Можно ли ехать в Страстной четверг?
Вопрос читателя:
Работаю за границей, можно ли ехать в Страстной четверг к семье в отпуск или надо до/после Страстной седмицы?
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! Если обстоятельства позволяют, лучше ехать до или после. Потому что Страстная — это особые дни, особые богослужения, в которых христианин должен непременно принять участие! В четверг — это литургия утром и служба 12 Евангелий вечером. Если же вариантов перенести поездку нет, поезжайте, помолившись Богу. И радостно встретьте Пасху с родными и близкими!
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