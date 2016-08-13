Календарь Успенского поста 2017
Известно, что Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за три дня своего Успения перестала вкушать пищу и лишь пила воду. Таким образом, возлагая на себя ограничения Успенского поста верующие подражают Самой Богородице.
Когда начинается Успенский пост в 2017 году?
У всех многодневных православных постов есть, как общие черты, так и свое особенности. Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Так же, как и Петров пост, он приходится на лето. А сходство с Рождественским постом в том, что его начало и окончание имеют фиксированные календарные даты.
Поэтому на вопрос: «Когда начинается Успенский пост в 2017 году?» ответить легко – 1 (14) августа, то есть так же, как и во все прошлые годы.
На Успенский пост приходятся два праздника, известных в первую очередь по своим “народным” названиям, но имеющих также и церковное значение Медовый Спас (в церковном календаре — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня) и Яблочный Спас (Преображение Господне). Первый из них связан с древним обычаем выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для отвращения от болезней, которых много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для освящения мед. Этот день отмечается 1 (14) августа, то есть с праздника Происхождения Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.
На Яблочный Спас традиционно освящают новый урожай яблок, но для Церкви этот день важен как большой праздник относящийся к числу двунадесятых — Преображение Господне. Он установлен в память о событии на горе Фавор, куда Спаситель вместе с тремя наиболее близкими учениками Петром, Иаковом и Ионом удалился для молитвы. И там, молясь, Он, по слову евангелиста Матфея, Он «преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце, одежды Его сделались белыми, как свет». При этом явились ветхозаветные пророки Моисей и Илия и беседовали с Ним. Праздник Преображения предваряет один день предпразднства – 5 (18) августа, и ему последуют семь день попразднства – с 7 (20) по 13 (26) августа. В честь Преображения Господня, как одного из великих праздников, верующим за трапезой дозволяется вкушание рыбы.
Что можно есть в Успенский пост?
Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно вкушать рыбу. Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека. Отдельно стоит рассмотреть постный рацион детей – для них отказ от пищи, содержащей кальций, и другие важные для растущего организма вещества, может быть привести к нежелательным последствиям для здоровья. Все эти вопросы лучше обсудить со своим духовником.
Благодаря обилию овощей, грибов, фруктов, огородной зелени, которые дарит нам август, пища Успенского поста разнообразна, питательна и насыщена витаминами. Недаром Успенский пост в народе издавна называется лакомкой.
Тем не менее, следует учитывать, что в вопросе воздержания от той или иной пищи, православные верующие ориентируются на монастырский устав, а это не всем по силам. Пост ни в коей мере – не диета, и если соблюдение поста по всей строгости (например, в дни сухоядения) вызывает раздражение на окружающих, то, очевидно, что такой «штурм Небес», достигает противоположной цели.
Здесь уместно напомнить наставление Иоанна Златоуста: «Ошибается тот, кто считает, что пост – лишь в воздержании от пищи. Истинный пост – есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи, клятвопреступления».
Гораздо легче перенести ограничения поста, если и накануне соблюдать умеренность, не устраивая обильное объедение «напоследок».
Успенский пост: питание по дням
Как уже сказано, по воздержанию в пище Успенский пост подобен Великому посту. В понедельник, среду и пятницу он предусматривает сухоядение – вкушение невареной еды, при этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками. По вторникам и четвергам допускается употребление горячих блюд, но без растительного масла. По субботам и воскресеньям – горячая пища с растительным маслом.
Расписание Успенского поста, питания по дням:
1 (14) августа, понедельник
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
2 (15) августа, вторник
Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
3 (16) августа, среда
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
4 (17) августа, четверг
Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
5 (18) августа), пятница
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
6 (19) августа, суббота, праздник Преображения Господня
Наряду с горячей пищей разрешается вкушание рыбы и морепродуктов, также допускается немного вина.
7 (20) августа, воскресенье
Горячая пища с маслом – вкушается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
8 (21) августа, понедельник
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
9 (22) августа, вторник
Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
10 (23) августа, среда
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
11 (24) августа, четверг
Горячая пища без масла – дозволяется вареная растительная пища без масла: супы, каши, вареный и печеный картофель, тушеные и печеные овощи, грибы. Из напитков: чай, кофе, компоты, кисели, отвары.
12 (25) августа, пятница
Сухоядение – в пищу употребляется невареная растительная пища: сырые фрукты и овощи, сухофрукты, пророщенное зерно, орехи, мед, хлеб. Из питья: вода, соки.
13 (26) августа, суббота
Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
14 (27) августа, воскресенье
Горячая пища с маслом – можно есть вареную растительную пищу, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.
Соблюдая Успенский пост, питание по дням в соответствии с уставом, неверно было бы завершить его чрезмерным разговением по принципу «теперь можно!».
Когда заканчивается Успенский пост в 2017 году?
Праздник Успения всегда отмечается 15 (28) августа – им и завершается Успенский пост. Он относится к числу неподвижных дат церковного календаря, не привязанных к празднику Пасхи. Поэтому дата окончания Успенского поста не меняется в разные годы.
Успение в 2017 году приходится на понедельник, поста в этот день нет.
Почему статья называется Календарь Успенского поста на 2017 год, следующий заголовок «Когда начинается Успенский пост в 2017 году».
А даты на иллюстрации Питание по дням и ниже указаны на 2016 год и последний заголовок «Когда заканчивается Успенский пост в 2016 году?»
Нельзя ли это как-то исправить?
Спасибо, Татьяна! Поправили.
В понедельник, среду и пятницу он предусматривает сухоядение – вкушение невареной еды, при этом чай, кофе, компоты, кисели, отвары заменяются водой и соками.
И тут-же :» 1 (14) августа, понедельник
Горячая пища с маслом – вкушается вареная растительная пища, в том числе и с добавлением масла: супы, каши, картофель (жаренный, вареный, печеный) тушеные и печеные овощи, грибы, хлеб. Разрешенные напитки: чай, кофе, компоты, кисели, отвары, допускается немного вина.»
Сергей, потому что 14 праздник, поэтому послабление в посте.