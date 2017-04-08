События Вербного воскресенья
Вход Господень в Иерусалим
Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста. Весной 30-го года н. э., накануне еврейской Пасхи, прокуратор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, чтобы, если потребуется, предотвратить мятеж среди местного населения — подданных Римской империи. На Пасху в столицу стекались толпы народа, это был главный в году иудейский праздник.
Иисус Христос, как и все иудеи, тоже отправился в Иерусалим. Прямо после чудесного события — Он воскресил своего умершего друга Лазаря. Множество людей видели это чудо и уверились: Иисус — тот самый Мессия, которого так долго ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит страну от власти языческого Рима.
Именно за народную любовь иудейские первосвященники были злы на Христа. «Кто Он такой, чтобы называть себя Мессией?», — думали они. Первосвященники решили убить и Его, и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».
Несмотря на гнев первосвященников и словно в подтверждение народных надежд на нового царя, Христос отсправляется в столицу. Это происходит за шесть дней до Пасхи. Но, к удивлению всех, Он въезжает в городские ворота не на коне, не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на ослике. Этот ослик, на котором восседает Иисус, — символ неотмирности Царства, которое Он проповедует людям.
И все равно его встречают, как царя. Люди ликуют, они счастливы. Дорогу под копытами ослика устилают пальмовыми ветвями, тем самым оказывая Христу царские почести. Кричат: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» («Осанна» значит «Спасай нас»)
Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать: «Распни, распни Его!»…
Оказавшись в Иерусалиме, Спаситель направился в Храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Опрокинул столы торговцев со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». Народ слушал Христа с восхищением; к Нему подходили за исцелением слепые и увечные.
Вечером Христос покинул Иерусалим и вернулся в Вифанию вместе с учениками и народом, который последовал за Ним. Там, в доме Лазаря, Он переночевал. На следующий день начался период, который мы называем Страстной седмицей.
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