Несколько слов для разгневанных родителей
Нет у взрослого человека уважительных причин для гнева на своего малолетнего ребенка. Ну, то есть — никаких, от слова «вообще».
Не должны детские капризы, шалости и даже откровенное вредничание доводить папу или маму до крика, истерики, грозного сверкания глазами из-под насупленных бровей. Потому что любое «неправильное» детское поведение – всего лишь сигнал о том, что у ребенка что-то не в порядке, что-то в его жизни пошло не так, ему от этого плохо, он нуждается в помощи. А «праведный гнев» на ребенка появляется там, где родитель не научился правильно считывать эти детские сигналы бедствия. Тот самый гнев, который верующие родители иногда оправдывают рассуждениями о «греховности, присущей всем – и детям, и взрослым».
На самом же деле, практически у всех родителей есть свои непроработанные детские психологические травмы. Их последствия, обычно, проявляются во взрослом возрасте в виде незрелых форм реагирования на ту или иную проблему. Одной из таких незрелых реакций и является наш родительский гнев на детей, стремление подчинить их себе, силовым способом «убрать» в их поведении все, что нас не устраивает. Примерно так мы решали свои проблемы в детстве, когда играли в песочнице со сверстниками. Тебя задели игрушечной лопаткой – ты заплакал и в ответ заехал пластмассовым ведерком обидчику по голове. Правда, слава Богу, в песочнице всегда находилось кому разнять обидевшихся и разгневанных друг на друга малышей. Но кто сможет унять взрослого родителя, считающего, будто он вправе подобным образом обижаться и гневаться на своего малыша?
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"Спрашивала у священника, но мне на это сказали: это нехорошо по христианским меркам, и по человеческим. И на этом всё. Все это я прекрасно понимаю. И не знаю, как справиться с собой", - пишет читательница. Мы решили попросить высказать свое мнение священника и многодетного отца протоиерея Максима Первозванского и психолога-консультанта Илью Суслова.
И даже тот факт, что в малыше, как и во взрослом человеке, может проявляться общая для всех людей греховность человеческого естества, все равно не снимает с нас ответственности за его поведение. Сам Бог вверил призванного Им в мир нового человека нам, его родителям. И потому любая попытка оправдания нашей собственной педагогической несостоятельности греховностью ребенка будут звучать примерно так же, как слова Адама: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел (Быт 3:12).
Именно родители всегда являются прямой или косвенной причиной не устраивающего их поведения ребенка. Точно так же, как и любые детские достижения прямо или косвенно были обеспечены ими же.
Ведь никто из родителей не станет спорить с тем, что их ребенок хорошо плавает, танцует или играет на скрипке благодаря тому, что это они – папа с мамой – вовремя отвели его в такой замечательный бассейн, балетную школу или к такой чудесной преподавательнице музыки. Это они следили, чтобы ребенок не пропускал занятия, они покупали ему новую скрипку, купальник, очки для плавания и вообще – все необходимое для занятий. Маленький ребенок сам еще не может обеспечить себя, не способен грамотно руководить своими действиями, и почти во всем зависит от старших. Поэтому все благие плоды его детских занятий – результат любви и заботы родителей.
Но и все его детские выкрутасы, капризы, нытье и непослушание, принимающие затяжной характер – плоды наших родительских ошибок и упущений.
Странно было бы признавать одну из сторон родительского влияния на ребенка и отказываться от другой.
Власть родителей над детьми в первые годы их жизни почти абсолютна. И один из важнейших вопросов воспитания — как правильно воспользоваться этой властью, чтобы не принести вреда ребенку (а впоследствии – и себе самому, ведь расхлебывать ошибки воспитания родителям приходится иногда всю жизнь).
Тема эта очень большая, углубляться в нее можно долго. И все же, как говорят китайцы, любой путь в десять тысяч ли начинается с первого шага.
На мой взгляд, начинать следует с перемены собственного взгляда на причину таких родительско-детских конфликтов.
Любую ситуацию, в которой «праведный гнев» готов вспыхнуть, нужно научиться рассматривать прежде всего с позиции вопроса, что же я упустил здесь как родитель? В чем я не могу понять моего ребенка? Какая его проблема скрывается от моего родительского взгляда за этими истериками, непослушанием, грубостью?
И навсегда забыть о рассуждениях в стиле «ах, все мы грешные — и я, и ребенок, поэтому он, хоть и маленький, но тоже может быть виноват передо мной, а я имею право на нервные срывы». Забыть уже хотя бы просто потому, что такая позиция вообще не предполагает решения проблемы, а лишь позволяет уйти от поиска такого решения под благовидным предлогом.
Думаю, если хотя бы в этом за собой последить, очень многое в отношениях с собственными детьми увидится в ином свете. На то мы и взрослые, чтобы уметь найти причину проблемы, обозначить пути ее преодоления, и, наконец, справиться с ней. А «праведный» гнев на собственного ребенка лучше всего оставить в удел его сверстникам, которые обиделись на него в песочнице из-за сломанного куличика. Им это простительно: они еще маленькие.
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