автор духовного творения «Лествица». Это наставления и руководство к жизни духовной. В книге путь христианина представлен как неспешное восхождение по лестнице (лествице).
Вот что пишет преподобный о покаянии:
«Покаяние – это наше возвращение к Богу, обновление нашего крещения; это подвиг, чтобы обновить наш союз с Богом, наш обет изменить свою жизнь. Это время, когда мы можем научиться смирению, то есть миру: миру с Богом, миром с самими собой, миру со всей тварью. Покаяние рождается от надежды и решительного отказа от отчаяния. И кающийся – это тот, который заслуживает осуждения, но уходит с предстояния суду без стыда и позора, потому что покаяние – это наше примирение с Богом.»
Что можно есть в четвёртую неделю Великого поста?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. 7 апреля в честь празднования Благовещения Пресвятой Богородицы разрешается рыба. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни).
Пятая неделя Великого поста
Особенности этой недели:
Суббота пятой седмицы (недели) — день Акафиста или Похвалы Пресвятой Богородицы.
Существует несколько вариантов установления этого празднования.
По молитвам к Пресвятой Богородице удалось избавить Константинополь от нашествия арабов и персов в VII веке.
И в то же время, это празднование тесно связано с Благовещением Пресвятой Богородицы, поскольку до того, как праздник был установлен 7 апреля, его переносили на 5 субботу Великого поста.
В среду вечером (на утрене четверга) на богослужении совершается так называемое «Мариино стояние», во время службы перечитывают полностью Великий покаянный канон Андрея Критского, а также читается житие преподобной Марии Египесткой, как пример сугубого покаяния и исправления собственной жизни.
Что касается полного чтения канона, то оно закрепилось за этим днём не случайно, а в память о землетрясении, которое произошло приблизительно между IV-V веками на Востоке. С течением времени трагедия забылась, а традиция чтения Великого покаянного канона осталась.
В воскресенье четвёртой седмицы (недели) церковь чтит память преподобной Марии Египетской.
Преподобная Мария тоже известна своим подвигом подвижнической жизни. Она показала пример усиленной борьбы и покаяния, которые способны возвести человека даже из полного духовного краха, бездны.
Что можно есть на пятой неделе Великого поста?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни).
Шестая неделя Великого поста
Особенности этой недели:
Седмица Ваий (вайя в переводе с греч. — ветка) — название отсылает нас к главному событию этой недели — Входу Господню в Иерусалим, также этот праздник именуется Неделей цветоносной или Вербным Воскресением. В этот день по традиции приятно освящать пальмовые ветви, которые у нас заменяются веточками вербы.
На богослужениях этой седмицы, уже начиная с понедельника звучат стихиры и тропари посвящённые этому празднику.
Субботу шестой седмицы (недели) называют Лазаревой, так как в этот день православная Церковь вспоминает чудо воскрешения Христом праведного Лазаря.
Воспоминание этого события очень важно и показательно для всех людей. Христос воскресил праведного Лазаря для того, чтобы свидетельствовать всем о возможности всеобщего воскресения в день Страшного Суда. И что невозможно сотворить человеку — возможно Богу.
Накануне в пятницу совершается великое повечерие.
В день Лазаревой субботы служится Литургия святителя Иоанна Златоуста.
Эти празднества — Лазарева Суббота и Вход Господень в Иерусалим подводят нас к особому периоду — Страстной седмицы, который уже не является частью Великого поста, а вплотную приближает нас ко дню Воскресения Христова.
Что можно есть на пятой неделе Великого поста?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения, также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, ограничиваются только исключением пищи животного происхождения и рыбы (или рыбы в будние дни). 9 апреля в честь праздника Входа Господня в Иерусалим на трапезе разрешается рыба. В Лазареву Субботу разрешается икра.
Седьмая неделя Великого поста
Страстная седмица (неделя) — особый период в жизни Церкви и каждого верующего человека, который приближает нас к Великому дню Христова Воскресения.
Особенности этой недели:
Эта неделя посвящена воспоминанием последних дней земной жизни Иисуса Христа. Все службы Страстной седмицы символизируют духовное шествие по Крестному пути вместе со Христом.
Эта неделя является уникальной ещё и по своему богослужебному строю. Каждый день не похож на другой.
На Богослужениях поётся ряд песнопений, которые можно услышать только в этот период.
Особенно принято выделять три дня на Страстной седмице — Великий Четверг, Великую Пятницу и Великую Субботу. Это своего рода кульминация этой недели.
Великий Четверг (Четверток):
Утром служится Литургия Василия Великого, за которой причащаются все православные христиане, вспоминая Тайную вечерю, на которой было совершенно первое Причастие.
Вечером совершается утреня Великой Пятницы — длительное богослужение, на котором читаются 12 Евангелий о страданиях Христа.
Помимо событий Тайной Вечери, в этот день также вспоминается страшная ночь в Гефсиманском саду в ожидании смерти, предательство Иуды и предание Господа на смерть.
Великая Пятница (Пяток):
В этот день мы вспоминаем погребение Христа Спасителя, его положение во Гроб.
В этот день Литургии не положено.
Днём в храмах, как правило, совершается вынос Плащаницы, а вечером Чин погребения. Читается канон, в котором оплакивается умерший Спаситель. Это момент высочайшего душевного напряжения.
Великая суббота:
Это последний день перед Пасхой.
В первой половине дня служится Божественная литургия Василия Великого. Во время богослужения Совершается Великий вход и малый вход перед Плащаницей, и здесь мы вспоминаем схождение Христа во ад и победу Его над адом и смертью.
Именно поэтому этот день еще называется днем тишины: земля замирает в ожидании чуда Воскресения.
В прошлые века именно в этот день совершалось крещение оглашенных (готовящихся к Крещению), в связи с этим в богослужении присутствуют многочисленные ветхозаветные чтения: 15 паремий, 15 отрывков из книг Ветхого Завета. Эти отрывки говорят о страстях, смерти и воскресении Спасителя, сына Божия, и грядущей славе Церкви Новозаветной. А на Литургии вместо Херувимской песни поется древний гимн Иерусалимской церкви: «Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа».
По окончании Литургии в храмах освящают пасху, куличи и яйца.
Вечером начинается чтение книги Деяний Апостольских и продолжается до начала полунощницы.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница, на которой поется канон Великой Субботы. По её окончании священнослужители молча переносят Плащаницу с середины храма в алтарь и кладут её на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых.
Что можно есть на страстной седмице?
Можно есть овощи, фрукты, крупы разного рода, но не разрешается принятие пищи животного происхождения (молоко, яйца, мясо и рыба), также с понедельника по пятницу, если на эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное масло. В Великий Четверток (Страстной Четверг) разрешается растительное масло. Великий Пяток (Страстную Пятницу) — рекомендуется проводить без пищи. Однако следует помнить, что все эти правила прописаны в монастырском уставе. Миряне (т.е. не монашествующие), как правило, постятся мягче — например, не все могут провести день вообще без пищи, и как-то совсем минимально, но подкрепляют свои силы в Великую пятницу.
Пост — с одной стороны время нелёгкое, но оно может стать для нас началом каких-то важных перемен.
Это период внутреннего обновления, когда мы можем потрудиться над собой, попытаться размягчить наши сердца. Главное, чтобы то, что мы делаем, шло нам на пользу, а не во вред. И пусть для каждого из нас этот трудоёмкий период принесёт добрые плоды.
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