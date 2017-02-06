6 февраля 2017
Автор:

Владимир Легойда: Почему в Церкви все за деньги?

Источник: Царьград-ТВ

Читайте также:

…И ни слова о Христе? Колонка редактора

ЛЕГОЙДА Владимир
рубрика: Авторы » Л »
Главный редактор журнала "Фома"
УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
Количество просмотров: 25
#Видео
Читайте также

Беременность — не болезнь, аборт — не обычная операция

Владимир Легойда: Почему раньше рождественские подарки впечатляли сильнее?

Владимир Легойда: Перформанс или искусство?

Владимир Легойда: О мироедах

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.