Крест: главный символ христианства
Что общего у южного русского города Ставрополь и ставропигиальных монастырей? Напомню, что таковыми называются важнейшие монастыри Русской Церкви, которые подчиняются непосредственно Патриарху – например, Троице-Сергиева Лавра, московский Данилов монастырь или Оптина пустынь (всего ставропигиальных монастырей сегодня в РПЦ 28, из них 14 мужских и 14 женских).
А общее у них то, что и там, и там, в названии использовано древнегреческое слово ὁ σταυρός (stavros) – крест. Таким образом, например, имя Ставрополя составлено из греческого слова «крест» и из греческого же слова ἡ πόλις (polis) – город. Вот и получается, что Ставрополь – это город креста. По одной из версий так его назвали потому, что русская военная крепость, из которой город и возник, напоминала формой вытянутый многоугольник, основой которого являлись две пересекающиеся оси. По другой версии, во время закладки фундамента крепости строители выкопали большой каменный крест, неизвестно как оказавшийся в этой тогда еще малонаселенной местности.
А ставропигиальными монастыри становятся, когда им присваивают статус ставропигии. Это слово – ἡ σταυροπηγία, от σταυρός — «крест» и глагола πήγνυμι — «устанавливать, водружать» – дословно значит водружение креста. Оно указывает на то, что в ставропигиальных монастырях крест устанавливается и водружается собственноручно самими патриархами.
Вообще, конечно, крест как главный символ христианства столь же парадоксален и уникален, как и оно само. Придуманный римлянами (Ветхий завет не знает распятия), он был орудием страшной и позорной казни, которой подвергали самых отъявленных преступников. Человек умирал от жестоких страданий, поскольку смерть наступала от удушья, как результат длительного и крайне мучительного неестественного положения грудной клетки и всего тела. Однако в христианстве крест, напротив, становится знаком победы и вестником спасения, главным символом Церкви и христианской веры.
Эта та высокая диалектика христианства, о которой мы уже не раз говорили в разных статьях нашего Толкового словаря. Крест становится символом и постоянным напоминанием того, что Христос Своею смертью на кресте попрал и победил ту же смерть. Через крайнюю скорбь он пришел к главной победе и даровал тем самым спасение другим людям, указав им тот же путь, если они хотят подражать Ему.
И когда человек крестится, он не только призывает на помощь Бога и отгоняет демонов: Hoc signo vinces! – «Сим победиши!». Он еще, крестясь, добровольно возлагает на себя крест, то есть, подражает Христу, добровольно принимая скорби и страдания как единственный путь к спасению: «Многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие» (Деян. 14.22).
Ведь и фактически, если посмотреть вокруг, нельзя не увидеть, что никто не живет беззаботно, что у каждого свои скорби и страдания. От креста уйти нельзя. Это символ и человеческой жизни, которая похожа на смерть, и знак той смерти, которая на самом деле дарует настоящую жизнь. Вопрос заключается лишь в том, будешь ты стараться убегать неизбежного, или примешь это безропотно и сочтешь себя достойным ниспосланных скорбей. И тогда пока еще неведомым образом, но, как сказал Христос, «иго Мое благо и бремя Мое легко есть» (Мф. 11.30).
Но как же это тяжелейшее бремя страданий может вдруг стать легким и благим? Это может быть, если не спрашивать, за что посланы скорби, просто принимая их. Ведь практически каждый человек в прелести, и ему очень и очень сложно увидеть свои грехи, каждый склонен думать «а меня то за что?». Но любое страдание можно перенести, если видеть в нем смысл. Этот смысл увидишь, если будешь принимать все огорчительное как должное и спрашивать «а зачем тебе это?».
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«Терпеливое несение креста своего есть истинное зрение и сознание греха своего. В этом сознании нет никакого самообольщения. Но признающий себя грешником, и вместе с тем ропщущий и вопиющий с креста своего, доказывает тем, что он поверхностным сознанием греха лишь льстит себе, обманывает себя…
С креста твоего славословь Господа, отвергая от себя всякий помысл жалобы и ропота, отвергая его, как преступление и богохульство.
С креста твоего благодари Господа за бесценный дар, за крест твой, – за драгоценную участь, за участь подражать Христу страданиями твоими.
С креста богословствуй: потому что крест есть истинное и единственное училище, хранилище и престол истинного Богословия. Вне креста нет живого познания Христа.
Не ищи христианского совершенства в добродетелях человеческих. Там нет его: оно сокровенно в Кресте Христовом».
Святитель Игнатий Брянчанинов. «Аскетические опыты», том 1.
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