Великий канон
В 2017 году - 27 февраля по 2 марта и 28 марта
По сложившейся традиции верующие стараются иметь при себе текст этого канона, лучше всего — с параллельным переводом на русский язык. Чтение происходит при свечах.
Автором канона является критский архиепископ VIII века святитель Андрей.
Появление канона связывают с раскаянием архиепископа Андрея в ереси монофелитства (Монофелитство — учение о единоволии Христа.) Канон был дополнен великим современником святителя Андрея преподобным Иоанном Дамаскином.
Время возникновения: Великий канон получил общецерковное употребление в конце IX века.
Состав канона: Канон состоит из 250 тропарей, вспоминающих события Священной истории от грехопадения Адама и до земной жизни Христа. Каждый тропарь сопровождается припевом: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя».
Покаянная авто-биография — так часто называют Великий канон. Cвятитель Андрей сочинил его для самого себя. С глубоким сокрушением о своих грехах архиепископ Андрей в своем поэтическом повествовании рассматривает Священную историю как жизнеописание своей собственной души.
Библейская история повторяется из года в год в круге богослужений, и каждый человек, посещающий церковь, переживает давно прошедшие события так, как если бы они происходили здесь и сейчас.
Наиболее известное песнопение канона — кондак, сочиненный преподобным Романом Сладкопевцем: «Душе моя, душе моя, восстани, что спиши? Конец приближается, и имаши смутитися. Воспряни убо, да пощадит тя Христос Бог, везде сый и вся исполняяй».
Покаянный канон вошел в общецерковное богослужение после землетрясения. Рукопись канона хранилась в монастыре святого Потапия в Константинополе. В 790 году столица империи пережила разрушительное землетрясение.
Монахини монастыря св. Потапия спасались на городской площади, подальше от падающих зданий. С собой они взяли рукопись канона и читали его, молясь об усмирении стихии. После этого канон стали читать сначала в дни бедствий, а затем и в дни Великого поста, сопроводив его коленопреклоненным чтением молитвы преподобного Ефрема Сирина.
«Я — самый страшный грешник, виновный более всех людей» — главная тема великого покаянного канона. Это утверждение на корню исключает осуждение по отношению к другим людям.
Андрей Критский: 1. До семи лет Андрей не мог произнести ни слова, пока необъяснимым образом не был избавлен от немоты во время богослужения.
2. В течение 20 лет Андрей опекал приют для стариков и сирот, будучи архидиаконом храма святой Софии в Константинополе. В Константинополь он попал в качестве представителя монастыря Гроба Господня в Иерусалиме на VI Вселенском соборе, как один из самых образованных иноков этой обители.
3. Андрей был посвящен в епископы острова Крит.
Тем временем в Константинополе произошел переворот, в результате которого императором стал еретик Филиппик. На Соборе 712 года власть силой заставила патриарха и епископов отказаться от решений
VI Вселенского Собора. В числе подписавших решение этого лжесобора был и епископ Андрей, впоследствии горько сокрушавшийся о своей уступчивости.
Церковный календарь соединил чтение канона Андрея Критского на пятой неделе Великого поста с днем памяти преподобной Марии Египетской, поэтому этих святых часто изображают на одной иконе. Церковь постановила читать жизнеописание Марии и канон в один день, так, чтобы призыв архиепископа к покаянию был проиллюстрирован наглядным примером. Пройдя путь от распутной женщины до святой, Мария стала ярким образом раскаявшейся и исправившей свою жизнь христианской души.
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