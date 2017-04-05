Лазарева суббота
Что такое Лазарева суббота
Лазарева суббота, или Вербная суббота,— это суббота шестой недели Великого поста. Эта неделя еще называется Неделей Ваий («Ваия» — пальмовая ветвь (церк. устар.)), или Вербной неделей. В этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря.
В церковном календаре Лазарева суббота и Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) празднуются в соседние дни: субботу и воскресенье. Интересно, что богослужебное время не совпадает с историческим: воскрешение Лазаря произошло за месяц или два до Входа Господня в Иерусалим.
Сейчас эти два праздника неразрывно связаны. Они предшествуют событиям Страстной седмицы: предательству Христа Иудой, страданиям, распятию и Воскресению Спасителя.
События Лазаревой субботы
О воскрешении Лазаря пишет один из четырех евангелистов — Апостол Иоанн Богослов.
Перед тем, как отправиться в столицу — Иерусалим, Христос пришел в дом своих друзей в Вифании, предместье Иерусалима. В доме жили Марфа, Мария и их брат Лазарь, здесь они не раз принимали Спасителя как самого дорого гостя. Христа привела сюда печальная весть — его друг Лазарь умер.
Еще по пути в дом умершего друга Христос встретил Марфу и спросил ее: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» На что Марфа ответила: «Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир».
Христос очень любил своего друга и, подходя к гробнице, где уже четыре дня покоилось его тело, заплакал. Вместе с учениками Он приблизился к пещере и сказал окружающим его людям, чтобы отвалили камень, закрывающий вход. На что Марфа воскликнула, что брат ее уже «четырехдневный» и смердит. Иисус напомнил ей о беседе по дороге в Вифанию: «Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?» И камень отвалили.
Стоя перед открытой гробницей, Спаситель начал молиться: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон».
После молитвы Христа из пещеры вышел Лазарь, «обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами», с лицом, обвязанным платком. Иисус повелел развязать его. Иоанн Богослов пишет, что, увидев это чудо, многие люди уверовали в то, что Христос — Сын Божий.
И именно с этого дня, видя народную любовь ко Христу, иудейское священноначание испугалось и задумало страшное: «c этого дня положили убить Его».
Церковь почитает воскрешение Лазаря как одно из самых важных, знаковых чудес, совершенных Христом за время Его земного пути. Это символ того, что Господу подвластно все — и жизнь, и смерть человека. Это надежда на то, что всех верующих во Христа и исполняющих Его заповеди ждет воскресение. Это чудо — свидетельство того, что Господь любит каждого из нас.
Праведный Лазарь
Лазаря еще называют «Лазарь Четверодневный» и «друг Божий». Как говорит церковное предание, после воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет и стал епископом Китийским — служил на острове Кипр, в городе Китионе (сейчас Ларнака).
Как раз в этом городе в 890 году обрели святые мощи епископа Лазаря. Они лежали в мраморном ковчеге, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Чуть позже при императоре Льве Мудром в 898 году мощи Лазаря были перенесены в Константинополь, где были положены в храме во имя Праведного Лазаря. В конце IX — начале X века над могилой Лазаря в Ларнаке была построена церковь Святого Лазаря. В 1972 году в этом храме была обнаружена мраморная рака с человеческими останками, которые идентифицировали как мощи святого Лазаря, которые, вероятно, не полностью были вывезены в Константинополь
Церковь Святого Лазаря в Ларнаке на Кипре
После чуда воскрешения праведный Лазарь прожил еще 30 лет. Он стал епископом в городе Китион (сейчас Ларнака) на острове Кипр. После смерти мощи святого положили в мраморный ковчег, на котором было написано: «Лазарь Четверодневный, друг Христов».
В IX веке византийский император Лев Мудрый повелел перенести мощи Лазаря в Константинополь. А в городе Китион (Ларнака) построили храм в честь праведного Лазаря. Его возвели на самой гробнице святого. Сейчас в паломничество к храму приезжают христиане со всего мира.
Церковь праведного Лазаря построили примерно в 890 г. Английский консул в Сирии Александр Драмонд, посетивший Кипр в 1745 г., восторженно писал о здании: «Никогда я не видел ничего подобного!».
Иконостас храма выполнен из дерева, это образец искуснейшей резьбы. В церкви хранится несколько древних византийских икон. Прямо под иконостасом сохранилась маленькая, высеченная в скале церковь, в нее ведут ступеньки с правой части иконостаса. Внутри — два саркофага. В одном из них когда-то был погребен Лазарь.
Мраморный ковчерг с мощами Лазаря обнаружили 1972 году именно в этом храме, ученые подробно исследовали их и подтвердили их подлинность. Видимо, мощи святого в IX веке вывезли в Константинополь не полностью.
Сейчас вокруг храма еще можно увидеть некоторые из построек монастыря, который существовал здесь много лет назад. В одной из них сейчас расположен музей. На территории церкви сохранилось также небольшое кладбище.
Песнопения Лазаревой субботы
Тропарь, глас 1: Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря Христе Боже. Темже и мы яко отроцы победы знамения носяще, Тебе победителю смерти вопием: осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне.
Перевод: В удостоверение пред Твоими страданиями общего воскресения Ты, Христе Боже, воскресил из мертвых Лазаря. Поэтому и мы, как дети, с символами победы в руках, восклицаем Тебе, победителю смерти: осанна в Небесах! Благословен Идущий во имя Господне!
Стихира на вечерне в пятницу, глас 8: Душеполезную совершивше Четыредесятницу, и святую седмицу страсти Твоея, просим видети Человеколюбче, еже прославити в ней величия Твоя, и неизреченное нас ради смотрение Твое, единомудренно воспевающе: Господи слава Тебе.
Перевод: Окончив полезный душе сорокадневный пост, мы просим, Человеколюбец, {дать} нам увидеть и святую неделю Твоих страданий, чтобы в течение ее прославить великие дела Твои и Твое несказанное о нас попечение, единомысленно воспевая: Господи, слава Тебе!
Апостольское чтение Лазаревой субботы
Послание ап. Павла к Евреям 12:28 – 13:8
Братья, приемля царство непоколебимое, будем держаться благодати (1), которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть также огонь поедающий.
Братолюбие между вами да пребывает. Гостеприимства не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вспоминайте узников, как бы пребывая с ними в узах, и страждущих, как бы сами находящиеся в теле. Брак да будет честен во всём, и ложе непорочно; ибо блудников и прелюбодеев осудит Бог. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Он Сам сказал: «Я тебя не оставлю и не покину тебя», так что мы смело говорим:
Господь мне помощник, и не убоюсь: чтó сделает мне человек? (Пс 117:6)
Помните наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на исход их жизни, подражайте их вере. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки – Тот же.
Евангельское чтение Лазаревой субботы
Евангелие от Иоанна 11:1-45
[В то время] был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, гдежили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его своими волосами; ее брат Лазарь был болен. Послали сестры сказать Ему: «Господи! Вот, кого Ты любишь, болен».
Услышав это, Иисус сказал: «Болезнь эта не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий». Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. А когда услышал, что Лазарь болен, то остался Он два дня на том месте, где находился.
После этого Он говорит ученикам: «Пойдем снова в Иудею». Ученики сказали Ему: «Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» Иисус отвечал: «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его».
Ученики Его сказали: «Господи! Если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о простом сне. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но идем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с Ним».
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробнице. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их вгоре о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Сказала тогда Марфа Иисусу: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я и теперь знаю, что о чем бы Ты ни попросил Бога, даст Тебе Бог».
Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Говорит Ему Марфа: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я – воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты в это?» Она говорит Ему: «Да, Господи! Я верую, что Ты – Мессия (Христос), Сын Божий, в мир Приходящий».
Сказав это, пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав тайно: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как только услышала, встала поспешно и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Тогда иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она идет к гробнице — плакать там. А Мария, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат».
Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею плачущих иудеев, Сам восскорбел духом и пришел в волнение, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят Ему: «Господи! Иди и посмотри». Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: «Смотри, как Он любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли Он, открывший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?».
Иисус же, снова возмущаясь в Себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Иисус говорит: «Возьмите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: «Господи! Уже смердит; ибо четырехдневный уже». Иисус говорит ей: «Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?» Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это ради народа, стоящего кругом, чтобы поверили, что Ты послал Меня».
Сказав это, Он воззвал громким голосом: «Лазарь, выходи!».
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, чтó сотворил Иисус, уверовали в Него.
Пост в Лазареву субботу
В Лазареву субботу разрешается рыбная икра, растительное масло и вино.
На Руси в Лазареву субботу хозяйки варили брагу, пекли гречневые блины, готовили кашу и рыбный курник. Все это съедалось в Вербное воскресенье, ведь в честь Входа Господня в Иерусалим в строгом Великом посте делалось послебление — можно было есть рыбу.
Традиции Лазаревой субботы
Традиции отмечания Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим были тесно переплетены на Руси. Именно в субботу, накануне Вербного воскресенья, люди приносили в храм веточки вербы. Священник совершал чин освящения верб на вечерней службе — утрене. Поэтому субботу называли не только Лазаревой, но и Вербной.
В славянских странах вербра стала символом праздника в подрожание современникам Христа, которые устилали его дорогу в Иерусалим ветвями пальм: за Христом в столицу Израиля последовало множество народа. Люди были поражены чудом с Лазарем и оказывали Спасителю невероятные почести. Когда он въезжал на ослике в Иерусалимские ворота, все вокруг восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» И бросали Ему под ноги пальмовые ветви — царский символ.
На Руси и в других славянских странах пальмовые ветви как символ праздника заменили на вербы. Верба — одно из первых деревьев, которые расцветают весной. Пушистые веточки символизировали пробуждение природы после долгой зимы, воскресение всего живого для цветения и плодоношения. Первое упоминание об этой традиции можно найти в Изборнике Святослава начала XI века. Это третья по древности после «Остромирова Евангелия» и «Новгородского кодекса» древнерусская рукописная книга.
В деревнях в Вербную (Лазареву) субботу ломали вербы. Горожане тоже отправлялись ломать вербу — на берега близко протекающих рек. В Москве, например, в Китай-город и на берега Неглинки, густо заросшие ивами и вербами.
Лазарева суббота у других народов
На родине праведного Лазаря, на Кипре, в древности существовала традиция: в Лазареву субботу процессия детей с пальмовыми ветвями в руках обходила дома жителей города. Процессию возглавлял мальчик, украшенный красными маками и желтыми маргаритками. Мальчик представлял Лазаря. Дети при этом пели Лазореву песню. В храмах во время церемонии изображалось Воскресение Лазаря, в действе принимали участие священнослужители и дети.
Обычай «лазарования»
У гагаузов и болгар в Вербную субботу совершали красивый обычай— лазарование (Lazari). «Лазаровали» совсем маленькие девочки от шести до двенадцати лет, «лазарки». Они ходили по домам по трое или по шестеро и пели специальные лазарские песни.
Одна из лазарок обычно изображала «невесту» и несла корзину для угощений. Ее лицо закрывали белой фатой или платком. Благодарили «лазарок» подарками: сырыми яйцами и мелкими монетками.
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Иллюстрация на анонсе: Воскрешение Лазаря, фреска нижней церкви в Базилике Сан-Франческо, Ассизи.
Рекомендовано для использования на уроках ОПК.
«Говорят, что по воскрешении до самого своего преставления Лазарь, какую бы пищу ни вкушал, вкушал ее с медом, и без меда никакой пищи не мог уже есть. Так делал он от горести адской, в которой пребывала его душа, прежде нежели Господь Спаситель воззвал его из гроба. Вот чтобы не вспоминать об этой адской горести, чтобы заглушить ощущение, переживание этой горести в своей душе, Лазарь и вкушал одно лишь сладкое, медовое.
О, возлюбленные, как же, стало быть, горька сия адская горечь, как страшна она! Бояться будем, чтобы не испытать ее нам за грехи наши. Лазарь не мог избежать адской горести, ибо Иисус Христос тогда еще не пострадал, не воскрес и не вознесся на небеса. Посему и все, до Христа умершие, неизбежно были причастны сей горести адской. Но Своею честною Кровию Христос потребил сию горесть, и нам, верующим в Него, если будем жить по Его заповедям, можно вовсе и не узнать сей горести. Потщимся же, возлюбленные, достигнуть этого!»
(Слово cмч. Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского)
Я к своему стыду ,незнала что есть такой церковный день,как Лазарева суббота ,пока во сне мне не преснился мой умерший сынок ,он сказал мне :-Мама я вернусь в Лазареву субботу,очень жду чудо ,очень ….