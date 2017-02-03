3 февраля 2017
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Архангельский священник открывает малоизвестные факты жизни последнего Оптинского старца

Малоизвестную информацию о последнем старце Оптиной пустыни — преподобном Никоне Оптинском собирает архангельский священник Димитрий Макаров.

С целью собрать дополнительные сведения о святом, отец Димитрий, являющийся главой епархиального центра изучения и сохранения памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, посетил Пинегу, сообщает сайт Архангельской епархии.

— Многие северяне не знают, что на Пинеге погребен последний старец Оптиной пустыни, и туда можно совершать паломничества, — заметил священник.

В частности, отец Димитрий посетил кладбище, где похоронен угодник Божий, где в сослужении с клириком Пинежского благочиния священником Алексием Савушкиным совершил молебен святому Никону.

— Архангельская земля прославилась многими святыми, один из которых преподобный Никон. Он был последним старцем Оптинского монастыря. Святой отбывал ссылку в Архангельске, после ему запретили оставаться в городе, и преподобный уехал на Пинегу, — рассказал о старце священник-исследователь.

Отец Димитрий планирует еще одну поездку на Пинегу весной 2017 года.

Справка

Преподобный Оптинский старец Никон, исповедник (в миру Николай Митрофанович Беляев), родился 26 сентября 1888 года в Москве. Его детство прошло в большой и дружной купеческой семье. В монашестве он получил имя Никон в честь святого мученика Никона. 10 апреля 1916 года преподобного Никона рукоположили во иеродиакона, а 3 ноября 1917 года он удостоился сана иеромонаха.

После октябрьского переворота Оптина была закрыта, начались гонения. «Умру, но не уйду», — так писал преподобный Никон в своем дневнике, будучи еще послушником. Летом 1923 года обитель окончательно закрыли.

Настоятель, преподобный Исаакий, отслужив последнюю соборную Литургию в Казанском храме монастыря, передал ключи от него отцу Никону, благословил служить и принимать богомольцев на исповедь. Так преподобный за послушание настоятелю стал последним Оптинским старцем.

Арестовали его в июне 1927 года. Три года угодник Божий провел в лагере «Кемперпункт». По окончании срока его приговорили к ссылке в Архангельскую область. Скончался он 25 июня/8 июля 1931 года.

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Фото: А. Мосякин/arh-eparhia.ru

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