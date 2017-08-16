16 августа 2017
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Калужский монастырь в четвертый раз организовал отдых для детей-инвалидов

Инклюзивный отдых для детей-сирот с особенностями развития и инвалидов, воспитывающихся в семьях, организовал в четвертый раз Спасо-Преображенский Воротынский монастырь в Калужской епархии.

Особенностью лагеря при монастыре является то, что вместе с детьми с нормальным развитием в нем отдыхают дети с аутизмом, интеллектуальными нарушениями, ДЦП, слабовидящие и слабослышащие, сообщает сайт Синодального отдела по благотворительности.

В нынешнем году, с 24 июля по 11 августа, при монастыре отдохнули, поиграли и пообщались со сверстниками 24 ребенка-инвалида, молодые инвалиды и дети, в чьих семьях есть инвалиды — из Калуги, Москвы, Иваново, Сергиева Посада, а также 5 педагогов и 11 родителей детей с особенностями.

Впервые за четыре года при монастыре отдохнули подопечные фонда помощи слепоглухих «Со-единение», а в организации отдыха впервые поучаствовали 14 добровольцев, в том числе молодые люди с инвалидностью, и студенты кафедры социальной работы миссионерского факультета ПСТГУ.

В рамках лагеря для его участников были проведены мастер-классы по составлению букетов, вязанию, плетению и выпечке.

Кроме того, прошли занятия по основам православной веры и паломнические поездки по святым местам Калужской земли.

В конце каждой смены дети с помощью педагогов организовывается концерты: поют, читают стихи, играют на музыкальных инструментах. 11 августа завершилась первая смена, запланированы еще две.

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Фото с сайта spasnaugre.ru

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