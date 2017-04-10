Как начать поститься хоть на Страстной?
Здравствуйте, батюшка! Меня зовут Анастасия. Мне 18 лет. Года три назад пришла к вере (мои близкие не верят). Когда я начала поститься первым Великим Постом, совсем ничего не вкушала практически и все процессы в моем организме нарушились. Второй раз я все время срывалась на Пост. А в третий раз (то есть в нынешний) мы с мамой ходили к врачу и она нам выписала таблетки, которые повышают аппетит, и я опять несколько раз срывалась за этот Пост. Батюшка моего прихода благословил на молочное. Но вот я почти пропила эти таблетки и чувствую, что восстановилась. Но опять трудно держать Пост, я потолстела и сильно переживаю, что не могу ограничить себя в пище. Вопрос. Как начать поститься хоть на Страстной Седмице? Все время укоряю себя за чревоугодие.
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
Добрый день! В плане питания — все только по совету с Вашим доктором! Если она разрешит, то подержите пост эту неделю, если нет — не обращайте внимания на еду, ешьте, что необходимо, но больше и внимательнее молитесь, читайте Писание, ограничьте себя в разговорах и иных вещах развлекательного характера с тем, чтобы больше сконцентрироваться на духовной жизни. Поговорите с батюшкой с прихода, как можете усилить пост не в гастрономической его части. Постарайтесь быть на всех службах хотя бы начиная с Великого Четверга и далее до самой Пасхи и включая нее. Храни Вас Бог!
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