11 августа 2017
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Найдена монастырская печать преподобной Евфросинии Полоцкой

Монастырская печать подвижницы XII века преподобной Евфросинии Полоцкой найдена археологами у южной стены Спасо-Преображенского храма Полоцкого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

По словам нашедшего печать ведущего научного сотрудника Полоцкого историко-культурного музея-заповедника Александра Соловьева, находка относится к типу висловых печатей, сообщает сайт Полоцкого монастыря.

— Такие обычно к документам того времени привешивали, когда их перевязывали, чтобы документы никто не прочитал. Внутри пропускался шпагат. Печать была найдена в открытой этим летом гробнице-аркосолии, — пояснил ученый.

— Печать двухсторонняя – в то время было принято привешивать к документам свинцовые печати, они назывались буллы, — рассказала, в свою очередь, кандидат исторических наук Инна Калечиц.

По ее словам, с одной стороны печати находится изображение преподобной Евфросинии Александрийской — патронессы, покровительницы преподобной Евфросинии Полоцкой, а с другой — изображение Христа Спасителя «Пантократор». Ученые планируют подробнее изучить находку.

Преподобная Евфросиния Полоцкая (XII век) – православная святая, дочь витебского князя Георгия-Святослава Всеславича. Основательница Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. Стала первой женщиной, канонизированной на территории Беларуси (память 23 мая (5 июня)).

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Фото с сайта spas-monastery.by

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