Легендарные христианские книги: Александр Мень «Сын Человеческий»
Повествование о земной жизни Иисуса Христа
Книги, которые влияют на наше мировоззрение. Книги, которые отвечают на главные вопросы людей своей эпохи. Книги, которые стали частью христианской культуры. Мы знакомим наших читателей с ними в литературном проекте «Фомы» — «Легендарные христианские книги».
О книге
Историческая справка
Цитаты
Об авторе
О книге
Время написания и история публикации
Ранний вариант «Сына Человеческого» был написан Александром Менем, когда ему было всего 15 лет. В это время подросток уже твердо решил посвятить себя Богу, церковному служению и исследованию религиозных вопросов. Из этой попытки школьника рассказать о жизни Христа впоследствии выросло серьезное миссионерское произведение.
В 1958 году книга в переработанном виде была напечатана на пишущей машинке тиражом шесть экземпляров. Мень вырезал из разных журналов иллюстрации и наклеивал их в эти книжки. Более десяти лет книга пролежала в таком виде. Отдельные главки печатал «Журнал Московской Патриархии» в виде статей. Первая полная публикация книги под псевдонимом «Андрей Боголюбов» была осуществлена в Брюсселе издательством «Жизнь с Богом» в 1968 году.
Миссия книги
Целью отца Александра было познакомить современников с текстом Евангелия и его смыслом. Книга не была богословским толкованием Нового Завета. Автор в художественной форме доносил до читателя евангельские истины на понятном языке, разъяснял, о чем говорит Евангелие и почему Церковь трактует его именно так.
Для кого эта книга
Для тех, кто только что прочел Священное Писание, а также для тех, кто вовсе не имеет о нем представления. Для людей, хорошо знакомых с библейским текстом, Мень снабдил книгу приложениями, познавательной информацей, например, о происхождении Евангелий. Автор считал, что его книга будет полезна и для неверующего: «Любому человеку следует иметь представление об Основателе религии, которая стала неотъемлемой частью мировой культуры».
Содержание
О. Александр ведет повествование о земной жизни Иисуса Христа. Из четырех Евангелий автор выстраивает хронологическую последовательность новозаветных событий, поясняя читателям истинный смысл евангельских чудес и притч, которые многие современные ему читатели не понимали, либо считали элементами фольклора. Кроме того, за счет пояснений исторического контекста, смысл всего произошедшего со Спасителем становится более зримым и понятным.
«Сын Человеческий» является заключительной книгой в семитомном труде отца Александра «История религии».
Историческая справка
«Сын Человеческий» появился в годы хрущевских гонений на церковь, когда велась активная антирелигиозная пропаганда. Но особую роль книга приобрела в период 1980–1990-х годов. Тогда люди, разочаровавшиеся в атеизме, увлекались религиозным синкретизмом, оказывались жертвами сектантов. Книга отца Александра помогла многим из них сделать выбор в пользу Православной Церкви.
Цитаты
Человек идет по земле. Пересекает пустыни, реки, моря, горные хребты. Голод и властолюбие, алчность и любопытство влекут его все дальше. Он везет с собой дорогие товары и свитки книг; он приносит порабощение и мудрость, открытия и гибель. Но вот к этим неисчислимым караванам прибавляются новые путники. Ими движут любовь и вера, воля Христа и Дух Божий; они несут людям радостную весть о Сыне Человеческом.
Учение Христово есть Благая, или Радостная, Весть. Так его называл Он Сам: Бесора — по-арамейски, по-гречески Евангелие. Он принес миру не новые философские доктрины, не проекты общественных реформ и не познание тайн потустороннего. Он в корне изменил самое отношение людей к Богу, открывая им тот Его лик, который прежде лишь смутно угадывался. Благая Весть Иисуса говорит о высшем призвании человека и о радости, которую дарует ему единение с Творцом.
Об авторе
Протоиерей Александр Мень (1935–1990) — священник Русской Православной Церкви, апологет, проповедник.
Мень стал священником в 1960 году, в 25 лет.
В школьные годы Александр познакомился с Андреем Вознесенским, Андреем Тарковским и Александром Борисовым. Спустя годы первый стал известным поэтом, второй — кинорежиссером, третий — священником.
Александр Мень в фильме Михаила Калика и Инны Туманян «Любить» (1968 г.)
Благодаря активной писательской и просветительской деятельности, в 1970-е годы протоиерей Александр Мень стал одним из самых известных религиозных деятелей СССР, ходил по домам или принимал у себя людей, соборовал, причащал, беседовал.
В конце 1980-х Мень читал открытые лекции для молодежи, выступал на радио и телевидении, создал первые в России небольшие группы для изучения Библии, крестил тысячи людей.
В 1990 году Александр Мень участвовал в организации Российского Библейского общества, открыл воскресную школу.
А через неделю по дороге в храм он был убит неизвестным, который ударил его по голове. Священник умер, добравшись до своего дома, от потери крови. Убийство осталось нераскрытым.
Труды и публичные выступления отца Александра Меня всегда находились в эпицентре дискуссий. И по сей день в православной среде многие его суждения критикуются, признаются спорными. Тем не менее, благодаря его миссионерской деятельности, множество людей пришло в Церковь.
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