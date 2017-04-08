8 апреля 2017
Автор:

События Вербного воскресенья

Вход Господень в Иерусалим

Вход Господень в Иерусалим описывают все четыре евангелиста. Весной 30-го года н. э., накануне еврейской Пасхи, прокуратор Иудеи Понтий Пилат приехал в город, чтобы, если потребуется, предотвратить мятеж среди местного населения — подданных Римской империи. На Пасху в столицу стекались толпы народа, это был главный в году иудейский праздник.

Иисус Христос, как и все иудеи, тоже отправился в Иерусалим. Прямо после чудесного события — Он воскресил своего умершего друга Лазаря. Множество людей видели это чудо и уверились: Иисус — тот самый Мессия, которого так долго ждал Израиль. Он взойдет на царский престол и освободит страну от власти языческого Рима.

Именно за народную любовь иудейские первосвященники были злы на Христа. «Кто Он такой, чтобы называть себя Мессией?», — думали они. Первосвященники решили убить и Его, и Лазаря, «потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса».

Несмотря на гнев первосвященников и словно в подтверждение народных надежд на нового царя, Христос отсправляется в столицу. Это происходит за шесть дней до Пасхи. Но, к удивлению всех, Он въезжает в городские ворота не на коне, не с мечом, как подобает революционеру-освободителю, а на ослике. Этот ослик, на котором восседает Иисус, — символ неотмирности Царства, которое Он проповедует людям.

Вход Господень в Иерусалим

И все равно его встречают, как царя. Люди ликуют, они счастливы. Дорогу под копытами ослика устилают пальмовыми ветвями, тем самым оказывая Христу царские почести. Кричат: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» («Осанна» значит «Спасай нас»)

Пройдет несколько дней, и та же толпа, разочарованная тем, что Христос не свергнул Римское господство, будет требовать: «Распни, распни Его!»…

Оказавшись в Иерусалиме, Спаситель направился в Храм и выгнал оттуда всех продающих и покупающих. Опрокинул столы торговцев со словами: «Написано, — дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его вертепом разбойников». Народ слушал Христа с восхищением; к Нему подходили за исцелением слепые и увечные.

Вечером Христос покинул Иерусалим и вернулся в Вифанию вместе с учениками и народом, который последовал за Ним. Там, в доме Лазаря, Он переночевал. На следующий день начался период, который мы называем Страстной седмицей.

Рекомендовано для использования на уроках ОПК.

Читайте также другие материалы о празднике Входа Господня в Иерусалим (Вербное Воскресение) 

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (8 votes, average: 5,00 out of 5)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
#Праздники #Иисус Христос #Евангелие
Читайте также

Ветви пасхальные

Вербное воскресенье

Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя

Вход Господень в Иерусалим: спасение стало ближе

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.