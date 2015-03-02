Время церкви: что такое неделя и седмица
Сразу скажем, что слово «неделя» в славянских языках означает воскресенье. Время, когда нужно ничего не делать, то есть оставить домашние дела и идти в храм. Это название связано с библейской историей о сотворении мира, когда Бог в 7 день творения отдыхал от своих трудов.
Так что «неделя Торжества Православия» — это первое воскресенье Великого поста, когда Церковь вспоминает окончательную победу над иконоборцами. Привычная же для нас «неделя», то есть период времени с понедельника по воскресенье в церковно-славянском языке обозначается словом «седмица» — «Сырная седмица», «Вторая седмица Великого поста», «Светлая седмица».
Впрочем, недельный круг богослужения отличается от привычного деления суток. Для нас календарный день наступает в полночь. Воскресенье сменяется понедельником, и открывается новая неделя. Именно поэтому евхаристический пост перед Причастием отсчитывается с полуночи.
В храме все происходит немного иначе. Традиционно церковный день начинается накануне вечером, когда в храмах служат Вечерню, Утреню или Всенощное бдение. Если полностью следовать богослужебному уставу, то обычно Вечерня начинается вечером, затем монахи получают несколько часов на отдых, а потом на рассвете служится Утреня. Продолжительность же Всенощного бдения по Типикону без сокращений 8-10 часов, то есть всю ночь.
В начале ХХ века в Киевской духовной академии знаток церковного устава Михаил Скаблланович поставил эксперимент. Было отслужено «идеальное» Всенощное бдение. Героическими усилиями студенты академии за два месяца подготовили хор (скептики полагали, что на подготовку уйдет два года). Богослужение началось в шесть часов вечера и закончилась в два часа ночи.
Разумеется, в современных условиях вне монастырей такие долгие службы невозможны. Поэтому вечером совершается сокращенное Всенощное бдение, куда входит и Утреня, а в воскресенье совершается Литургия.
Поэтому воскресенье считается первым, открывающим днем недели (воскресным вечером совершается богослужение, относящееся к понедельнику), а не завершающим ее. (Например Светлая седмица длится от Пасхи до утра воскресенья, а потом начинается следующая богослужебная Седмица. То есть недельный круг богослужения всегда начинается вечером в воскресенье и заканчивается торжественной литургией утром в следующее воскресенье.
Рассмотрим вопрос понятия недели и седмицы на примере Великого поста. Первая седмица Великого поста в 2015 году заканчивается воскресной литургией 1 марта в неделю Торжества Православия.
При этом у Первой седмицы Великого поста есть два смысловых центра – Прощеное Воскресенье и воспоминание о дне Торжества Православия. Во второе воскресенье поста церковь воспоминает святителя Григория Паламу, и так далее. Каждое из 6 воскресений (Неделей) Великого поста посвящены какому-то событию или святому. Поэтому мы и говорим «Неделя о…». Особняком стоит Страстная седмица. Начиная с Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим Церковь, вспоминает события из последней недели земной жизни Спасителя, поэтому каждый из дней Страстной седмицы посвящен воспоминанию и проживанию какого-то события евангельской истории.
Наконец наступает Светлое Христово Воскресенье, и Великий пост заканчивается. Он продолжался семь седмиц, то есть 49 дней или семь наших привычных недель. Во время любого Великого поста в богослужебном календаре есть 6 недель (воскресений), не считая дня Святой Пасхи, каждое из которых, как мы говорили выше, имеет свое название:
Первое воскресенье (неделя) – Торжество Православия. В 2017 году 5 марта.
Второе воскресенье (неделя) –память святителя Григория Паламы. В 2017 году – 12 марта.
Третье воскресенье (неделя) – Крестопоклонная. В 2017 году — 19 марта.
В субботу вечером в центре храма устанавливается крест, который доступен для поклонения до пятницы четвертой недели (седмицы Великого поста).
Четвертое воскресенье (неделя) – память преподобного Иоанна Лествичника. В 2017 году – 26 марта.
Пятое воскресенье (неделя) – память преподобной Марии Египетской. В 2017 году – 2 апреля.
Шестое воскресенье (неделя) – Неделя Ваий. Вход Господень в Иерусалим. В 2017 году – 9 апреля.
Дальше идет Страстная седмица и Пасха – в 2017 году – 16 апреля.
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