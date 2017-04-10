10 апреля 2017
Автор:

Можно ли ехать в Страстной четверг?

Вопрос читателя:

Работаю за границей, можно ли ехать в Страстной четверг к семье в отпуск или надо до/после Страстной седмицы?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Если обстоятельства позволяют, лучше ехать до или после. Потому что Страстная — это особые дни, особые богослужения, в которых христианин должен непременно принять участие! В четверг — это литургия утром и служба 12 Евангелий вечером. Если же вариантов перенести поездку нет, поезжайте, помолившись Богу. И радостно встретьте Пасху с родными и близкими!

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

На заставке фрагмент фото jaci XIII

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Чем Сретение отличается от Обрезания Господня?

Когда Казанская в 2016 году?

Когда начинается Рождественский пост в 2016 году?

Можно ли есть утром перед службой на Благовещение?

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.