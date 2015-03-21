21 марта 2015
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40 Севастийских мучеников

История самых знаменитых мучеников

В 320 г. римский император Лициний (308–323), разделивший власть со своим братом Константином, разорвал отношения с императором-христианином. Он опубликовал эдикты, направленные против христиан, и разослал во все подчиненные ему провинции магистратов, обязанных выполнять его приказы. Правитель Агриколай, назначенный для Каппадокии и Малой Армении, был одним из самых ревностных исполнителей указов о гонениях. Он призвал в Севастию, где нахо­дилась его резиденция, двенадцатый императорский легион, называемый Молниеносным. Видимо, зная, что среди воинов этого легиона есть христиане, Агриколай решил устроить «чистку»…

 

vkartinkax143_1Воины должны были поклониться имперским идолам и принести им жертву. Но 40 человек из легиона назвали себя христианами и отказались совершать ритуал.

vkartinkax143_2Агриколай сначала попытался переубедить воинов мягкостью, восхваляя их боевые подвиги и обещая почести и на­грады от императора, если они покорятся его повелению. Воины отказались и были заключены в темницу.

 

vkartinkax143_3Вскоре в Севастию прибыл командующий двенадцатым легионом Лисий. Он начал уговаривать воинов принести жертвы идолам, и, встретив упорный отказ, повелел другим воинам выбить им зубы ударами камней. Но когда те приступили к выполнению приказа, то внезапно ослепли и по ошибке били один другого. Лисий, объятый гневом, схватил камень и хотел метнуть его в святых, но камень попал в Агриколая, тяжело ранив правителя.

vkartinkax143_4Агриколай повелел бросить воинов-христиан нагими в замерзшее озе­ро, которое находилось неподалеку от Севастии. А на берегу он приказал растопить баню, чтобы желающие отречься от своей веры могли выйти из воды и согреться.

 

vkartinkax143_5Всю ночь воины, нагие, стояли на льду озера. Дул пронзительный ветер, мученики страдали от холода, но молились Христу. Однако один из воинов, не выдержав страданий, побежал в баню греться, но такая быстрая перемена температуры привела к тому, что сердце его не выдержало и он умер.

 

vkartinkax143_6Тридцать девять воинов, опечаленные потерей сорат­ника, удвоили молитвы — и внезапно свет воссиял в небе и стал согревать их. Увидев это чудо, один из стражей, по имени Аглаий, разбудил това­рищей по оружию, бросил им свои одежды и быстро побежал на лед, чтобы присоединиться к мученикам, взывая: «Я то­же христианин!».

 

vkartinkax143_7Когда на следующее утро Агриколай получил известия о случившемся, он повелел лишить воинов жизни, перебив голени, а потом сжечь тела. Прах развеяли по ветру, а кости бросили в реку. Спустя три дня святые предста­ли в видении епископу Севастийскому Петру и указали ему место в реке, где покоились их останки, откуда они были извлечены христианами для почитания.

 

vkartinkax143_8Церковь вспоминает подвиг Севастийских мучеников 22 марта. В этот день облегчается строгость поста и служится Литургия Преждеосвященных Даров. Накануне дня праздника верующие пекут из постного теста «жаворонков» — песнь этих птиц символизирует молитву Севастийских мучеников Богу.

 

Рисунки Натальи Романенко

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Комментарии

  • Владимир Грандэ
    Март 21, 2015 16:44

    Праздник в честь Сорока Севастийских мучеников, пострадавших при императоре Лицинии впервые засвидельствован благодаря проповедям святителей Василия Великого
    и Григория Нисского. Преподобный Ефрем Сирин также посчитал своим долгом составить пять гимнов в их честь

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