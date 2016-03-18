Феодор Тирон
Мученик, погибший в огне
Великомученик Феодор Тирон
Феодор Тирон (Тирон — т.е. воин-новобранец) — христианский святой, великомученика чью память Церковь вспоминает в субботу на первой неделе Великого поста (в 2017 году — 2 марта).
Он жил во времена императора Максимилиана, отличавшегося необузданным нравом. В ту пору солдаты были обязаны приносить жертвы римским божествам. Император желал, чтобы и его самого народ почитал, как бога. Воинов это касалось в первую очередь. Когда Феодора стали принуждать к принесению жертвы идолам, он решительно отказался. Исповедав себя христианином, Феодор был заключён в тюрьму и обречён на голодную смерть. Обнаружив через некоторое время Феодора живым, ему вновь предложил ему совершить жертвоприношение. После отказа он был подвергнут жестоким пыткам, но так и не отступился от веры.
В итоге он был приговорен к сожжению на костре. Его останки, по преданию не повреждённые огнём, попросила христианка Евсевия и погребла в своём доме в городе Евхаитах. Позднее его мощи были перенесены в Константинополь, а глава сначала в Бриндизи, а затем в Гаэту.
С его именем связано одно интересное событие церковной истории.
В IV веке в Константинополе у власти стоял император Юлиан Отступник, гонитель
христиан. Как-то, в первую седмицу Великого поста, он приказал тайно окропить
идоложертвенной кровью все продукты на рынках города. Апостолы призывали
христиан «воздерживаться от идоложертвенного и крови», поэтому поступок
правителя был жестокой издевкой над христианской верой.
И тут местному архиепископу, Евдоксию, явился во сне великомученик Феодор.
Святой предупредил Евдоксия и велел не покупать идоложертвенную пищу, а
сварить коливо из домашних запасов крупы. Коливо — вареная с медом пшеница
(кстати, аналог колива у славян — кутья, традиционное поминальное блюдо).
В память об этом чудесном событии на первой неделе Великого поста, в навечерие субботы (пятницу) после Литургии Преждеосвященных Даров, в храмах звучит канон великомученику Феодору. Его составил преподобный Иоанн Дамаскин. В этот день благословляют и раздают прихожанам коливо.
Молитвы Феодору Тирону
Тропарь великомученика Феодора Тирона,
глас 2
Велия веры исправления,/ во источнице пламене, яко на воде упокоения,/ святый мученик Феодор радовашеся:/ огнем бо всесожжегся,/ яко хлеб сладкий Троице принесеся.// Того молитвами, Христе Боже, спаси души наша.
Кондак великомученика Феодора Тирона,
глас 8
Веру Христову, яко щит, внутрь приим в сердце твоем,/ противныя силы попрал еси, многострадальче,/ и венцем Небесным венчался еси вечно, Феодоре,// яко непобедимый.
Молитва святому великомученику Феодору Тирону
О, Преславне, великомучениче Феодоре Тироне. Услыши моление нас верных, величающих тя и в смирении своем взывающих к тебе от всея души. От юности показавый пламенную веру во Христа Господа и ради нея жизнь свою положивый, подаждь и нам молящимся тебе душевныя силы, во еже блюсти во вся дни чистоту правыя веры. Запечатлевый мученичеством исповедание веры в пещи огненней, буди нам образом в ревности проповедывания Истины Христовой. Оградивый верных от греха язычества и отступничества, соблюди и нас чистыми от еретических козней и всякого диавольскаго навождения. О, Преблаженне, великомучениче Феодоре, своим предстательством у Престола Всевышняго умоли Господа Бога, да подаст нам благодатныя силы, во еже направити пути жизни нашея по Слову Божию во спасение душ наших. Яко да твоими молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго, в Троице Святей Славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Акафист святому великомученику Феодору Тирону
Кондак 1
Избранному поборнику и великомученику Феодору Тирону, Святыя Троицы исповеднику, заступнику веры Христовой и язычества низложителю, благодарственно воспоем мы вернии в веселии радования, взывая ему от всея души: радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Икос 1
Ангели с небес, придите с нами юнаго воина, Феодора Тирона в радости воспоем, ибо он Христа пламенно возлюбив, исповедал Его Господом и Богочеловеком. Сего ради воззовем ему тако:
Радуйся, яко тобою Бог прославлен,
Радуйся, яко тобою сатана посрамлен,
Радуйся, пламенный глашатаю Святыя Троицы,
Радуйся, бездушных идолов великий поборниче,
Радуйся, двух естеств во Христе проповедниче,
Радуйся, истолкователю несмешения их.
Радуйся, возвещающий Марию Девой,
Радуйся, Богородицей Ее (исповедующий) именующий.
Радуйся, испивший чашу Христову,
Радуйся, правыя веры исправление.
Радуйся, яко тобою ко Христу обратися множество.
Радуйся, победителю, увенчанный Христом.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 2
Взирая на мужество твоея души, Господь указует тебе богомудрому знамение поспешати к мученичеству: ты же, вся земная отвергши, Богу взывал: Аллилуиа.
Икос 2
В месте, идежде чудище пребывало, родился еси Феодоре, и подвигом твоим сразил еси его; жена же Евсевия обрадовашеся смерть его узрев, и в песнех взываше к тебе тако:
Радуйся, Христа моего грядущий мучениче,
Радуйся, моея родины славо,
Радуйся, дракона губительнаго победителю,
Радуйся, в мужестве неодоленный,
Радуйся, избранниче Христов в мире,
Радуйся, подвижниче ради славы Его.
Радуйся, Православной веры утверждение.
Радуйся, юных в благочестии наставление.
Радуйся, веры великое ограждение,
Радуйся, над безбожием великая победо,
Радуйся, благодати Божией сосуде,
Радуйся сокровищнице читыя добродетели.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 3
Гряди же Феодоре, взывал ненавистник Христа Вринка и принеси жертвы идолом якоже и мы; аще же не покоришися, мукам предам тя; ты же, преславне, вознес Богу хвалу: Аллилуиа.
Икос 3
Божественное пламя положил еси, великомучениче, на идольский жертвенник и опалил еси идолов, пламенем любви Божией пречудно движимый к подвигу, посему взываем к тебе тако:
Радуйся, юный воине Царя царей,
Радуйся, словом твоим покоривый Вринку.
Радуйся, подвигом Христа прославивший,
Радуйся, огнем истребивший идолов.
Радуйся, победивший силу пламени.
Радуйся, преславне мучеников красото,
Радуйся, великомучениече, ангелов радование.
Радуйся, сладчайший защитниче церкви.
Радуйся, православных неусыпный престателю.
Радуйся, Феодоре, от Бога нам посланный дар.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 4
Диавольское содружество Публия и Вринки посрамил еси мужеством твоим, великомучениче, и исповедуя Христа Сыном Божиим, осудил еси язычество, взывая Богу: Аллилуиа.
Икос 4
Ангели воспеша Христа Спасителя, в темнице посетившего тебя. Исполнив тя веселия небеснаго, Господь заповедал тебе: радуйся и не убойся, великомучениче, ибо со мною победиши и венца сподобишися. Сего ради и от нас услыши:
Радуйся, Христа Бога друже,
Радуйся, мужественный исповедниче.
Радуйся, хлебе сладкий Христа.
Радуйся, юных вразумление,
Радуйся, грешных исправление.
Радуйся, яко посетил тебя Христос во узех сущаго,
Радуйся, яко узрел еси небесный свет в темнице.
Радуйся, светлое явление разума.
Радуйся, премудрое обличение безумия.
Радуйся, яко на образ твой взирающе, в нашей вере утверждаемся,
Радуйся, яко твоим заступлением православие ограждается,
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 5
Восхотев Христос преподати тебе, Феодоре, познание благодати, заповеда ти не приятии оскверненныя пищи, ибо благодать Божия обильно напитает тебя. Ты же воспел Богу: Аллилуиа.
Икос 5
Видя тя мукам преданнаго, Феодоре Тироне, нечестивый Публий исполнися ярости и удивися твоему долготерпению; дети же, славяще Бога, в веселии взываху:
Радуйся, Христа Бога мучениче,
Радуйся, страстем Его ревнителю,
Радуйся, темницу за Него приявший,
Радуйся, узами окованный ради Господа,
Радуйся, яко хлеб сладкий Троице принесеся.
Радуйся, в мужестве не принявший оскверненныя пищи.
Радуйся, плети нечестиваго Публия ради Бога потерпевший.
Радуйся, православных похвало.
Радуйся, от глада нас хлебом жизни снабдевающий,
Радуйся, усердно призывающим тя помогаяй.
Радуйся, заре, сияющая в нощи греховной блуждающим,
Радуйся, яко верою твоею сокрушаются языческие боги.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 6
Сокрушите пламенем насмешника над идолами, взывал тиран своим воинам, они же ввергоша тя в пещь огненную, преславне, да приимеши блаженную кончину поющее: Аллилуиа.
Икос 6
Дух Святый просвети твое сердце, великомучениче, и даде тебе показание подвига Клеоника. Он же укрепившись в исповединии твоем, взывал тако:
Радуйся, огня угасителю,
Радуйся, сподвижниче великих мучеников,
Радуйся, сообщниче святых Ангелов.
Радуйся, яко твоими подвигами прославился Христос.
Радуйся, в росу обративший силу пламени.
Радуйся, возвышающийся над общею смертию.
Радуйся, наследниче Царствия Христова.
Радуйся, в девстве сохранивший тело.
Радуйся, душу просветивший подвигами.
Радуйся, пламенный ревнителю православия.
Радуйся, защитниче его от еретических козней.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 7
Приял еси муки и ко Христу преставился еси богомудре; твоим предстательством и молением у Престола Всевышняго возжигаешь пламень любве к Богу верующих и воспевающих: Аллилуиа.
Икос 7
Ревнуя мироносиц подвигу, смиренная Евсевия мироносицей соделалась. Тии о мире пещась, купиша миро, она же, купив твои честные останки, пламенно взываше:
Радуйся, мучениче истины,
Радуйся,славо евхаитов,
Радуйся, нашей Церкви благолепие.
Радуйся, родителей твоих радование.
Радуйся, вселивыйся в небесных чертозех,
Радуйся, яко обитаеши ныне в небесном царствии.
Радуйся, яко разумно храм воздвигну тебе,
Радуйся, яко останки твои в него положу.
Радуйся, моего дома освящение,
Радуйся, души моея веселие.
Радуйся, звездо среди мучеников Христа,
Радуйся, наше прославление и любовь.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 8
Укрепивый всяческая Иисус Вседержитель возлюбил красоту души твоея и ты соблюл еси ее непорочной. Преславне, освятив потоком крови твоей, взывая Богу: Аллилуиа.
Икос 8
Принесл еси яко жертву все сердце и разум и тело Господу. Он же прослави тя на небеси и на земли, Феодоре, даровав Тебе силу чудес. Сего ради услыши от нас:
Радуйся, обогативыйся приятством Бога,
Радуйся, исполнивший землю чудесами,
Радуйся, высокое восприятие благочестия,
Радуйся, славящих тя величайший защитниче.
Радуйся, прошедший преславный путь жизни.
Радуйся, победивый со Христом лукаваго.
Радуйся, мужественно соблюдший веру,
Радуйся, неувядаемый венец правды,
Радуйся, исполненный неизреченной славы.
Радуйся, наш неусыпный предстателю,
Радуйся, ныне хвалящий Бога со ангелы.
Радуйся, собеседниче лика мучеников.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 9
Одержимый злобою диавольскою, отступник Богоборец Юлиан решение нечестивое приял: ко греху подвигнути вкушением оскверненныя пищи верующих, поющих песнь Богу: Аллилуиа.
Икос 9
Познав лукавство отступника, своим престательством, великомучениче Феодоре, Христовых чад от соблазна избавил еси. Презревый диавольский соблазн, услыши от нас:
Радуйся, православных избавление,
Радуйся, Столпе Христовой Церкве,
Радуйся, врагов Христа победителю,
Радуйся, безбожнаго отступника обличителю.
Радуйся, отгонителю греховных желаний,
Радуйся, посрамление нечестиваго царя.
Радуйся, содетелю преславных чудес,
Радуйся, обличителю лукавства царя.
Радуйся, исполненный божественных даров.
Радуйся, светлый сосуде Святаго Духа.
Радуйся, прославивший Христа в мире,
Радуйся, прославленный Им на небеси.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 10
Восхотев по велицей милости Своей чисты соблюсти от осквернения чада Своя, посла тя Спаситель, великомучениче Феодоре, ко святителю Царя града возвестити ему волю Свою, юже познав, он с тобою воспел: Аллилуиа.
Икос 10
Повеждь верным, о святителю, не прикасатися пищи на торжищи, яко осквернил ю велением своим нечестивый отступник. Сего ради возглашаем ти сице:
Радуйся, исполнителю неписаннаго закона,
Радуйся, вестник божественныя воли.
Радуйся, святительскаго града ограждение,
Радуйся, яко объявил ему божественную волю.
Радуйся, вестниче Христа Бога.
Радуйся, яко победил еси Юлиана безумие.
Радуйся, яко отвергл еси оскверненную пищу,
Радуйся, яко соблюл еси пост верных.
Радуйся, божественное радование мучеников,
Радуйся, нам Богом данный даре.
Радуйся, служителю Всевышняго.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 11
Восхвалил святитель Всевышняго, егда познал козни лукаваго отступника, вопрошая тебя, Феодоре: кто еси ты и како верных и бедных будеши питать, да поем Богу: Аллилуиа.
Икос 11
Та же ответсвовал святителю: О, Пастыре, уготовав коливо, преподай в снедь верным людем; имя же мученик Христов Феодор от Бога вам помощник посланный. Сего ради взываем сице:
Радуйся, великий наш попечителю,
Радуйся, Православия покровителю.
Радуйся, нечестия искоренителю,
Радуйся, Христианства опора и утверждение.
Радуйся, помощниче от бога нам посланный,
Радуйся, наставление нам давый о неоскверненной пище.
Радуйся, научивый нас потребляти коливо.
Радуйся, яко присно прославляется явления твоего чудо,
Радуйся, неусыпный Христов посланниче,
Радуйся, мучеников Христовых сожителю.
Радуйся, им же Христос воспевается,
Радуйся, им же верные возвышаются.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 12
Восхотев Господь явити благодать, юже дарова тебе, показа тя избавителя пленных, целителя немощных, спасителя плавающих, наставника согрешающих, изобличителя крадущих, да поем Богу: Аллилуиа.
Икос 12
Воспевая подвиги и чудеса твои, великомучениче Феодоре, поем тебе во смирении, ибо Господь, приявший страдания твои, вселися в душу твою, наставляя нас взываши тебе тако:
Радуйся, Феодоре, непорочно свою душу соблюдший,
Радуйся, освятивший ее страданиями твоими,
Радуйся, плененных избавителю и предстателю.
Радуйся, ран телесных врачу и болящих целителю.
Радуйся, спасателю в беде на море сущих.
Радуйся, свирель сладкозвучная.
Радуйся, отроческих молений исполнителю,
Радуйся, бедных верное богатство.
Радуйся, вселивыйся в небесныя обители,
Радуйся, немощных укрепление.
Радуйся, старцев утешение.
Радуйся, со ангелы воспевающий трисвятую песнь.
Радуйся, великомучениче Феодоре Тироне.
Кондак 13
О, Предивный великомучениче Феодоре Тироне, Богом данный даре воспевающим тя с любовию. Милостиво приими сие приножение, избави нас от всякия скорби и печали твоим предстательством и будущия изми муки, о тебе вопиющих Богу: Аллилуиа.
Сей кондак читай трижды, затем икос 1, кондак 1.
Молитва святому великомученику Феодору Тирону
О, Преславне, великомучениче Феодоре Тироне. Услыши моление нас верных, величающих тя и в смирении своем взывающих к тебе от всея души. От юности показавый пламенную веру во Христа Господа и ради нея жизнь свою положивый, подаждь и нам молящимся тебе душевныя силы, во еже блюсти во вся дни чистоту правыя веры. Запечатлевый мученичеством исповедание веры в пещи огненней, буди нам образом в ревности проповедывания Истины Христовой. Оградивый верных от греха язычества и отступничества, соблюди и нас чистыми от еретических козней и всякого диавольскаго навождения. О, Преблаженне, великомучениче Феодоре, своим предстательством у Престола Всевышняго умоли Господа Бога, да подаст нам благодатныя силы, во еже направити пути жизни нашея по Слову Божию во спасение душ наших. Яко да твоими молитвами получивше благодать и милость, прославим всех благих Источника и Дароподателя Бога, Единаго, в Троице Святей Славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Канон святому великомученику Феодору Трону — полный текст смотрите здесь.
Рекомендовано для использования на уроках ОПК
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