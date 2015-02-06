Часовня блаженной Ксении
Хотя дата кончины блаженной точно неизвестна, считается, что она последовала не ранее 1794 года – именно в этот год началось строительство церкви в честь Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Северной столицы. Считается, что именно для этой церкви и носила по ночам кирпичи блаженная Ксения.
По кончине святой в Петербурге состоялось торжественное с ней прощание: все жители Петербургской стороны города, а также вообще все те, кто знал ее, пришли проводить блаженную праведницу в последний путь. Похоронили святую Ксению на Смоленском кладбище, к югу от построенного храма.
Изначально могила святой была неприметной внешне. Единственное, что отличало ее от других захоронений, – это постоянный поток людей, которые приходили помолиться Ксении и попросить ее заступничества перед Богом.
При этом каждый посетитель считал необходимым взять горсть земли с могилы святой, считая, что это может помочь в избавлении от недугов и бед.
В связи с этим на могиле блаженной ежегодно приходилось делать новую насыпь. Однако каждый раз и новая насыпь разбиралась паломниками. Тогда на могилу святой положили памятную плиту, но вскоре она была разбита и унесена по кусочкам приходящими к блаженной Ксении. Смотрители кладбища положили новую плиту – с ней произошло то же самое.
В конце концов могилу обнесли оградой, к которой прикрепили кружку для сбора пожертвований на строительство часовни в честь святой. Средства были собраны достаточно быстро, и вскоре над могилой возвели небольшую часовню. Здание было сделано из цокольного камня, имело два окошка по бокам, внутри располагался дубовый иконостас, а с запада – железная дверь. Над входом в часовню была сделана надпись: «Раба Божия Ксения». Сама могила также была укреплена цокольным камнем, а сверху положили новую памятную плиту. Чуть позже к зданию была пристроена стеклянная галерея, в которой дежурили священники для совершения панихид по блаженной.
В 1902 году на могиле святой возвели новую каменную часовню в русско-византийском стиле по проекту архитектора Александра Александровича Всеславина. Освятили ее в том же году, в октябре месяце.
Уже в советское время часовня блаженной Ксении, так же, как и весь кладбищенский комплекс в целом, была подвергнута опале. Так, в 1940 году она была закрыта вместе с церковью в честь Смоленской иконы Божией Матери. В том же году власти приняли решение снести святыню над могилой блаженной, однако, по милости Божией, позже это решение отменили. В годы блокады Ленинграда в здании часовни располагался склад пустой тары из-под горючей жидкости. В эти же годы, к сожалению, было утрачено много церковных ценностей из кладбищенского храмового комплекса.
После окончания Великой Отечественной войны, а именно – в 1947 году, часовню отремонтировали и открыли заново. 1 февраля 1947 года она была освящена настоятелем кладбищенского храма протоиереем Василием Раевским. Однако к верующим святыня вернулась еще не окончательно. По решению властей 18 ноября 1962 года здание часовни было вновь закрыто и отдано под скульптурную мастерскую. Ждать ее повторного открытия пришлось еще почти двадцать лет.
В 1983 году часовня наконец-то была окончательно возращена Русской Православной Церкви. После необходимой реставрации она была вновь освящена митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием (Ридигером), будущим патриархом Алексием II. Это произошло 10 августа 1987 года.
Часовня блаженной Ксении Петербургской выполнена в оригинальном стиле. Каждую сторону фасада, выкрашенного в светло-зеленый цвет, украшает группа остроконечных окон с распорками в виде колонн.
Окна украшены витражными иконами. На передней стороне фасада карниз украшен полукруглым кокошником с мозаичным изображением блаженной Ксении, а задняя сторона украшена мозаичным же образом Господа Иисуса Христа. Часовня завершается чешуйчатым шатром с золоченой главкой, которая была восстановлена в 2003 году. Главным же украшением внутреннего пространства здания является мраморный иконостас с мозаичным распятием.
После канонизации блаженной Ксении в 1988 году в часовне служатся уже не панихиды, а молебны.
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