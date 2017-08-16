Калужский монастырь в четвертый раз организовал отдых для детей-инвалидов
Особенностью лагеря при монастыре является то, что вместе с детьми с нормальным развитием в нем отдыхают дети с аутизмом, интеллектуальными нарушениями, ДЦП, слабовидящие и слабослышащие, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности.
В нынешнем году, с 24 июля по 11 августа, при монастыре отдохнули, поиграли и пообщались со сверстниками 24 ребенка-инвалида, молодые инвалиды и дети, в чьих семьях есть инвалиды — из Калуги, Москвы, Иваново, Сергиева Посада, а также 5 педагогов и 11 родителей детей с особенностями.
Впервые за четыре года при монастыре отдохнули подопечные фонда помощи слепоглухих «Со-единение», а в организации отдыха впервые поучаствовали 14 добровольцев, в том числе молодые люди с инвалидностью, и студенты кафедры социальной работы миссионерского факультета ПСТГУ.
В рамках лагеря для его участников были проведены мастер-классы по составлению букетов, вязанию, плетению и выпечке.
Кроме того, прошли занятия по основам православной веры и паломнические поездки по святым местам Калужской земли.
В конце каждой смены дети с помощью педагогов организовывается концерты: поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах. 11 августа завершилась первая смена, запланированы еще две.
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Фото с сайта spasnaugre.ru
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