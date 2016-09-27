Когда христиане взяли свой крест
Ни для кого не секрет, что, во-первых, крест был мистическим символом множества народов задолго до появления христианства. А во-вторых, сами-то христиане, насколько мне известно, воспользовались этим символом впервые лишь в IV веке. Причем произошло это «сверху», по указу первого христианского римского императора Константина.
Иван П., Москва
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Вы совершенно правы, полагая, что различные формы креста использовались многими народами Азии, Африки и Китая еще до возникновения христианства. В каждой культуре этому символу придавалось свое значение; в самом широком смысле оно, как правило, связывалось с Космосом, символическим значением цифр или противопоставлением неба и земли или пространства и времени. Вместе с тем, только в христианстве крест приобретает принципиально новое, необычное значение, являясь символом Иисуса Христа, свидетельством искупления Им человеческих грехов и залогом спасения людей.
Повсеместно в Римской империи крест стал употребляться лишь к концу IV века. Действительно, широкое и открытое использование креста традиционно связывается с именем императора Константина Великого, которому было видение огненного креста на небе с надписью «Сим победиши!» До эпохи Константина христиане удерживались от изображения креста Христова в его действительной форме, а тем более — от изображения его вместе с Распятием, что, однако, совсем не значит, что символ не существовал.
Крест как орудие спасения мира Иисусом Христом был предметом величайшего чествования у христиан с самого начала Церкви. У отцов Церкви это чествование называлось апостольским преданием. В первые три века оно относится к области disciplinae arcanae, то есть к кругу тех христианских верований и обрядов, которые хранились в тайне от язычников. Язычники, впрочем, знали о нем, потому что отдельные лица из христиан имели мужество открыто исповедовать крест.
По рассказу Понтия, биографа святителя Киприана Карфагенского, в III веке некоторые христиане изображали фигуру креста даже у себя на лбу, по этому признаку их узнавали во время гонений и предавали на мучения. От середины III века сохранилось одно изображение (на сосуде) человеческого лица с крестом на челе. Из актов VII Вселенского Собора известно, что в царствование Диоклетиана (III) мученики Прокопий и Орест носили изображение креста на груди.
Язычники называли христиан в насмешку крестопоклонниками (crucicolae), предполагая, что христиане чтут крест как фетиш или как идол. На предметах, сохранившихся от трех первых веков и найденных при раскопках в Риме и Помпеях, встречаются большей частью лишь аллегорические изображения креста и Распятия. Встречаются во множестве и символы креста: якорь, а также фигура Христа, которую прежде принимали за изображение креста и называли crux decussata. О поклонении кресту по древнему обычаю в начале III века свидетельствуют Тертулиан, Ориген и другие.
Вся жизнь христианина должна быть знамением креста, по словам апостола Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Галл. 6:14). Это и другие высказывания апостолов — людей, видевших Христа, — не оставляют сомнений в том, что крест и крестное знамение с самого начала христианской Церкви не просто употреблялись в качестве одного из символов, а служили центральным понятием христианской веры, выражая ее сущность.
* * *
Да не стыдимся исповедать Распятого, с дерзновением да изображаем рукою «знамение
креста» на челе и на всем: на хлебе, который вкушаем; на чашках, из которых пьем, да
изображаем его при выходах; когда ложимся спать и встаем, когда находимся в пути и отдыхаем. Он — великое предохранение, данное бедным в дар и слабым — без труда.
Святитель Кирилл Иерусалимский, IV век
* * *
Если почувствуешь, что сердце твое раздражается, огради грудь твою крестным знамением.
Святитель Иоанн Златоуст, IV век
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Удались, диавол, или низложу тебя крестом, перед которым все трепещет. Я крест ношу в своих членах, крест в моем шествии; крест в моем сердце; крест моя слава.
Святитель Григорий Богослов, IV век
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Среди песчаных дюн во Фландрии высится большой деревянный крест с образом Спасителя в центре. На самом кресте четко выдолблены почерневшие, но не исчезнувшие от времени следующие слова:
Я — Свет, а вы не видите Меня.
Я — Путь, а вы не следуете за Мной.
Я — Истина, а вы не верите Мне.
Я — Жизнь, а вы не ищете Меня.
Я — Учитель, а вы не слушаете Меня
Я — Господь, а вы не повинуетесь мне.
Я — ваш Бог, а вы не молитесь Мне.
Я — ваш лучший Друг, а вы не любите Меня.
Если вы несчастны, то не вините Меня.
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На заставке: Распятие Христа. Евангелие Рабулы, 586 год. Одно из самых ранних изображений сцены Распятия.
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